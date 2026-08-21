📷 Club Brugge onthult opvallend nieuw derde shirt voor seizoen 2026/27

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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📷 Club Brugge onthult opvallend nieuw derde shirt voor seizoen 2026/27
Foto: © photonews
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Club Brugge heeft zijn nieuwe third kit voor het seizoen 2026/27 voorgesteld. Het blauw-zwarte karakter maakt daarbij plaats voor een opvallende blauwe basis met een subtiel hartjesmotief, geïnspireerd op de band tussen de club en zijn supporters.

Een opvallende derde keuze

Club Brugge pakt voor het nieuwe seizoen uit met een derde shirt dat meteen in het oog springt. Waar het klassieke thuisshirt trouw blijft aan de bekende blauw-zwarte strepen, kiest de club voor het third shirt voor een veel uitgesprokener ontwerp.

De basis is blauw en wordt aangevuld met een subtiel patroon van hartjes. Volgens Club Brugge is dat motief niet zomaar gekozen. Het ontwerp verwijst naar de verbondenheid tussen de club, de stad Brugge en de supporters. Daarmee probeert het shirt niet alleen een sportieve, maar ook een emotionele betekenis te geven.

Hartjes als blikvanger

Het hartjesmotief is het meest opvallende element van de nieuwe outfit. De club verwerkt daarmee een visueel detail dat moet verwijzen naar de liefde voor Club Brugge.

Dat zorgt voor een duidelijk verschil met de traditionele wedstrijdshirts. Het nieuwe third shirt hoeft dan ook niet dezelfde klassieke uitstraling te hebben als de thuistenue. Het is juist bedoeld als een alternatieve look waarmee Club zich tijdens bepaalde wedstrijden onderscheidt.

De nieuwe collectie maakt deel uit van de wedstrijdtenues voor seizoen 2026/27. In de officiële Club Brugge Shop staat het shirt inmiddels vermeld naast het nieuwe thuisshirt, uitshirt en keeperstenue.

Een shirt met symboliek

Club Brugge probeert met het ontwerp duidelijk meer te vertellen dan alleen het verhaal van een nieuw voetbalshirt. De hartjes moeten de band tussen club en achterban benadrukken. Dat past bij de manier waarop voetbalclubs steeds vaker hun wedstrijdtenues gebruiken om een verhaal over identiteit en verbondenheid te vertellen.

Voor de supporters wordt het daardoor een opvallend nieuw verzamelstuk. Het klassieke blauw en zwart blijft aanwezig binnen de volledige collectie, maar het derde shirt zorgt voor de nodige variatie.

De vraag is nu vooral hoe populair het nieuwe ontwerp bij de Brugse fans zal worden. Eén ding staat alvast vast: met het opvallende hartjesmotief kiest Club Brugge niet voor een onopvallende derde outfit.

https://www.clubbrugge.be/nl/news/ontdek-onze-nieuwe-third-kit-voor-het-seizoen

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