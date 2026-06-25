Vitor Bruno legt uit waarom hij voor Anderlecht tekende en maakt meteen grote ambitie duidelijk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Vitor Bruno legt uit waarom hij voor Anderlecht tekende en maakt meteen grote ambitie duidelijk
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4355

Anderlecht wil na jaren zonder prijzen opnieuw aansluiting vinden met de Belgische top. Met Vitor Bruno begint een nieuw tijdperk in Neerpede. De Portugese coach sprak donderdag voor het eerst uitgebreid over zijn keuze, zijn ambities en zijn visie.

Anderlecht moet volgend seizoen uit een ander vaatje gaan tappen. De Brusselse club kende opnieuw een seizoen zonder prijzen, wat de achterban en het bestuur niet tevreden stelt. De club steekt niet onder stoelen of banken dat het haar oude glorie wil terugvinden.

Bruno koos heel bewust voor Anderlecht

De druk bij Anderlecht is de voorbije jaren alleen maar toegenomen. Sinds de landstitel van 2017 wacht de recordkampioen nog altijd op een nieuwe kampioensviering. Ook de voorbije jaargang eindigde zonder trofee, waardoor de clubleiding besloot een nieuwe koers te varen.

En dat zal paars-wit proberen te doen met Vitor Bruno aan het hoofd. De Portugese coach werd donderdag officieel voorgesteld aan de pers. De voormalige trainer van FC Porto koos heel bewust voor Anderlecht, vertelde hij.

"Voor mij was de keuze heel eenvoudig", opende Bruno. "Anderlecht is een club met een enorme uitstraling. Ik weet dat hier al een tijd geen prijzen meer zijn gewonnen, maar net dat maakt deze uitdaging zo aantrekkelijk. Ik wil helpen om Anderlecht terug te brengen naar het niveau waar de club thuishoort."

"Vanaf het eerste moment voelde ik dat iedereen volledig achter dit project staat", gaat de 43-jarige T1 van Anderlecht verder. "Er is een goede samenwerking en ik hou van de manier waarop hier gewerkt wordt. Iedereen is erg nederig en dat geeft me vertrouwen."

Stap voor stap naar succes

De ambitie is groot, maar Bruno wil tegelijk niet te snel vooruitlopen op de zaken. Volgens hem begint succes met het leggen van de juiste basis. "Natuurlijk staan we nog maar aan het begin. We zijn nog maar net aan onze samenwerking begonnen. Er wacht ons nog een lange weg, maar ik geloof sterk in dit project."

Daarom wil Bruno zich voorlopig niet blindstaren op prijzen of einddoelen. De Portugees benadrukte dat Anderlecht eerst de juiste stappen moet zetten en dat de focus volledig op de nabije toekomst ligt.

"Voor mij draait druk niet om het winnen van prijzen. Echte druk is thuiskomen zonder eten op tafel of elke ochtend onder moeilijke omstandigheden moeten gaan werken. Eerst moeten we hier de juiste omgeving creëren. Van daaruit kunnen we groeien richting succes. Natuurlijk wil iedereen prijzen pakken, maar we mogen geen stappen overslaan. Ons eerste doel is niet het einde van het seizoen, maar 23 juli en de wedstrijd tegen Hammarby."

Alle focus op eerste officiële opdracht

De voorbereiding is intussen volop aan de gang in Neerpede. Bruno leidde deze week al zijn eerste trainingen en liet meteen blijken dat discipline een belangrijke plaats krijgt binnen zijn werkwijze. Zo maakte hij het dragen van scheenbeschermers tijdens de trainingen meteen verplicht. Op 23 juli volgt met Hammarby de eerste officiële test. Dan zal moeten blijken hoe snel de nieuwe trainer zijn ideeën op het veld kan laten renderen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Anderlecht-voorzitter Verschueren verklaart opvallende keuze voor Vitor Bruno

Anderlecht-voorzitter Verschueren verklaart opvallende keuze voor Vitor Bruno

12:30
1
Deze speler verlaat Anderlecht ook zeker, transfer in zicht: niet eindigen zoals Verschaeren

