België België
0-0
Iran Iran
belBelgië
iraIran
Datum: 21/06/2026 21:00
Competitie: WK
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: SoFi Stadium
Rode Duivels hebben zelfs schitterende Courtois nodig om punt te pakken tegen Iran: vernedering dreigt
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het SoFi Stadium
| 405 reacties
Rode Duivels hebben zelfs schitterende Courtois nodig om punt te pakken tegen Iran: vernedering dreigt
Foto: © photonews

We gingen veel goals scoren tegen Iran. Viel dat even anders uit... De Rode Duivels waren technisch zoveel beter, maar Iran gooide zich voor elk schot en elke pass. De Belgen moesten zelfs nog blij zijn met een punt. Want een halfuur met tien en er was een schitterende Courtois nodig.

Je hebt zo van die matchen... Spanje-Kaapverdië was er zo al één van. Eén ploeg is superieur en dat is duidelijk merkbaar, maar voor hetzelfde geld verloor Spanje die match. Wel, België-Iran was ongeveer hetzelfde. Iran had bij de rust op voorsprong kunnen staan ondanks dat de Rode Duivels 320 geslaagde passes gaven en de tegenstander amper 60.

Courtois en de VAR behoeden Duivels van achterstand

Het was soms een belegering van de goal van Alireza Beiranvand, de ex-doelman van Antwerp. Die werd in de eerste minuten al hard geraakt door Lukaku maar speelde de match van zijn leven. Hij hield Lukaku, De Bruyne, Saelemaekers en Tielemans van een doelpunt. Lukaku stond trouwens verrassend in de basis, maar was simpelweg niet volledig klaar. Het was allemaal met hangen en wurgen. 

Ngoy Nathan
© photonews

En aan de overkant was daar ineens Kanaani die de bal voor zijn voeten kreeg en Courtois liet bewijzen waarom hij nog steeds één van de besten van de wereld is. Iran scoorde zelfs met een lepe vrije trap voor doel. Terwijl iedereen dacht dat er getrapt ging worden, werd er gekozen voor een verrassende steekbal door de muur. Taremi werkte af, maar... de VAR kwam tussen.

De Bruyne vond zijn ploegmaats niet

De spits stond met zijn achterste buitenspel en ja, ook dat is een lichaamsdeel waarmee gescoord kan worden. Geen 0-1 dus. De Duivels gingen op zoek naar de voorsprong, maar vonden de gaten in de verdediging niet. De Bruyne zijn voorzetten werden constant onderschept. Niet bij gebrek aan proberen in ieder geval. Centraal erdoor proberen lopen, was al helemaal geen optie. Rusten bij 0-0 dus.  

De tweede helft hetzelfde: het werd een belegering van de goal van Beiranvand, maar de goal had eigenlijk aan de andere kant moeten vallen. Taremi kreeg opnieuw een grote schietkans en deed dat heel goed, maar Courtois was fantastisch. 

Rood voor Ngoy

De Duivels voetbalden wel wat kansen bij elkaar, maar het wou maar niet lukken. En dan... een slechte controle van Ngoy en hij ging domweg aan de noodrem hangen. Rood en dus werd het allemaal nog wat moeilijker. 

Iran ging echter vol voor dat punt en bleef achteraan met veel volk hangen. Daardoor vonden de Duivels nog altijd de vrije man, maar een goal viel er niet meer. Ondanks een paar goeie pogingen. Beiranvand speelde echter voor boeman. En ja, zo hebben we nu een probleem. Tegen Nieuw-Zeeland is er geen andere keuze dan winnen of we zouden nu al onze valiezen mogen pakken. En dat zou toch een afgang van jewelste zijn. 

