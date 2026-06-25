Van B-kern Anderlecht naar... Chelsea in drie jaar tijd? Het kan zomaar gebeuren deze zomer

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 2 reacties
Van B-kern Anderlecht naar... Chelsea in drie jaar tijd? Het kan zomaar gebeuren deze zomer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het kan snel gaan in het voetbal. Vraag dat maar aan Noah Sadiki. Amper enkele jaren geleden werd hij bij Anderlecht nog beschouwd als een speler die tekortkwam voor de eerste ploeg. Vandaag staat hij op de radar van Chelsea en is zijn marktwaarde gestegen naar 35 miljoen euro.

De middenvelder beleeft een opvallend WK met Congo. Niet omdat hij er uitblinkt als basisspeler, integendeel. Sadiki moet zich voorlopig tevredenstellen met een rol als invaller. 

Toch lijkt dat weinig invloed te hebben op de interesse van Europese topclubs. Chelsea blijft zijn dossier van dichtbij volgen en ziet in hem nog steeds een speler met enorm veel groeimarge. Dat is op zich al bijzonder als je terugkijkt naar waar zijn carrière enkele jaren geleden stond.

Van rechtsback naar B-kern

Sadiki gold jarenlang als één van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Anderlecht. Toen hij zijn kans kreeg in de A-kern, gebeurde dat echter vooral als rechtsback. Een positie die nooit echt zijn natuurlijke habitat was.

Onder de sportieve leiding van Brian Riemer en Jesper Fredberg kwam zijn ontwikkeling vervolgens helemaal stil te vallen. De Brusselaar verdween zelfs naar de B-kern en kreeg het gevoel dat zijn toekomst niet langer in het Lotto Park lag.

Waar veel jonge spelers dan blijven hopen op een nieuwe kans, trok Sadiki zijn conclusies. Hij koos voor een transfer naar Union SG, een beslissing die achteraf gezien zijn carrière volledig zou veranderen.

Onmisbaar bij de kampioen

Bij Union kreeg Sadiki wel het vertrouwen dat hij zocht. Niet als noodoplossing op een flank, maar op zijn natuurlijke positie als verdedigende middenvelder.

Daar groeide hij uit tot een vaste waarde en één van de belangrijkste schakels in het elftal. Zijn enorme loopvermogen, tactische discipline en vermogen om ballen te recupereren maakten hem tot een cruciale pion in het succesverhaal van de Brusselaars. Het leverde hem uiteindelijk ook een landstitel op én de aandacht van buitenlandse clubs.

Sunderland betaalde 17 miljoen euro

Vorige zomer besloot Sunderland diep in de buidel te tasten. De Engelse club legde liefst 17 miljoen euro op tafel om Sadiki weg te halen bij Union. Een bedrag dat destijds door sommigen als bijzonder hoog werd beschouwd.

Vandaag lijkt dat bedrag eerder een uitstekende investering. Sadiki had nauwelijks tijd nodig om zich aan te passen aan het ritme van de Premier League. Hij speelde zich snel in de basis en groeide uit tot één van de dragende krachten van Sunderland. De club verraste vriend en vijand met een zevende plaats in de competitie, goed voor een ticket voor de Europa League volgend seizoen.

Zijn ontwikkeling vertaalde zich ook rechtstreeks naar zijn marktwaarde. Die steeg intussen naar 35 miljoen euro, waarmee hij zich tussen de meest gegeerde jonge middenvelders van Engeland heeft genesteld.

Chelsea lonkt

Dat soort progressie blijft uiteraard niet onopgemerkt. Verschillende Premier League-clubs volgen zijn situatie, maar vooral Chelsea wordt nadrukkelijk genoemd als geïnteresseerde partij. De Londense topclub zou zijn dossier hoog op de verlanglijst hebben staan.

Het zou de volgende stap zijn in een carrière die al vol verrassende wendingen zat. Van jeugdproduct bij Anderlecht, over een passage in de B-kern, naar kampioen met Union. Van een transfer van 17 miljoen euro naar Sunderland tot een mogelijke miljoenenmove naar Stamford Bridge.

Het verhaal van Noah Sadiki is er één van doorzettingsvermogen en juiste keuzes maken op cruciale momenten. Waar velen misschien waren blijven hangen na een teleurstelling bij Anderlecht, koos hij voor een andere weg. Die bracht hem eerst naar de top van het Belgische voetbal en lijkt hem nu richting absolute Europese top te leiden.