Deze speler verlaat Anderlecht ook zeker, transfer in zicht: niet eindigen zoals Verschaeren

11:40
10
Van B-kern Anderlecht naar... Chelsea in drie jaar tijd? Het kan zomaar gebeuren deze zomer

Van B-kern Anderlecht naar... Chelsea in drie jaar tijd? Het kan zomaar gebeuren deze zomer

14:40
2
'Transferstrijd barst los rond jong talent van KRC Genk'

'Transferstrijd barst los rond jong talent van KRC Genk'

16:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/06: Murenzi - Nioule

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/06: Murenzi - Nioule

14:00
Vitor Bruno wacht niet af en grijpt meteen in bij Anderlecht

Vitor Bruno wacht niet af en grijpt meteen in bij Anderlecht

10:50
4
Club Brugge werkt aan opvallende terugkeer onder de lat

Club Brugge werkt aan opvallende terugkeer onder de lat

15:00
OFFICIEEL: KRC Genk verliest talent aan Spaanse eersteklasser

OFFICIEEL: KRC Genk verliest talent aan Spaanse eersteklasser

14:00
Drama na Mexicaanse WK-zege: minstens 17 supporters gewond nadat auto inrijdt op menigte

Drama na Mexicaanse WK-zege: minstens 17 supporters gewond nadat auto inrijdt op menigte

14:20
1
📷 Antwerp onthult uitshirt met bijzonder verhaal erachter

📷 Antwerp onthult uitshirt met bijzonder verhaal erachter

13:20
6
Romelu Lukaku is duidelijk over Hans Vanaken: "Als wij samen op het veld staan..."

Romelu Lukaku is duidelijk over Hans Vanaken: "Als wij samen op het veld staan..."

12:50
6
Jackpot op komst? Westerlo trekt naar Rotterdam voor miljoenendeal

Jackpot op komst? Westerlo trekt naar Rotterdam voor miljoenendeal

12:00
OFFICIEEL: Charleroi gaat hard op de mercato en heeft derde zomertransfer beet

OFFICIEEL: Charleroi gaat hard op de mercato en heeft derde zomertransfer beet

11:30
OFFICIEEL: KAA Gent ziet toekomst in jong talent en handelt meteen

OFFICIEEL: KAA Gent ziet toekomst in jong talent en handelt meteen

11:20
Opvallend: spits tekent bij Dender, Belgische ex-club beweert dat transfer niet doorgaat

Opvallend: spits tekent bij Dender, Belgische ex-club beweert dat transfer niet doorgaat

10:20
Rik De Mil kondigt transfergeweld aan bij KAA Gent en laat zich uit over komst Burgess

Rik De Mil kondigt transfergeweld aan bij KAA Gent en laat zich uit over komst Burgess

09:15
1
Vijf speeldagen schorsing voor speler op WK voetbal

Vijf speeldagen schorsing voor speler op WK voetbal

09:45
20
Geëmotioneerde Hugo Broos slaat hard terug na WK-stunt

Geëmotioneerde Hugo Broos slaat hard terug na WK-stunt

08:50
1
'Italiaanse club klopt plots aan voor Mario Stroeykens'

'Italiaanse club klopt plots aan voor Mario Stroeykens'

06:00
6
Anderlecht maakt opnieuw een opvallende keuze Analyse

Anderlecht maakt opnieuw een opvallende keuze

21:30
3
Hugo Broos zorgt voor stunt en flikt het alsnog, Mexico blijft foutloos

Hugo Broos zorgt voor stunt en flikt het alsnog, Mexico blijft foutloos

08:00
Wordt dit het middenveld van de Duivels? Nog maar één keer eerder samen aan de aftrap: "We denken hetzelfde" Analyse

Wordt dit het middenveld van de Duivels? Nog maar één keer eerder samen aan de aftrap: "We denken hetzelfde"

