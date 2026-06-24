'Club Brugge heeft twee spelers van PSG beet'

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Club Brugge wil zich volop wapenen voor de toekomst. Daarbij komen ze ook uit bij jong talent van topclubs. Zo willen ze Samba Coulibaly en Elijah Ly beiden weghalen bij PSG. Kunnen de Bruggelingen een dubbelslag slaan in Parijs?