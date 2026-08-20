Niko Kovac onthult: dit is het plan van Dortmund met Karetsas

Kos Karetsas is vanaf dit seizoen in Duitsland te bewonderen. Borussia Dortmund gelooft volop in de kwaliteiten van de jonge Griek. Coach Niko Kovac heeft een duidelijk plan voor ogen met de groeibriljant.

Kos Karetsas had de ploegen voor het uitkiezen. Het was uiteindelijk Borussia Dortmund dat het Genkse goudhaantje binnenhaalde voor 30 miljoen euro. Niemand bracht ooit meer geld in het laatje voor de Limburgers.

Karetsas laat zich meteen zien

Karetsas miste zijn debuut niet bij BVB. In een duel in de Emirates Cup tegen de Engelse kampioen Arsenal (2-3) pakte de linkerpoot uit met een heerlijke krul. Hij bezorgde Dortmund zo een dubbele voorsprong.

Dortmund kwam onlangs vriendschappelijk ook in actie tegen de Italiaanse topclub AS Roma (2-2). Ook in die partij liet Karetsas zich nadrukkelijk opmerken. Hij was bij veel acties betrokken en bezorgde de Roma-spelers meermaals kopzorgen. Zo klopt de 18-jarige middenvelder meteen stevig op de deur bij Dortmund.

Kovac spreekt over Karetsas

BVB-coach Niko Kovac sprak donderdag in aanloop naar de Duitse Supercup (zaterdag). Dortmund neemt het daarin op tegen Bayern München. Hij had het daarbij ook over Karetsas. Ook Kovac ziet wat voor een enorm potentieel Karetsas heeft.





"In de wedstrijden tegen Arsenal en Roma zagen we al wat Kosta met de bal kan – hoe hij zijn teamgenoten in stelling brengt, maar ook hoe hij zelf een sleutelspeler kan worden. Dat is precies wat we zochten", wordt de Kroaat geciteerd op de clubwebsite.

Toch wil hij niets overhaasten. "Maar op zijn 18e heeft hij nog veel te leren. De stap van de Belgische competitie is groot. We zullen hem daarom voorzichtig brengen."

Zal Kovac zijn plannen moeten bijstellen?

Dortmund heeft dus een duidelijk plan met Karetstas. De Griek zal ongetwijfeld kansen krijgen, maar zal geduld moeten oefenen. Dortmund heeft wel een druk programma, waardoor Karetsas ongetwijfeld speelminuten zal krijgen. Als hij zich daarin kan laten zien zoals tegen Arsenal en Roma, zal Kovac op termijn zijn plannen mogelijk moeten bijstellen.