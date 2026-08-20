'Voormalige smaakmaker Union zet zinnen op transfer naar Bundesliga'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Voormalige smaakmaker Union zet zinnen op transfer naar Bundesliga'
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Hoe zou het nog zijn met Cameron Puertas? De voormalige smaakmaker van Union speelde het afgelopen seizoen op uitleenbasis voor Werder Bremen. Hij zou nu zomaar opnieuw bij de Duitse traditieclub kunnen terechtkomen.

Cameron Puertas wil terugkeren naar Werder Bremen

Puertas werd het afgelopen seizoen door het Saoedische Al-Qadsiah bij Werder Bremen gestald. Daar was hij goed voor 28 optredens in de Bundesliga, waarvan 22 in de basis. Hij scoorde één keer en deelde ook twee assists uit voor de vijftiende uit Duitsland. Vorig seizoen dan.

Bremen had een aankoopoptie op de middenvelder, die een goede indruk naliet en uitgroeide tot een belangrijke schakel. De speler zelf zou volgens journalist Sacha Tavolieri (via Sky Sport Zwitserland) terug willen keren naar Bremen. Hij zou bereid zijn om daarvoor een financiële inspanning te leveren.

Puertas is bereid in te leveren

Puertas verdient uitstekend zijn brood in Saoedi-Arabië. Hij strijkt er naar verluidt meer dan 4 miljoen euro netto op, de bonussen niet meegerekend. Werder zou financiële speelruimte hebben na enkele uitgaande transfers. Het zou actief werk maken van de terugkeer van Puertas.

Er zouden momenteel onderhandelingen lopen tussen Al-Qadsiah en Werder Bremen over een definitieve transfer. Puertas zou de topprioriteit zijn van Bremen, dat al een bod heeft uitgebracht. Het is nu aan beide partijen om een akkoord te vinden.

Profvoetballer van het Jaar

We kennen Puertas uiteraard van zijn periode bij Union. Hij groeide in Brussel uit tot een van de beste spelers van onze competitie en won de Croky Cup. Hij stak ook de Belgische Supercup op zak. In het seizoen 2023/24 werd hij uitgeroepen tot profvoetballer van het jaar. Puertas speelde uiteindelijk 118 keer voor Union. Daarin scoorde hij 21 keer en gaf hij 24 assists.

Na zijn succesvolle passage in ons land verkaste hij naar Al-Qadsiah, waar hij financieel de jackpot won. Maar een terugkeer naar Europa wenkt. Voordat hij bij Union terechtkwam, speelde Puertas in Zwitserland voor onder meer Lausanne-Sport.

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