En terwijl hij op het WK met Congo voorlopig genoegen moet nemen met een rol als invaller, kijken ze bij Chelsea vooral naar wat hij de voorbije twee seizoenen heeft laten zien. Dat blijkt meer dan voldoende om zijn naam hoog op de lijst te zetten.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Sunderland
Noah Sadiki

Meer nieuws

Vitor Bruno legt uit waarom hij voor Anderlecht tekende en maakt meteen grote ambitie duidelijk

Vitor Bruno legt uit waarom hij voor Anderlecht tekende en maakt meteen grote ambitie duidelijk

15:32
Anderlecht-voorzitter Verschueren verklaart opvallende keuze voor Vitor Bruno

Anderlecht-voorzitter Verschueren verklaart opvallende keuze voor Vitor Bruno

12:30
1
Deze speler verlaat Anderlecht ook zeker, transfer in zicht: niet eindigen zoals Verschaeren

Deze speler verlaat Anderlecht ook zeker, transfer in zicht: niet eindigen zoals Verschaeren

11:40
10
'Transferstrijd barst los rond jong talent van KRC Genk'

'Transferstrijd barst los rond jong talent van KRC Genk'

16:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/06: Murenzi - Nioule

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/06: Murenzi - Nioule

14:00
Vitor Bruno wacht niet af en grijpt meteen in bij Anderlecht

Vitor Bruno wacht niet af en grijpt meteen in bij Anderlecht

10:50
4
Club Brugge werkt aan opvallende terugkeer onder de lat

Club Brugge werkt aan opvallende terugkeer onder de lat

15:00
OFFICIEEL: KRC Genk verliest talent aan Spaanse eersteklasser

OFFICIEEL: KRC Genk verliest talent aan Spaanse eersteklasser

14:00
Drama na Mexicaanse WK-zege: minstens 17 supporters gewond nadat auto inrijdt op menigte

Drama na Mexicaanse WK-zege: minstens 17 supporters gewond nadat auto inrijdt op menigte

14:20
1
📷 Antwerp onthult uitshirt met bijzonder verhaal erachter

📷 Antwerp onthult uitshirt met bijzonder verhaal erachter

13:20
6
Romelu Lukaku is duidelijk over Hans Vanaken: "Als wij samen op het veld staan..."

Romelu Lukaku is duidelijk over Hans Vanaken: "Als wij samen op het veld staan..."

12:50
6
Jackpot op komst? Westerlo trekt naar Rotterdam voor miljoenendeal

Jackpot op komst? Westerlo trekt naar Rotterdam voor miljoenendeal

12:00
OFFICIEEL: Charleroi gaat hard op de mercato en heeft derde zomertransfer beet

OFFICIEEL: Charleroi gaat hard op de mercato en heeft derde zomertransfer beet

11:30
Rik De Mil kondigt transfergeweld aan bij KAA Gent en laat zich uit over komst Burgess

Rik De Mil kondigt transfergeweld aan bij KAA Gent en laat zich uit over komst Burgess

09:15
1
OFFICIEEL: KAA Gent ziet toekomst in jong talent en handelt meteen

OFFICIEEL: KAA Gent ziet toekomst in jong talent en handelt meteen

11:20
Opvallend: spits tekent bij Dender, Belgische ex-club beweert dat transfer niet doorgaat

Opvallend: spits tekent bij Dender, Belgische ex-club beweert dat transfer niet doorgaat

10:20
Vijf speeldagen schorsing voor speler op WK voetbal

Vijf speeldagen schorsing voor speler op WK voetbal

09:45
20
Geëmotioneerde Hugo Broos slaat hard terug na WK-stunt

Geëmotioneerde Hugo Broos slaat hard terug na WK-stunt

08:50
1
'Italiaanse club klopt plots aan voor Mario Stroeykens'

'Italiaanse club klopt plots aan voor Mario Stroeykens'

06:00
6
Anderlecht maakt opnieuw een opvallende keuze Analyse

Anderlecht maakt opnieuw een opvallende keuze

21:30
3
Hugo Broos zorgt voor stunt en flikt het alsnog, Mexico blijft foutloos

Hugo Broos zorgt voor stunt en flikt het alsnog, Mexico blijft foutloos

08:00
Wordt dit het middenveld van de Duivels? Nog maar één keer eerder samen aan de aftrap: "We denken hetzelfde" Analyse

