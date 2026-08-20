Aan de slag bij BBC: Alderweireld legt uit hoe het zover kwam

Toby Alderweireld krijgt er een opvallende rol bij. De voormalige Rode Duivel wordt analist bij BBC Sport en zal vanaf oktober regelmatig te zien zijn bij ‘Match of the Day’. Hoe kwam hij bij de Britse openbare omroep terecht?

Eén telefoontje was genoeg

Alderweireld hoefde naar eigen zeggen geen ingewikkelde selectieprocedure te doorlopen. De BBC zag meteen mogelijkheden in de ervaring van de voormalige verdediger, die jarenlang op het hoogste niveau in Engeland speelde.

“Ik voel me super vereerd”, vertelt Alderweireld aan Sven Ornelis en Anke Buckinx in de ochtendshow van JOE. “Toen de vraag kwam, heb ik onmiddellijk ja gezegd.”

Ook voor Alderweireld zelf kwam de kans duidelijk op het juiste moment. Hij krijgt bij BBC Sport een nieuwe rol als analist en zal naast televisie ook te zien zijn in vier nieuwe YouTube-formats.

‘Match of the Day’ als absolute blikvanger

Het grootste uithangbord wordt zonder twijfel ‘Match of the Day’, de legendarische voetbaltalkshow waarin de belangrijkste wedstrijden uit de Premier League worden besproken. Alderweireld zal daar geregeld aanschuiven.

“Er kwam gewoon een telefoontje en ik heb niet getwijfeld. Dit is een super iconisch programma, misschien wel het meest iconische voetbalprogramma ter wereld”, legt hij uit.





Dat de BBC hem zonder test of auditie binnenhaalde, maakt de overstap extra opvallend. Alderweireld kan bogen op een indrukwekkende Premier League-ervaring. Voor Southampton en vooral Tottenham kwam hij tussen 2014 en 2021 liefst 200 keer in actie op het hoogste Engelse niveau.

Tussen de grote namen

Alderweireld wordt vanaf oktober onderdeel van een bijzonder gezelschap. De BBC breidt zijn analistenteam uit met onder anderen voormalig Tottenham-manager Thomas Frank en ex-spelers Robbie Keane en Ashley Young.

Daarmee komt de Belg in een groep terecht waarin ook grote namen als Wayne Rooney, Micah Richards, Alan Shearer en Joe Hart actief zijn. “Ik kom in een groepje met alleen maar iconen terecht. Dit is iets waar ik heel trots op ben”, zegt Alderweireld.

BBC erbij, maar België blijft belangrijk

Zijn nieuwe Britse avontuur betekent niet dat Alderweireld zijn Belgische activiteiten stopzet. Hij blijft als analist verbonden aan HLN en VTM, onder meer voor Champions League-wedstrijden en duels van de Rode Duivels. Ook in de HLN Voetbalpodcast blijft hij zijn expertise delen.

Daarnaast heeft Alderweireld met Antwerp nog altijd een voet in het Belgische voetbal. Hij maakt deel uit van het consortium rond sterke man Wouter Vandenhaute. De agenda wordt dus goed gevuld, maar daar maakt Alderweireld zich duidelijk geen zorgen over. “Het is niet slecht om overal in het voetbal mijn vinger eens op te steken”, besluit hij.