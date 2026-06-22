Wat moet België nu doen? Dit zijn alle scenario's voor de Rode Duivels richting Nieuw-Zeeland

Twee wedstrijden gespeeld, twee punten. Wat vooraf een heel makkelijke WK-groep leek, is voor de Rode Duivels plots veranderd in een rekenoefening.

Het scoreloze gelijkspel tegen Iran heeft België in een lastige positie gebracht. De zege van Egypte tegen Nieuw-Zeeland maakte de situatie bovendien nog wat moeilijker. Daardoor hebben de mannen van Rudi Garcia hun lot niet langer volledig in eigen handen als het over groepswinst gaat.

Scenario 1: België wint én Iran pakt punten tegen Egypte

Dat is het scenario waar de Rode Duivels op hopen. Als België van Nieuw-Zeeland wint en Iran tegelijkertijd punten afsnoept van Egypte, komt groepswinst opnieuw binnen bereik. Dan zullen ook doelsaldo en eventueel gemaakte doelpunten een belangrijke rol spelen.

Dat verklaart meteen waarom Garcia en zijn spelers niet alleen willen winnen, maar liefst ook met een ruime score.

Scenario 2: België wint, Egypte wint ook

Dit lijkt momenteel het meest waarschijnlijke scenario. In dat geval eindigt Egypte normaal gezien als groepswinnaar en moet België vrede nemen met de tweede plaats, op voorwaarde dat de Rode Duivels zelf hun opdracht uitvoeren tegen Nieuw-Zeeland.

Die tweede plaats zou sportief én logistiek minder aantrekkelijk zijn. België zou dan een moeilijkere route richting de eindfase krijgen en bovendien moeten verhuizen naar Dallas in plaats van in Seattle te kunnen blijven.



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Scenario 3: België speelt gelijk tegen Nieuw-Zeeland

Dan wordt het bijzonder gevaarlijk. Met drie punten zouden de Rode Duivels afhankelijk worden van de resultaten in andere groepen en mogelijk moeten hopen om als een van de beste derdes door te stoten.

Dat is een scenario dat niemand binnen de Belgische delegatie wil meemaken.

Scenario 4: België verliest van Nieuw-Zeeland

Dan dreigt een complete catastrofe. Afhankelijk van het resultaat tussen Egypte en Iran zouden de Rode Duivels zelfs als vierde kunnen eindigen. In dat geval zit het WK er meteen op en wacht een vervroegde terugvlucht naar België.