Wordt dit het middenveld van de Duivels? Nog maar één keer eerder samen aan de aftrap: "We denken hetzelfde"

07:00
3
In een zorgwekkende top 3: België heeft een heel groot probleem

In een zorgwekkende top 3: België heeft een heel groot probleem

07:20
Eddy Demarez gaat los tijdens WK-match: "Het is debiel, kan niet anders zeggen"

Eddy Demarez gaat los tijdens WK-match: "Het is debiel, kan niet anders zeggen"

06:30
5
Sibierski legt uit waarom Vítor Bruno dé man is voor de landstitel

Sibierski legt uit waarom Vítor Bruno dé man is voor de landstitel

18:25
22
Derde plaats kan zelfs godsgeschenk zijn voor Duivels: hier is waarom het mogelijk interessanter is dan tweede Analyse

Derde plaats kan zelfs godsgeschenk zijn voor Duivels: hier is waarom het mogelijk interessanter is dan tweede

05:16
9
WK-LIVE 24/6: Ngoy kent zijn schorsing

WK-LIVE 24/6: Ngoy kent zijn schorsing

23:17
1
'Club Brugge heeft twee spelers van PSG beet'

'Club Brugge heeft twee spelers van PSG beet'

22:40
5
"Dan is het bye bye Garcia" vs "Voor ons is het makkelijk"

"Dan is het bye bye Garcia" vs "Voor ons is het makkelijk"

22:20
6
Miljoenendeal komt dichterbij: 'Franse club klopt met 4 miljoen aan in JPL'

Miljoenendeal komt dichterbij: 'Franse club klopt met 4 miljoen aan in JPL'

22:00
2
Vanaken vindt dat hem geen schuld treft: "Nee, absoluut niet"

Vanaken vindt dat hem geen schuld treft: "Nee, absoluut niet"

20:45
7
Dreun voor Canada, Marokko en Brazilië leveren spektakel

Dreun voor Canada, Marokko en Brazilië leveren spektakel

03:35
3
Anderlecht, Genk, Gent, Union SG en Cercle mogen trots zijn op hun (ex-)spelers

Anderlecht, Genk, Gent, Union SG en Cercle mogen trots zijn op hun (ex-)spelers

20:30
Zorgen over Doku zijn nog niet voorbij: zo staat het ervoor - Debast weer onder scanner

Zorgen over Doku zijn nog niet voorbij: zo staat het ervoor - Debast weer onder scanner

21:00
De meest gewilde Duivel: Hans Vanaken reageert op roep van heel België om hem in de basis te zetten Interview

De meest gewilde Duivel: Hans Vanaken reageert op roep van heel België om hem in de basis te zetten

19:55
4
DONE DEAL: Standard verrast met spectaculaire terugkeer

DONE DEAL: Standard verrast met spectaculaire terugkeer

19:20
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Bondsparket eist héél zware straffen na incidenten tussen Standard en Charleroi Ratko Svilar Ratko Svilar over Wordt dit het middenveld van de Duivels? Nog maar één keer eerder samen aan de aftrap: "We denken hetzelfde" 051961rouche 051961rouche over Dimitri Lavalée commente son retour au Standard : "Je souhaite aider le club de mon cœur" sven123 sven123 over Van B-kern Anderlecht naar... Chelsea in drie jaar tijd? Het kan zomaar gebeuren deze zomer Bemmer Bemmer over 📷 Antwerp onthult uitshirt met bijzonder verhaal erachter André Coenen André Coenen over "Dan is het bye bye Garcia" vs "Voor ons is het makkelijk" JaKu JaKu over Romelu Lukaku is duidelijk over Hans Vanaken: "Als wij samen op het veld staan..." LordJozef LordJozef over Deze speler verlaat Anderlecht ook zeker, transfer in zicht: niet eindigen zoals Verschaeren Snipergoal Snipergoal over Derde plaats kan zelfs godsgeschenk zijn voor Duivels: hier is waarom het mogelijk interessanter is dan tweede Pieter Leys Pieter Leys over Eddy Demarez gaat los tijdens WK-match: "Het is debiel, kan niet anders zeggen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved