Rode Duivels nemen afscheid van meubelstuk

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Rode Duivels nemen afscheid van meubelstuk
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Na het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada ondergaan de Rode Duivels een facelift. Mark van Bommel en zijn staf kregen de sportieve touwtjes in handen. Een meubelstuk neemt nu afscheid van de nationale ploeg.

Piet Erauw is niet langer teammanager

Er moest na het WK een belangrijke knoop doorgehakt worden: zou de voetbalbond doorgaan met Rudi Garcia als bondscoach? Het antwoord was uiteindelijk 'neen'. De Fransman werd bedankt voor bewezen diensten. Mark van Bommel werd zijn opvolger.

De Nederlander moet een frisse wind laten blazen bij de Duivels, waar een vertrouwd gezicht afscheid neemt. Volgens Het Laatste Nieuws is Piet Erauw niet langer actief als teammanager van de Belgen. Erauw (links op de foto hierboven) had in september 2014 Nicolas Cornu opgevolgd in die functie.

Hij werkte daarna als teammanager samen met Marc Wilmots, Roberto Martínez, Domenico Tedesco en Rudi Garcia. Ook onder Georges Leekens was hij actief geweest in die rol.

Erauw was daardoor ook logistiek manager bij de Duivels

Erauw had daarvoor ook al als logistiek manager gewerkt bij de KBVB. Die rol had hij vervuld sinds 1988. Een hele poos dus. Met zijn vertrek komt er toch een beetje een einde aan een tijdperk bij de Rode Duivels.


Ook u had Erauw op tv ongetwijfeld meermaals gespot. Het is niet duidelijk wie de nieuwe teammanager wordt van de Duivels.

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