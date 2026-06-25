Deze speler verlaat Anderlecht ook zeker, transfer in zicht: niet eindigen zoals Verschaeren

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Deze speler verlaat Anderlecht ook zeker, transfer in zicht: niet eindigen zoals Verschaeren
Foto: © photonews
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Deze zomer is het moment eindelijk aangebroken voor Mario Stroeykens om de vleugels uit te slaan. De 21-jarige middenvelder staat op het punt Anderlecht te verlaten, ondanks het feit dat hij vorig seizoen nog zijn contract verlengde tot 2028.

Die contractverlenging was echter nooit bedoeld als garantie op een langdurig verblijf in het Lotto Park. Integendeel. Stroeykens wilde de club die hem opleidde de kans geven om nog een mooie transfersom te ontvangen wanneer hij de volgende stap in zijn carrière zou zetten. Dat afscheid lijkt nu dichterbij dan ooit.

Dossier al maanden in beweging

Achter de schermen wordt al geruime tijd gewerkt aan een transfer. Sinds december is de entourage van Stroeykens actief bezig om de markt te verkennen en de juiste volgende bestemming te zoeken.

Parma behoort momenteel tot de meest concrete pistes. De Italiaanse club volgt zijn dossier al langer en ziet in de Belg een speler die perfect past binnen het profiel van jonge talenten met ontwikkelingspotentieel.

Daarnaast is er ook belangstelling uit Frankrijk en Duitsland. Verschillende clubs uit beide competities hebben informatie ingewonnen en houden zijn situatie nauwlettend in de gaten. Een vertrek lijkt daardoor niet langer een kwestie van óf, maar van wanneer.

Anderlecht-talent sinds de jeugd

Stroeykens is een kind van Neerpede. Hij doorliep de volledige jeugdopleiding van Anderlecht en werkte zich van de Heizel-competitie op naar Neerpede.

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Zijn officiële doorbraak kwam in het seizoen 2021-2022. Als amper zestienjarige maakte hij indruk door meteen zijn neus voor doelpunten te tonen. Vooral zijn doelpunt tegen Oud-Heverlee Leuven staat nog in het geheugen van veel Anderlecht-supporters gegrift. Sindsdien verzamelde hij meer dan honderd wedstrijden voor de hoofdmacht van paars-wit en groeide hij uit tot een vaste waarde in de kern. Toch bleef het gevoel bestaan dat er nog meer in zat.

Behoefte aan een nieuwe omgeving

Net daar ligt de belangrijkste reden voor zijn vertrek. Stroeykens voelt dat hij nood heeft aan een nieuwe uitdaging. Een andere competitie, een andere cultuur en een andere omgeving moeten hem helpen om de volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten.

Binnen zijn entourage leeft al langer het gevoel dat hij zijn plafond in België stilaan heeft bereikt. Niet omdat hij uitgeleerd is, maar omdat een nieuwe context vaak voor extra groei kan zorgen. Daarbij wordt ook gekeken naar het voorbeeld van Yari Verschaeren.

De aanvallende middenvelder bleef de voorbije jaren trouw aan Anderlecht, maar slaagde er ondanks zijn onmiskenbare talent niet in om de verwachte internationale doorbraak te realiseren. Blessures speelden daarin een rol, maar ook sportief bleef de grote volgende stap uit. Dat scenario wil Stroeykens vermijden.

Tijd voor de volgende stap

Op zijn 21ste zit hij op een leeftijd waarop veel talenten de sprong naar een grotere competitie maken. Hij heeft ondertussen voldoende ervaring opgedaan in de Jupiler Pro League, speelde Europese wedstrijden en maakte deel uit van verschillende generaties binnen de eerste ploeg van Anderlecht.

Nu wil hij zichzelf testen op een hoger niveau. Voor Anderlecht betekent zijn vertrek opnieuw het afscheid van een speler die jarenlang het gezicht was van de eigen jeugdopleiding. Tegelijk kan de club rekenen op een mooie transfersom, precies zoals Stroeykens dat zelf voor ogen had toen hij zijn contract verlengde.

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