"Dan is het bye bye Garcia" vs "Voor ons is het makkelijk"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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"Dan is het bye bye Garcia" vs "Voor ons is het makkelijk"
Foto: © photonews
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De Rode Duivels weten wat ze zaterdagochtend 5 uur Belgische tijd moeten doen om hun WK-avontuur langer te maken: winnen. Of toch zeker niet verliezen en dan hopen. Maar om een goed gevoel te beginnen krijgen, lijken resultaten toch stilaan nodig.

Iedereen heeft wel een mening en tijdens het WK hebben we soms tot wel elf miljoen bondscoaches. Ook de komende dagen zal er nog veel te vertellen zijn over de zaak. Met daarbij ook de meningen van heel wat analisten.

Zo pleit Hein Vanhaezebrouck voor Hans Vanaken in de basis tegen Nieuw-Zeeland: “Nieuw-Zeeland heeft gestalte en durft de ballen in de box te gooien. Dat wordt weer een aandachtspunt. Ook spelen ze direct voetbal, met snelle omschakelingen en veel lopende mensen. Opletten dus of je zit weer in de miserie."

"Analyses over Rode Duivel gaan de pan uit swingen"

"Zo zwak zijn ze niet. Maar, Nieuw-Zeeland is geen dubbele afweergordel. Het speelt open, waardoor ik me niet kan voorstellen dat we hen niet zouden kloppen. Maar win je zelfs deze match niet, dan heb je niets te zoeken in de volgende ronde", aldus Vanhaezebrouck in gesprek met Het Nieuwsblad.

Frank Raes legt de vinger op de wonde: "De analyses gaan nu de pan uit swingen en iedereen gaat nu een oplossing vinden. Er zijn honderden podcasts en meningen en iedereen heeft wel zijn idee", klinkt het in Frank & Franky. "Het blijft talk of the town, het belang daarvan is zo groot bij de bevolking."

Bye bye Garcia als het verkeerd loopt?

"Rudi Garcia, ik heb er bijna medelijden mee. Iedereen heeft een mening. Zijn mening is de bepalende, maar hoe lang nog? Als het nu allemaal mislukt, dan is het bye bye Garcia. Na het toernooi zal er gekeken worden, dat is verstandig."

"Maar de sfeer is goed, nog altijd. Die is altijd goed. Al bepalen resultaten ook de sfeer", aldus nog Raes. Waarop Franky Van der Elst inpikte: "Het zal stil zijn op het vliegtuig als we snel naar huis moeten. Maar ik wil er nog aan toevoegen: we zitten elke keer te roepen, maar voor ons is dat makkelijk. De bondscoach moet beslissen en dat is veel moeilijker."

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