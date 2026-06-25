'Italiaanse club klopt plots aan voor Mario Stroeykens'

Anderlecht is bereid Mario Stroeykens te verkopen. De 21-jarige middenvelder geniet interesse van een Italiaanse club en ook andere ploegen volgen zijn situatie deze zomer. Komt er snel een deal van?

Anderlecht moet geld vinden, en liefst snel. De club is bereid om Mario Stroeykens deze zomer te verkopen. De 21-jarige middenvelder ligt vast tot 2028 en is volgens Transfermarkt 4,5 miljoen euro waard. Na een vrij rustig seizoen (30 wedstrijden, 1 goal, 1 assist) zou een vertrek voor iedereen goed uitkomen, zowel voor de speler als voor de clubleiding.

Bod uit de Serie A voor Mario Stroeykens op komst?

Volgens de bekende Italiaanse journalist Gianluigi Longari op X (ex-Twitter) lonkt Italië opnieuw. Parma, de club van Mandela Keita, volgt hem van zeer dichtbij. Ook andere Europese clubs tonen interesse, al ligt er nog geen officieel bod op tafel. Zijn situatie wekt belangstelling, maar niemand heeft al de eerste stap gezet.

Exc 🚨 Il Parma tra i club che guardano con interesse alla possibilità Mario Stroeykens dell’Anderlecht. Concorrenza da parte di altri club europei pic.twitter.com/WoPM2Es8eP — Gianluigi Longari (@Glongari) June 24, 2026

Toch heeft de dynamiek rond de speler de laatste tijd een knauw gekregen. Stroeykens koos er eind 2025 voor om voor de Democratische Republiek Congo uit te komen, maar hij speelt niet op het WK 2026, dat momenteel plaatsvindt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De bondscoach van de Leopards besloot hem niet mee te nemen voor dit grote toernooi en koos voor meer ervaren spelers.

Mario Stroeykens kan zich richten op zijn toekomst

Die afwezigheid is te verklaren door de keuzes van de technische staf. In maart werd Stroeykens al niet opgeroepen voor de beslissende play-offs die het land kwalificeerden. Bij het bekendmaken van de definitieve lijst van 26 in mei koos Sébastien Desabre voor stabiliteit en hield hij vast aan zijn vaste kern.





Zonder WK kan Stroeykens zich nu voor 100% op zijn toekomst richten. Hij heeft het groene licht van de clubleiding, die de eerste biedingen afwacht. We komen meer te weten zodra de eerste clubs deze zomer concreet worden.