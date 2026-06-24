DONE DEAL: Standard verrast met spectaculaire terugkeer

Het gaat hard bij Standard de Liège. Na Bruny Nsimba van FCV Dender EH hebben ze nu een opmerkelijke terugkeer weten te bekomen. Dimitri Lavalée tekende een contract voor twee seizoenen, met optie op nog een derde jaargang. Een stevige en belangrijke deal voor de Rouches.

"Overeenkomst bereikt tussen Standard de Liège en Dimitri Lavalée: de Belgische verdediger keert terug naar zijn jeugdclub met een contract voor de komende 2 seizoenen (met 1 bijkomend seizoen als optie)", aldus Standard de Liège in een persbericht op de eigen webstek.

"Geboren in Soumagne op 13 januari 1997 (29 jaar), doorliep Dimitri zijn volledige opleiding bij de Rouches tussen 2003 en 2016. Vanaf het seizoen 2016-2017 trainde hij met de A-kern en maakte hij zijn eerste wedstrijden in de Jupiler Pro League in het seizoen 2019-2020, na een uitleenbeurt van één seizoen bij MVV Maastricht (32 wedstrijden)."

Dimitri Lavalée komt terug spelen voor Standard de Liège

"In juli 2020 trok hij naar de Bundesliga, bij FSV Mainz 05. In 2021-2022 uitgeleend aan STVV (44 wedstrijden), werd hij in 2022 overgenomen door KV Mechelen (29 wedstrijden) voordat hij in 2023 naar Sturm Graz trok (98 wedstrijden, twee keer kampioen van Oostenrijk in 2024 en 2025 en winnaar van de Oostenrijkse Beker in 2024)."

Nu keert Lavalée dus terug als transfervrije speler in De Vurige Stede. Sterke man Marc Wilmots is dan ook heel blij met de komst van de verdediger: "Ik ben erg blij dat we een kwalitatieve Belgische verdediger naar de club kunnen terugbrengen die in verschillende systemen kan spelen. Dimitri heeft het DNA van Standard en een uitstekende mentaliteit."

Dimitri Lavalée wil de club van zijn hart helpen

"Hij is er ook in geslaagd zich in het buitenland te doen gelden, waar hij trofeeën won en wedstrijden in de Champions League en de Europa League speelde. Zijn ervaring zal een meerwaarde zijn, vooral om onze jonge spelers te begeleiden."





En wat heeft Dimitri Lavalée zelf te zeggen? "Ik ben heel blij terug te keren naar waar voor mij alles begon. Dankzij de ervaring die ik tijdens mijn parcours heb opgedaan, wil ik nu mijn club waar mijn hart ligt helpen haar doelstellingen te bereiken en ik kijk ernaar uit de Luikse passie weer te beleven."