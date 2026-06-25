Opvallend: spits tekent bij Dender, Belgische ex-club beweert dat transfer niet doorgaat

Emmanuel Mballa beleefde het seizoen van zijn leven bij Virton. Maar hij zal Excelsior niet vergezellen naar 1B, ook al laat de club weten zich niet zomaar te zullen laten doen.

Een jaar geleden gratis overgekomen van Saint-Priest, heeft Emmanuel Mballa dit seizoen een grote rol gespeeld in de titel van Virton. Met 15 goals in 20 wedstrijden in de Eerste nationale liet de Kameroense spits zich vooral in de laatste rechte lijn van het seizoen gelden, met 6 treffers in 7 play-offwedstrijden. Wanneer hij kwam ingelopen op Gaumse voorzetten, werden heel wat doelmannen in de reeks aan het wankelen gebracht.

Uittorenend boven de rest in het Stade Yvan Georges met zijn 2,02 meter, had de in Yaoundé geboren speler zich kunnen verheugen op de 1B met Virton, maar dat zal hij uiteindelijk doen met Dender, dat gisteren in een officieel communiqué zijn komst aankondigde voor de komende twee seizoenen, met een optie op een derde.

Virton betwist

Probleem: Virton sloeg terug met een nieuw communiqué, waarin het uitlegt dat de speler nog steeds onder contract staat bij hen. "Royal Excelsior Virton heeft vandaag via een publieke mededeling kennisgenomen van de aankondiging van de ondertekening van zijn speler Emmanuel Mballa bij FCV Dender EH. De speler is nog steeds contractueel verbonden aan Royal Excelsior Virton voor het seizoen 2026-2027."

"De club neemt akte van deze situatie en wil al zijn supporters, partners en sympathisanten informeren dat de directie de elementen van het dossier zal analyseren en al haar rechten zal doen gelden om de belangen van Royal Excelsior Virton te vrijwaren. Op dit moment zal de club geen verdere commentaar geven over dit dossier", klinkt het.





Maar de laatste signalen lijken wel degelijk in het voordeel van Dender te spelen. Sacha Tavolieri legt uit dat de door Virton aangehaalde contractuele optie niet geldig is en door de speler bij de Belgische Voetbalbond werd betwist en aangeklaagd. De duels tussen Virton en Dender beloven de komende maanden pittig te worden.