Spanning stijgt voor KV Mechelen en Myron van Brederode

Myron van Brederode staat voor een spannende slotfase van de transferperiode. De Nederlandse aanvaller van KV Mechelen geniet belangstelling van Lyon en Marseille, maar beide Franse clubs lijken voorlopig niet bereid om de vraagprijs van Malinwa te betalen.

Van Mechelen naar een topcompetitie?

De komende dagen kunnen bepalend worden voor de toekomst van Myron van Brederode. De 23-jarige flankaanvaller heeft zich na zijn komst naar KV Mechelen snel in de kijker gespeeld en ziet nu clubs uit Frankrijk opduiken.

Volgens Het Nieuwsblad hebben zowel Olympique Lyonnais als Olympique Marseille al gepolst naar de Nederlander. Dat is interessant voor Van Brederode, die volgens de krant zelf graag de stap naar een van de vijf grote Europese competities wil zetten.

Dat Lyon en Marseille bovendien Europees actief zijn, maakt beide bestemmingen extra aantrekkelijk. Voor Van Brederode zou een transfer naar Frankrijk een nieuwe stap betekenen na zijn eerste seizoen in België.

Contract nog tot 2029

KV Mechelen bevindt zich ondertussen in een comfortabele positie. Van Brederode tekende bij zijn komst op 6 september 2025 een contract tot 30 juni 2029. Malinwa hoeft hem dus niet noodzakelijk snel te verkopen en kan een stevige transfersom verlangen.

De club zou volgens verschillende dromen van ongeveer 10 miljoen euro. Intern beseft men wel dat een akkoord uiteindelijk enkele miljoenen lager kan uitvallen. Een eerder bod van 5 miljoen euro werd alvast geweigerd. Dat bod kwam bovendien van een club waar Van Brederode zelf geen interesse in had.





De lange contractduur geeft Mechelen dus onderhandelingsmacht, terwijl de prestaties van de aanvaller zijn marktwaarde verder hebben doen stijgen.

Sterk debuutseizoen in Mechelen

Van Brederode maakte vorig seizoen een uitstekende indruk. De Nederlander kwam in de Jupiler Pro League 34 keer in actie, waarvan hij 32 wedstrijden aan de aftrap begon. Hij scoorde negen doelpunten en leverde vijf assists af.

Ook in de Beker van België was hij trefzeker. Over alle competities kwam hij in zijn eerste seizoen bij Mechelen tot 36 wedstrijden, tien doelpunten en vijf assists.

Zijn statistieken maken duidelijk waarom buitenlandse clubs belangstelling tonen. Van Brederode is een rechtsvoetige speler die vooral vanaf links speelt, maar ook centraal op het aanvallende middenveld kan worden ingezet. Hij combineert snelheid en dribbelvermogen met een steeds grotere doelgerichtheid. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 4,5 miljoen euro, maar Mechelen mikt met zijn vraagprijs dus duidelijk hoger.

Eerst AZ, daarna Duitsland

Van Brederode werd op 6 juli 2003 geboren in Hoofddorp en kreeg zijn opleiding bij SV Overbos en AFC Amsterdam. In 2016 trok hij naar de jeugdopleiding van AZ Alkmaar, waar hij uiteindelijk doorstootte naar de eerste ploeg.

Voor AZ verzamelde hij 58 Eredivisie-optredens en scoorde hij zes keer. Daarnaast deed hij Europese ervaring op. In 2024 trok hij op huurbasis naar Fortuna Düsseldorf, waar hij 24 competitiewedstrijden speelde en vier keer scoorde.

Daarna koos hij voor KV Mechelen, waar hij meteen een belangrijkere rol kreeg. Hij is bovendien voormalig Nederlands U21-international: Van Brederode kwam achttien keer uit voor Jong Oranje en scoorde eenmaal.

De vraag is nu of zijn avontuur in België na één seizoen alweer eindigt. Lyon en Marseille tonen interesse, maar zullen diep in de buidel moeten tasten. Met een contract tot 2029 en een vraagprijs die richting tien miljoen euro gaat, heeft Mechelen alvast weinig reden om zich te haasten.