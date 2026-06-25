Geëmotioneerde Hugo Broos slaat hard terug na WK-stunt

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Geëmotioneerde Hugo Broos slaat hard terug na WK-stunt
Foto: © photonews
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Hugo Broos blijft maar geschiedenis schrijven met Zuid-Afrika. Dankzij een nipte zege tegen Zuid-Korea plaatste Bafana Bafana zich verrassend voor de 16e finales van het WK. Na afloop reageerde de Belgische bondscoach zichtbaar geëmotioneerd én haalde hij uit naar zijn critici.

Hugo Broos heeft het geflikt: Zuid-Afrika staat in de volgende ronde van het WK 2026. De opdracht was simpel: er moest gewonnen worden van Zuid-Korea. Uiteindelijk bleek één doelpunt van Thapelo Maseko voldoende.

Op die manier eindigde Bafana Bafana tweede in groep A, waardoor het zeker is van een plaats in de 16e finales. Hugo Broos reageerde duidelijk geëmotioneerd, hij viel meteen op zijn knieën na affluiten en ging bij al zijn spelers langs.

De kwalificatie mag gerust een kleine stunt genoemd worden. Zuid-Afrika begon immers met slechts één punt uit de eerste twee groepswedstrijden en had zijn lot niet meer volledig in eigen handen. Toch slaagde de ploeg van Broos erin om onder enorme druk te presteren, waardoor alle twijfels na de moeilijke start in één klap verdwenen. Daardoor leeft de WK-droom plots weer volop bij Bafana Bafana.

Broos rekent af met zijn critici

"Ik ben enorm trots op de prestatie van mijn ploeg", vertelde hij op de persconferentie. "Ik denk dat we een duidelijk antwoord hebben gegeven aan al die grote monden van de voorbije weken, die vonden dat we van alles moesten veranderen."

Broos en Zuid-Afrika kregen bijzonder veel kritiek de laatste tijd. Tijdens de eerste twee wedstrijden stelde het land nogal teleur. "We hebben gewoon gedaan wat we altijd doen. We hebben uitgevoerd wat ik voor ogen had en dit is het resultaat."

Emotioneel moment voor Belgische trainer

De carrière van Broos duurt dus nog even langer. Hij stopt na dit WK als trainer. "Ik heb eerder al gezegd dat dit waarschijnlijk een van de laatste wedstrijden uit mijn carrière zal zijn. Als je zo’n carrière op deze manier kunt afsluiten, dan is dat waar elke coach van droomt."

Niet alleen de kwalificatie zelf deed Broos zichtbaar iets. Ook de band die hij door de jaren heen met zijn spelers heeft opgebouwd, speelde volgens de Belgische oefenmeester een belangrijke rol in het succes.

Broos geniet van unieke band met zijn spelers

"Tussen mij als coach en mijn spelers is er misschien iets unieks. Ik ben hun coach, maar tegelijk ook niet echt. Ik denk dat ik eerder een vriend van hen ben. De band tussen mij en de spelers is ontzettend goed."

Broos droomt van nieuwe WK-stunt tegen Canada

Broos kijkt dan ook niet met angst naar de volgende uitdaging. De stunt tegen Zuid-Korea heeft het geloof binnen de groep alleen maar groter gemaakt. In de 16e finale komen ze Canada tegen, dat is al zeker.

"Ik weet dat mijn spelers er opnieuw zullen staan en zullen proberen de volgende ronde te bereiken. Dat zou nog historischer zijn. Deze jongens willen zulke prestaties neerzetten. Ze willen iedereen bewijzen dat ze een goede ploeg zijn. Volgende zondag zullen we zien of we opnieuw kunnen stunten", besluit Broos.

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