Opstellingen

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België België
Courtois Thibaut 90' 7.9 8
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/11 (0%)
Meer statistieken
Meunier Thomas 58' 6.4 7
  • Nauwkeurige passes: 32/41 (78%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.3 7
  • Nauwkeurige passes: 78/88 (88.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Ngoy Nathan   66' 6.1 7
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 73/77 (94.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
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De Cuyper Maxim 90' 7.4 9
  • Nauwkeurige passes: 48/56 (85.7%)
  • Schoten op doel: 4/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Tielemans Youri 90' 7.0 5
  • Nauwkeurige passes: 47/53 (88.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Raskin Nicolas 58' 7.0 6
  • Nauwkeurige passes: 60/67 (89.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Saelemaekers Alexis 58' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Meer statistieken
De Bruyne Kevin 87' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 41/51 (80.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/10 (20%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Trossard Leandro 90' 7.8 7
  • Nauwkeurige passes: 50/56 (89.3%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Lukaku Romelu   73' 6.1 3
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Theate Arthur 17' 6.6 5
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Witsel Axel 0'  
Lammens Senne 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 32' 6.8 6
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
De Winter Koni 0'  
De Ketelaere Charles 0'  
Seys Joaquin 0'  
Moreira Diego 0'  
Vanaken Hans 32' 7.1 10
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Castagne Timothy 32' 7.2 3
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Onana Amadou 0'  
Fernandez Pardo Matias 3' 6.6  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
 

Iran Iran
Beiranvand Alireza 90' 9.6 -
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/24 (45.8%)
Meer statistieken
Hardani Saleh 45' 6.4 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Khalilzadeh Shoja 90' 8.3 -
  • Nauwkeurige passes: 33/33 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Kanaani Mohammadhossein 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Nemati Ali 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Ghoddos Saman 79' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ezatolahi Saeid   85' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Mohebi Mohammad 66' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Rezaeian Ramin 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Taremi Mehdi 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Hajsafi Ehsan 66' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 3/10 (30%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Moghanlou Shahriar 11' 6.6 -
Meer statistieken
Hosseinzadeh Amirhossein 5' 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Eiri Danial 0'  
Ghaedi Mehdi 0'  
Niazmand Payam 0'  
Alipour Ali 0'  
Yousefi Aria 0'  
Ghorbani Mohammad 0'  
Razzaghinia Amirmohammad 0'  
Mohammadi Milad 24' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Jahanbakhsh Alireza 45' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Cheshmi Rouzbeh 0'  
Torabi Mehdi 24' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Hosseini Seyed Hossein 0'  
Eckert Ayensa Dennis-Yerai 0'  
Herbeleef België - Iran

Vooraf

LIVE.: Nog één minuut... Nog één kans?

LIVE.: Nog één minuut... Nog één kans?

21/06

België staat zondagavond voor een cruciale opdracht op het WK 2026. Na het teleurstellende 1-1-gelijkspel tegen Egypte kunnen de Rode Duivels zich tegen Iran geen nieuwe mi...

WK

 Speeldag 2
Tsjechië Tsjechië 1-1 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zwitserland Zwitserland 4-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Canada Canada 6-0 Qatar Qatar
Mexico Mexico 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Australië Australië
Schotland Schotland 0-1 Marokko Marokko
Brazilië Brazilië 3-0 Haitï Haitï
Turkije Turkije 0-1 Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 5-1 Zweden Zweden
Duitsland Duitsland 2-1 Ivoorkust Ivoorkust
Ecuador Ecuador 0-0 Curacao Curacao
Tunesië Tunesië 0-4 Japan Japan
Spanje Spanje 4-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
België België 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 2-2 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 03:00 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 19:00 Oostenrijk Oostenrijk
Frankrijk Frankrijk 23:00 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 23/06 Senegal Senegal
Jordanië Jordanië 23/06 Algerije Algerije
Portugal Portugal 23/06 Oezbekistan Oezbekistan
Engeland Engeland 23/06 Ghana Ghana
Panama Panama 24/06 Kroatië Kroatië
Colombia Colombia 24/06 DR Congo DR Congo
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