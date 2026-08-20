🎥 Zulte Waregem komt na de frustratie tegen Union met scherp statement

De wedstrijd tussen Union SG en Zulte Waregem zal nog wel eventjes blijven hangen in het collectieve geheugen. Niet omdat het een geweldige wedstrijd was, maar wel door het afgekeurde doelpunt van de bezoekers. Ondertussen is er ook nieuws over de coach van Esesvee.

De match tussen Union SG en Zulte Waregem eindigde op een 0-0 gelijkspel. Een dik kwartier voor tijd was het nochtans Zulte Waregem dat op voorsprong kwam via Kiilerich, na een strak aangesneden corner en netjes afgewerkt.

Ementa maakte volgens de scheidsrechter echter een fout op doelman Koffi bij die fase, waardoor de goal (licht) werd afgekeurd. Union SG probeerde in het slot van de wedstrijd nog met een slotoffensief, maar Bostyn en co stonden pal en wisten zo de 0-0 op het bord te houden.

Had het doelpunt van Kiilerich moeten tellen?

In die slotfase werd bovendien coach Beale van Zulte Waregem nog uitgesloten na een andere beslissing van de arbitrage. Mogelijk speelde op dat moment ook nog het slechte gevoel van het afgekeurde doelpunt mee in de frustratie van de T1 van Essevee.

😬 | Jakob Kiilerich lijkt de openingstreffer te maken, maar scheidsrechter Lothar D’Hondt had al gefloten voor een overtreding voordat de bal binnenging. 🖥️👀 #USGZWA pic.twitter.com/Ztnzjpo1U1 — DAZN België (@DAZN_BENL) August 15, 2026







"Hij doet niets, Ementa. Hij heeft de handen in de lucht en hij mag daar staan", aldus Frank Boeckx zeer duidelijk over de zaak tijdens de live bij DAZN. "Dit moet bekeken worden door de VAR, want er is geen fout. Ementa doet helemaal niets ..."

Scheidsrechtersbaas Lardot was enkele dagen later ook duidelijk bij DAZN over het afgekeurde doelpunt: “Voor mij was dat doelpunt geldig. Het is eerder de doelman die tegen hem botst. Wat doet Ementa eigenlijk fout? Niets." Waarom kwam de VAR dan niet tussen? Simpelweg omdat het niet meer kon.

Scheidsrechtersbaas snapt de frustraties van Zulte Waregem

Normaal had de VAR de scheidsrechter naar het scherm kunnen sturen. Lothar D’Hondt floot namelijk al voordat de bal in doel belandde. Vanaf dat moment was het spel officieel stilgelegd en kon de videoref het doelpunt niet meer herstellen.

Volgens diverse analisten floot D'Hondt dan ook te snel. Zo klonk het onder meer in Ongefilterd, waar gewezen werd op het feit dat al te vaak bij buitenspelgevallen er heel lang wordt doorgespeeld. En dus is het gek dat er nu wél snel werd gefloten. Pittig detail: D'Hondt was toevallig ook de ref die vorig jaar een bal van richting deed veranderen bij Erenbjerg, waardoor ... Union de 0-1 kon maken.

Beale van Zulte Waregem op het strafbankje

Het Bondsparket vroeg na de wedstrijd voor een incident tussen D'Hondt en coach Beale liefst drie wedstrijden schorsing, waarvan twee effectief, plus een boete van 2.500 euro. Volgens het verslag wees Beale met zijn vinger naar de scheidsrechter en gebruikte hij twee keer een zware belediging.

Nu is beslist om die schorsing te herleiden tot één speeldag effectief. Zulte Waregem nam akte van die beslissing en gaat daar niet verder tegen in beroep. Ze kwamen en passant wel met een stevig standpunt over de zaak.

"Met spijt stelden we vast dat Zulte Waregem tijdens de wedstrijd benadeeld werd door een scheidsrechterlijke fout, die intussen door de Reviewcommissie van het Referee Department werd erkend", klinkt het.

"Hoewel wij fundamentele vragen blijven hebben bij de beslissing en de gevolgde procedure, kiezen we er als club voor om deze zaak nu achter ons te laten en onze volledige focus te richten op onze volgende wedstrijd(en) en onze sportieve doelstellingen. Essevee hoopt op een consequente en correcte beoordeling van gelijkaardige situaties in de toekomst." En zo kan de zaak dus meteen worden gesloten.