07:00
3
In een zorgwekkende top 3: België heeft een heel groot probleem

In een zorgwekkende top 3: België heeft een heel groot probleem

07:20
Eddy Demarez gaat los tijdens WK-match: "Het is debiel, kan niet anders zeggen"

Eddy Demarez gaat los tijdens WK-match: "Het is debiel, kan niet anders zeggen"

06:30
5
Sibierski legt uit waarom Vítor Bruno dé man is voor de landstitel

Sibierski legt uit waarom Vítor Bruno dé man is voor de landstitel

18:25
22
Derde plaats kan zelfs godsgeschenk zijn voor Duivels: hier is waarom het mogelijk interessanter is dan tweede Analyse

Derde plaats kan zelfs godsgeschenk zijn voor Duivels: hier is waarom het mogelijk interessanter is dan tweede

05:16
9
WK-LIVE 24/6: Ngoy kent zijn schorsing

WK-LIVE 24/6: Ngoy kent zijn schorsing

23:17
1
'Club Brugge heeft twee spelers van PSG beet'

'Club Brugge heeft twee spelers van PSG beet'

22:40
5
"Dan is het bye bye Garcia" vs "Voor ons is het makkelijk"

"Dan is het bye bye Garcia" vs "Voor ons is het makkelijk"

22:20
6
Miljoenendeal komt dichterbij: 'Franse club klopt met 4 miljoen aan in JPL'

Miljoenendeal komt dichterbij: 'Franse club klopt met 4 miljoen aan in JPL'

22:00
2
Vanaken vindt dat hem geen schuld treft: "Nee, absoluut niet"

Vanaken vindt dat hem geen schuld treft: "Nee, absoluut niet"

20:45
7
Dreun voor Canada, Marokko en Brazilië leveren spektakel

Dreun voor Canada, Marokko en Brazilië leveren spektakel

03:35
3
Zorgen over Doku zijn nog niet voorbij: zo staat het ervoor - Debast weer onder scanner

Zorgen over Doku zijn nog niet voorbij: zo staat het ervoor - Debast weer onder scanner

21:00
De meest gewilde Duivel: Hans Vanaken reageert op roep van heel België om hem in de basis te zetten Interview

De meest gewilde Duivel: Hans Vanaken reageert op roep van heel België om hem in de basis te zetten

19:55
4
Anderlecht, Genk, Gent, Union SG en Cercle mogen trots zijn op hun (ex-)spelers

Anderlecht, Genk, Gent, Union SG en Cercle mogen trots zijn op hun (ex-)spelers

20:30
DONE DEAL: Standard verrast met spectaculaire terugkeer

DONE DEAL: Standard verrast met spectaculaire terugkeer

19:20
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Bondsparket eist héél zware straffen na incidenten tussen Standard en Charleroi Ratko Svilar Ratko Svilar over Wordt dit het middenveld van de Duivels? Nog maar één keer eerder samen aan de aftrap: "We denken hetzelfde" 051961rouche 051961rouche over Dimitri Lavalée commente son retour au Standard : "Je souhaite aider le club de mon cœur" sven123 sven123 over Van B-kern Anderlecht naar... Chelsea in drie jaar tijd? Het kan zomaar gebeuren deze zomer Bemmer Bemmer over 📷 Antwerp onthult uitshirt met bijzonder verhaal erachter André Coenen André Coenen over "Dan is het bye bye Garcia" vs "Voor ons is het makkelijk" JaKu JaKu over Romelu Lukaku is duidelijk over Hans Vanaken: "Als wij samen op het veld staan..." LordJozef LordJozef over Deze speler verlaat Anderlecht ook zeker, transfer in zicht: niet eindigen zoals Verschaeren Snipergoal Snipergoal over Derde plaats kan zelfs godsgeschenk zijn voor Duivels: hier is waarom het mogelijk interessanter is dan tweede Pieter Leys Pieter Leys over Eddy Demarez gaat los tijdens WK-match: "Het is debiel, kan niet anders zeggen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved