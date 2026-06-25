Jackpot op komst? Westerlo trekt naar Rotterdam voor miljoenendeal

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Jackpot op komst? Westerlo trekt naar Rotterdam voor miljoenendeal
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Westerlo dreigt deze zomer opnieuw een sterkhouder kwijt te spelen. Na de interesse voor Arthur Piedfort en Bryan Reynolds is nu ook Nacho Ferri op weg naar de uitgang. Feyenoord wil de Spaanse spits graag binnenhalen en de onderhandelingen zitten in de beslissende fase.

Het wordt nog een drukke transferzomer voor KVC Westerlo. AJ Auxerre zit achter Arthur Piedfort aan terwijl Stade Rennais zijn oog heeft laten vallen op Bryan Reynolds. Beide spelers zouden kunnen vertrekken, maar er is nog een derde naam die het Kuipje kan verlaten.

Feyenoord zet door voor Nacho Ferri

En dan hebben we het over Nacho Ferri. De Spaanse spits kan op interesse rekenen van Feyenoord. Het dossier is ondertussen al bijzonder concreet geworden: een transfer lijkt er nu ook effectief aan te komen voor de aanvaller van 1,92 meter.

Volgens Sacha Tavolieri is het bestuur van Westerlo woensdag naar Rotterdam gereisd om met Feyenoord te praten over een transfer van Ferri. Er wordt al meerdere weken onderhandeld en de algemene verwachting is dat zijn transfer gewoon doorgaat.

Persoonlijk akkoord al bereikt

Er ligt al een persoonlijk akkoord op tafel, terwijl de laatste details van zijn contract nog worden uitgewerkt. Volgens de transferexpert gaapt er tussen beide clubs wel nog een kloof van ongeveer één miljoen euro.

De deal zou rond de 9 miljoen euro bedragen, al zal een van beide partijen dus nog water bij de wijn moeten doen, naar alle waarschijnlijkheid Westerlo. De Kemphanen boeken in elk geval een serieuze winst op de transfer.

Ferri kwam in de zomer van 2025 aan bij Westerlo, dat hem destijds overnam van het Duitse Frankfurt voor anderhalf miljoen euro. Hij kende België al omdat hij voordien op huurbasis bij KV Kortrijk speelde.

Afgelopen seizoen kwam hij maar liefst 37 keer in actie voor Westerlo. Hij kon over alle competities heen 11 doelpunten scoren en 4 assists afleveren. 

Voor Feyenoord zou Ferri een extra optie voor de aanval worden. De Rotterdammers zien in de Spanjaard een speler met groeipotentieel en hopen de transfer de komende dagen volledig af te ronden, zodat hij tijdig kan aansluiten bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

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