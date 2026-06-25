Vitor Bruno wacht niet af en grijpt meteen in bij Anderlecht

Vitor Bruno heeft zijn tweede training bij Anderlecht geleid en liet meteen van zich horen. De nieuwe coach voerde meteen een opvallende regel in binnen de spelersgroep.

Vitor Bruno begint eraan bij Anderlecht

Anderlecht is begonnen aan een nieuw hoofdstuk onder leiding van Vitor Bruno. De 43-jarige Portugees werd deze week officieel aangesteld als hoofdtrainer en tekende een contract voor twee seizoenen. Na een teleurstellend afgelopen seizoen moet hij paars-wit opnieuw richting de Belgische top loodsen.

Donderdag stond Bruno voor de tweede keer op het trainingsveld in Neerpede. De nieuwe coach leidde zijn tweede sessie en liet meteen blijken dat discipline en professionaliteit hoog op zijn prioriteitenlijst staan.

Nieuwe trainer legt meteen eerste regel op

Volgens Het Laatste Nieuws voerde Bruno vanaf dag één een opvallende nieuwe regel in. Voortaan is het voor alle spelers verplicht om scheenbeschermers te dragen tijdens de trainingen. Op die manier wil de Portugees het risico op blessures beperken en ervoor zorgen dat de intensiteit op training hoog kan blijven zonder onnodige risico’s.

De nieuwe trainer liet zo meteen zijn stempel achter op de dagelijkse werking binnen de club. Later op donderdag wordt Vitor Bruno officieel voorgesteld aan de pers, waar hij ongetwijfeld meer uitleg zal geven over zijn voetbalvisie en zijn plannen met Anderlecht. De supporters hopen dat hij de man wordt die de club na jaren van wisselvallige resultaten opnieuw structureel kan laten meestrijden voor de landstitel.