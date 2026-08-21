Niets te maken met een transfer: dit is de echte reden waarom Saliba niet in Anderlecht-selectie zat

Nathan Saliba ontbrak donderdag opvallend op het wedstrijdblad van Anderlecht voor de Europese verplaatsing naar Kairat Almaty. Terwijl paars-wit met een overtuigende 0-3-zege een grote stap richting de Europa League zette, bleef de Canadese middenvelder aan de kant. Dat had niets met een blessure te maken, maar met een disciplinaire beslissing van coach Vitor Bruno.

De reden daarvoor zou een incident tijdens een teammeeting zijn geweest. Saliba zou tijdens de bespreking zijn gsm hebben gebruikt, iets wat binnen de spelersgroep niet is toegestaan. De trainer greep vervolgens meteen in en besloot de middenvelder niet op te nemen in de wedstrijdselectie. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Vitor Bruno stelt grenzen

De beslissing toont dat Vitor Bruno streng wil waken over de afspraken binnen zijn spelersgroep. Ondanks het belang van de Europese wedstrijd koos de coach ervoor om zijn principes te volgen en Saliba thuis te laten.

Sportief betekende zijn afwezigheid geen probleem voor Anderlecht. De Brusselaars domineerden Kairat Almaty en wonnen met 0-3, waardoor ze volgende week in het Lotto Park met een comfortabele uitgangspositie de terugwedstrijd kunnen afwerken.

Voor Saliba komt het incident op een moment waarop zijn toekomst bij Anderlecht sowieso onzeker is. De Canadees wordt namelijk in verband gebracht met een vertrek. Villarreal toont interesse en onderhandelt volgens de laatste informatie met paars-wit over een mogelijke transfer.

Mogelijk vertrek richting Spanje

Een deal zou Anderlecht financieel een mooie meerwaarde kunnen opleveren. Inclusief bonussen zou het totale pakket rond 10 miljoen euro kunnen liggen. Dat is opvallend, aangezien de Brusselaars de middenvelder vorige zomer nog voor ongeveer 2 miljoen euro overnamen.



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Saliba ligt nog tot 2029 onder contract in het Lotto Park en heeft zich in korte tijd opgewerkt tot een belangrijke speler. Hij kwam al 50 keer in actie voor Anderlecht, waarin hij vijf doelpunten maakte en twee assists gaf.

Ook op het internationale toneel maakte hij indruk. Tijdens het WK met Canada was Saliba goed voor een doelpunt en twee assists. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 10 miljoen euro.

Of zijn toekomst in Brussel ligt, moet de komende weken duidelijk worden. Eerst kreeg hij echter een duidelijk signaal van Vitor Bruno: de regels binnen de groep gelden voor iedereen.