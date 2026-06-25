Franse voetballer (21) overleden na pijnlijk ongeval

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Franse voetballer (21) overleden na pijnlijk ongeval
Foto: © photonews
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Kenzo Kies is overleden. De 21-jarige voetballer was al een paar dagen hersendood na een pijnlijk ongeval in de Rhône. Hij was verdronken en nu is het nieuws dus ook officieel. Een zeer pijnlijke zaak ook voor zijn ploeg uit de Ligue 2.

Kenzo Kies is op 21-jarige leeftijd jammer genoeg overleden. De Franse voetballer van Guingamp uit de Ligue 2 ging samen met enkele vrienden zwemmen nabij Lyon om zich te verkoelen tijdens de hittegolf die in Frankrijk heerst.

Op een onbeveiligd stuk van de rivier werden vier personen, onder wie Kies, meegesleurd door een sterke stroming. De drie anderen werden al snel gered, maar voor de 21-jarige voetballer kwam alle hulp te laat. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nu twee dagen later dus is schielijk overleden.

Hittegolf heeft zijn gevolgen

Het ongeval vond plaats in Caluire-et-Cuire, een gemeente net ten noorden van Lyon. Volgens Franse media kwamen de profvoetballer uit de Ligue 2 en twee vrienden zaterdagmiddag in de problemen in de Rhône.

Volgens BFMTV gebeurde het incident rond 17.30 uur. Hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en konden de drie slachtoffers uit het water halen. Ze werden onmiddellijk gereanimeerd. Franse media melden dat hij na de reddingsoperatie in een coma werd gebracht. De twee andere slachtoffers konden eveneens worden gereanimeerd.

Erg pijnlijk ongeval: Kenzo Kies van Guingamp laat het leven

Het nieuws heeft in Frankrijk voor een schokgolf gezorgd. Clubs, supporters en voetbalvolgers wachten intussen op verdere informatie over de identiteit van de speler en mogelijke updates over de situatie. Het parket van Lyon heeft ondertussen een officieel onderzoek geopend naar het ongeval.

De autoriteiten wilden achterhalen hoe de drie mannen precies in de rivier terechtkwamen en welke factoren mogelijk hebben bijgedragen aan het drama. Kwaad opzet is ondertussen uitgesloten, of daar wordt toch niet vanuit gegaan. Daarmee lijkt de zaak gesloten. We willen de vrienden en familie van Kenzo Kies alvast veel sterkte wensen in moeilijke tijden.

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