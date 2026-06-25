Van B-kern Anderlecht naar... Chelsea in drie jaar tijd? Het kan zomaar gebeuren deze zomer

Het kan snel gaan in het voetbal. Vraag dat maar aan Noah Sadiki. Amper enkele jaren geleden werd hij bij Anderlecht nog beschouwd als een speler die tekortkwam voor de eerste ploeg. Vandaag staat hij op de radar van Chelsea en is zijn marktwaarde gestegen naar 35 miljoen euro.

De middenvelder beleeft een opvallend WK met Congo. Niet omdat hij er uitblinkt als basisspeler, integendeel. Sadiki moet zich voorlopig tevredenstellen met een rol als invaller.

Toch lijkt dat weinig invloed te hebben op de interesse van Europese topclubs. Chelsea blijft zijn dossier van dichtbij volgen en ziet in hem nog steeds een speler met enorm veel groeimarge. Dat is op zich al bijzonder als je terugkijkt naar waar zijn carrière enkele jaren geleden stond.

Van rechtsback naar B-kern

Sadiki gold jarenlang als één van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Anderlecht. Toen hij zijn kans kreeg in de A-kern, gebeurde dat echter vooral als rechtsback. Een positie die nooit echt zijn natuurlijke habitat was.

Onder de sportieve leiding van Brian Riemer en Jesper Fredberg kwam zijn ontwikkeling vervolgens helemaal stil te vallen. De Brusselaar verdween zelfs naar de B-kern en kreeg het gevoel dat zijn toekomst niet langer in het Lotto Park lag.

Waar veel jonge spelers dan blijven hopen op een nieuwe kans, trok Sadiki zijn conclusies. Hij koos voor een transfer naar Union SG, een beslissing die achteraf gezien zijn carrière volledig zou veranderen.





Onmisbaar bij de kampioen

Bij Union kreeg Sadiki wel het vertrouwen dat hij zocht. Niet als noodoplossing op een flank, maar op zijn natuurlijke positie als verdedigende middenvelder.

Daar groeide hij uit tot een vaste waarde en één van de belangrijkste schakels in het elftal. Zijn enorme loopvermogen, tactische discipline en vermogen om ballen te recupereren maakten hem tot een cruciale pion in het succesverhaal van de Brusselaars. Het leverde hem uiteindelijk ook een landstitel op én de aandacht van buitenlandse clubs.

Sunderland betaalde 17 miljoen euro

Vorige zomer besloot Sunderland diep in de buidel te tasten. De Engelse club legde liefst 17 miljoen euro op tafel om Sadiki weg te halen bij Union. Een bedrag dat destijds door sommigen als bijzonder hoog werd beschouwd.

Vandaag lijkt dat bedrag eerder een uitstekende investering. Sadiki had nauwelijks tijd nodig om zich aan te passen aan het ritme van de Premier League. Hij speelde zich snel in de basis en groeide uit tot één van de dragende krachten van Sunderland. De club verraste vriend en vijand met een zevende plaats in de competitie, goed voor een ticket voor de Europa League volgend seizoen.

Zijn ontwikkeling vertaalde zich ook rechtstreeks naar zijn marktwaarde. Die steeg intussen naar 35 miljoen euro, waarmee hij zich tussen de meest gegeerde jonge middenvelders van Engeland heeft genesteld.

Chelsea lonkt

Dat soort progressie blijft uiteraard niet onopgemerkt. Verschillende Premier League-clubs volgen zijn situatie, maar vooral Chelsea wordt nadrukkelijk genoemd als geïnteresseerde partij. De Londense topclub zou zijn dossier hoog op de verlanglijst hebben staan.

Het zou de volgende stap zijn in een carrière die al vol verrassende wendingen zat. Van jeugdproduct bij Anderlecht, over een passage in de B-kern, naar kampioen met Union. Van een transfer van 17 miljoen euro naar Sunderland tot een mogelijke miljoenenmove naar Stamford Bridge.

Het verhaal van Noah Sadiki is er één van doorzettingsvermogen en juiste keuzes maken op cruciale momenten. Waar velen misschien waren blijven hangen na een teleurstelling bij Anderlecht, koos hij voor een andere weg. Die bracht hem eerst naar de top van het Belgische voetbal en lijkt hem nu richting absolute Europese top te leiden.

En terwijl hij op het WK met Congo voorlopig genoegen moet nemen met een rol als invaller, kijken ze bij Chelsea vooral naar wat hij de voorbije twee seizoenen heeft laten zien. Dat blijkt meer dan voldoende om zijn naam hoog op de lijst te zetten.