'Transferstrijd barst los rond jong talent van KRC Genk'

Ali Camara heeft zich de voorbije maanden in de kijker gespeeld en dat blijft niet onopgemerkt. De 18-jarige flankaanvaller van KRC Genk geniet concrete belangstelling uit Italië, terwijl ook andere buitenlandse clubs zijn situatie nauwgezet opvolgen.

De toekomst van Ali Camara lijkt mogelijk niet langer bij KRC Genk te liggen. De 18-jarige rechtsbuiten geniet concrete interesse uit het buitenland en zou deze zomer een nieuwe stap in zijn carrière kunnen zetten. Vooral het Italiaanse Como duwt stevig door, al is de concurrentie bijzonder groot.

Como zet door voor Genks talent

Volgens informatie van Sky Sports heeft Como de voorbije weken de eerste contacten gelegd met de entourage van Camara. De ambitieuze Italiaanse club wil zich deze zomer verder versterken en ziet in de jonge Belg een profiel dat op korte termijn een sportieve meerwaarde kan bieden. Ook tussen de verschillende partijen lopen de gesprekken verder, waardoor een transfer de komende weken niet uitgesloten is.

Opvallend is dat Genk het contract van Camara begin april nog openbrak tot de zomer van 2027. De Limburgers maakten toen duidelijk dat de flankaanvaller alle kansen zou krijgen om zich verder te ontwikkelen bij Jong Genk in de Challenger Pro League. Die contractverlenging betekent echter niet dat een transfer onmogelijk is. Integendeel, Genk staat er net sterker door aan de onderhandelingstafel.

Sterk seizoen in de Challenger Pro League

Camara werkte vorig seizoen 22 wedstrijden af in de Challenger Pro League. Daarin was hij goed voor één doelpunt en vier assists. De rechtsbuiten geldt als een van de talenten die de voorbije maanden mooie stappen zette binnen de Genkse jeugdopleiding.

Como is bovendien niet de enige gegadigde. Ook OGC Nice volgt de situatie van de Belgische jeugdinternational op de voet. Daarnaast zouden meerdere clubs uit de Bundesliga hun interesse kenbaar hebben gemaakt. Daardoor dreigt een stevige concurrentiestrijd te ontstaan.





Hoewel een definitieve doorbraak voorlopig uitblijft, lijkt één zaak steeds waarschijnlijker te worden: Ali Camara zou deze zomer wel eens zijn laatste maanden als speler van KRC Genk kunnen beleven. De komende weken zullen uitwijzen of Como erin slaagt de concurrentie af te houden en het talent naar de Serie A te halen.