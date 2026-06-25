📷 Antwerp onthult uitshirt met bijzonder verhaal erachter

Royal Antwerp heeft zijn nieuwe uitshirt voor het seizoen 2026/27 voorgesteld. The Great Old kiest opnieuw voor een overwegend wit tenue, maar verwerkt ook een opvallende verwijzing naar een iconische plek in Antwerpen.

Royal Antwerp FC heeft donderdag zijn nieuwe uitshirt voorgesteld. In het seizoen 2026/27 zal The Great Old opnieuw in het wit spelen op verplaatsing. Onder het witte shirt zullen de spelers een rode short dragen met witte sokken.

Antwerp stelt nieuw uitshirt voor

Elegance meets tradition. 🅰️🔴⚪ pic.twitter.com/03MDMNElVg — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 25, 2026

"De Bosuil en ‘t Stadhuis: twee historische plaatsen die de harten van Antwerpenaren sneller doen slaan. Met trots stelt RAFC, in samenwerking met kledijpartner Stanno, het nieuwe away shirt voor 2026/27 voor", opent Antwerp op zijn clubwebsite.

"Het shirt is geïnspireerd op de Leyszaal in het Stadhuis van Antwerpen. Een ruimte die ademt wat ‘t Stad al eeuwen typeert: Antwerpse trots. Tijdloze klasse", gaat de club verder.





Historische details verwerkt in het ontwerp

"De Leyszaal, vernoemd naar de Antwerpse kunstenaar Henri Leys, is gevuld met indrukwekkende 19de-eeuwse decoraties. Muurschilderingen en portretten van historische figuren bedekken elke wand. Het plafond is er afgewerkt met sierlijke, elegante en verfijnde details die worden doorgetrokken in de volledige outfit voor komend seizoen."

Die inspiratie is niet toevallig gekozen. Antwerp wilde de uitstraling van de Leyszaal ook zichtbaar laten terugkeren in het ontwerp van het nieuwe uittenue, dat verschillende subtiele verwijzingen naar de historische locatie bevat.

"Ook met deze keuze grijpt Antwerp dus terug naar zijn eigen identiteit. De club wil met het nieuwe shirt niet alleen sportief, maar ook visueel de band met de stad benadrukken. Het resultaat is een sober wit uitshirt met subtiele verwijzingen naar het Antwerpse erfgoed."