Standard hakt knoop door na zware sancties

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Standard hakt knoop door na zware sancties
Foto: © photonews
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Standard legt zich neer bij de zware sancties na de incidenten tijdens de Waalse derby tegen Charleroi. De club trekt niet naar beroep en wil samen met de supporters de bladzijde omslaan, al blijft ze kritisch voor het principe van de objectieve aansprakelijkheid.

Standard zal geen beroep aantekenen tegen de zware sancties die het kreeg opgelegd na de incidenten na de Waalse derby tegen Charleroi. De club aanvaardt de straf en wil samen met de supporters werken aan een veiligere sfeer in en rond het stadion. Dat maakte de club duidelijk in een communiqué.

Standard legt zich neer bij zware sancties

Het Disciplinaire Comité voor het Profvoetbal legde Standard een boete van 10.000 euro op. Daarnaast mogen de supporters van de Rouches tot 30 juni 2028 geen uitwedstrijden meer bijwonen in Charleroi. Ook moet Standard een wedstrijd tegen de Carolo’s achter gesloten deuren afwerken. Dat geldt voor de competitiewedstrijd in het weekend van 11 oktober en eventueel ook voor een bekerduel tussen beide clubs op Sclessin.

Daarnaast werd een eerder voorwaardelijke sanctie geactiveerd. Daardoor blijven de vakken E3, D3 en F3 gesloten tijdens de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge op 8 augustus.

Algemeen directeur Pierre François liet weten dat de club het niet eens is met het principe van de objectieve aansprakelijkheid en soms het gevoel heeft dat bepaalde clubs strenger worden aangepakt dan andere. Toch kiest Standard ervoor om geen juridische strijd aan te gaan.

Overleg met supporters en politie

"Wij willen boven alles de veiligheid van al onze supporters verdedigen. Zij moeten met hun familie naar het stadion kunnen komen zonder dergelijke incidenten te vrezen. We willen ook onze club en het Belgische voetbal, en in het bijzonder het Waalse voetbal, zowel op het veld als in de tribunes een positief imago geven", vertelde hij.

Begin deze week vond al een overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de supporters en de politie van Luik. Daarbij boden enkele supporters hun excuses aan en spraken alle partijen de wens uit om opnieuw met een propere lei te beginnen.

Ook supportersvereniging Famille des Rouches steunt de beslissing om geen beroep aan te tekenen. Hoewel de vereniging tegen collectieve straffen blijft, vindt ze het belangrijk dat de club het nieuwe seizoen zonder extra procedures kan aanvatten. Standard zal de opgelegde sancties daarom volledig uitvoeren en tegelijk individuele maatregelen blijven eisen tegen de geïdentificeerde daders van de incidenten.

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