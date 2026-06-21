Rode Duivels hebben zelfs schitterende Courtois nodig om punt te pakken tegen Iran: vernedering dreigt

We gingen veel goals scoren tegen Iran. Viel dat even anders uit... De Rode Duivels waren technisch zoveel beter, maar Iran gooide zich voor elk schot en elke pass. De Belgen moesten zelfs nog blij zijn met een punt. Want een halfuur met tien en er was een schitterende Courtois nodig.

Je hebt zo van die matchen... Spanje-Kaapverdië was er zo al één van. Eén ploeg is superieur en dat is duidelijk merkbaar, maar voor hetzelfde geld verloor Spanje die match. Wel, België-Iran was ongeveer hetzelfde. Iran had bij de rust op voorsprong kunnen staan ondanks dat de Rode Duivels 320 geslaagde passes gaven en de tegenstander amper 60.

Courtois en de VAR behoeden Duivels van achterstand

Het was soms een belegering van de goal van Alireza Beiranvand, de ex-doelman van Antwerp. Die werd in de eerste minuten al hard geraakt door Lukaku maar speelde de match van zijn leven. Hij hield Lukaku, De Bruyne, Saelemaekers en Tielemans van een doelpunt. Lukaku stond trouwens verrassend in de basis, maar was simpelweg niet volledig klaar. Het was allemaal met hangen en wurgen.

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En aan de overkant was daar ineens Kanaani die de bal voor zijn voeten kreeg en Courtois liet bewijzen waarom hij nog steeds één van de besten van de wereld is. Iran scoorde zelfs met een lepe vrije trap voor doel. Terwijl iedereen dacht dat er getrapt ging worden, werd er gekozen voor een verrassende steekbal door de muur. Taremi werkte af, maar... de VAR kwam tussen.

De Bruyne vond zijn ploegmaats niet

De spits stond met zijn achterste buitenspel en ja, ook dat is een lichaamsdeel waarmee gescoord kan worden. Geen 0-1 dus. De Duivels gingen op zoek naar de voorsprong, maar vonden de gaten in de verdediging niet. De Bruyne zijn voorzetten werden constant onderschept. Niet bij gebrek aan proberen in ieder geval. Centraal erdoor proberen lopen, was al helemaal geen optie. Rusten bij 0-0 dus.

De tweede helft hetzelfde: het werd een belegering van de goal van Beiranvand, maar de goal had eigenlijk aan de andere kant moeten vallen. Taremi kreeg opnieuw een grote schietkans en deed dat heel goed, maar Courtois was fantastisch.





Rood voor Ngoy

De Duivels voetbalden wel wat kansen bij elkaar, maar het wou maar niet lukken. En dan... een slechte controle van Ngoy en hij ging domweg aan de noodrem hangen. Rood en dus werd het allemaal nog wat moeilijker.

Iran ging echter vol voor dat punt en bleef achteraan met veel volk hangen. Daardoor vonden de Duivels nog altijd de vrije man, maar een goal viel er niet meer. Ondanks een paar goeie pogingen. Beiranvand speelde echter voor boeman. En ja, zo hebben we nu een probleem. Tegen Nieuw-Zeeland is er geen andere keuze dan winnen of we zouden nu al onze valiezen mogen pakken. En dat zou toch een afgang van jewelste zijn.