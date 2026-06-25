Vitor Bruno legt uit waarom hij voor Anderlecht tekende en maakt meteen grote ambitie duidelijk

Anderlecht wil na jaren zonder prijzen opnieuw aansluiting vinden met de Belgische top. Met Vitor Bruno begint een nieuw tijdperk in Neerpede. De Portugese coach sprak donderdag voor het eerst uitgebreid over zijn keuze, zijn ambities en zijn visie.

Anderlecht moet volgend seizoen uit een ander vaatje gaan tappen. De Brusselse club kende opnieuw een seizoen zonder prijzen, wat de achterban en het bestuur niet tevreden stelt. De club steekt niet onder stoelen of banken dat het haar oude glorie wil terugvinden.

Bruno koos heel bewust voor Anderlecht

De druk bij Anderlecht is de voorbije jaren alleen maar toegenomen. Sinds de landstitel van 2017 wacht de recordkampioen nog altijd op een nieuwe kampioensviering. Ook de voorbije jaargang eindigde zonder trofee, waardoor de clubleiding besloot een nieuwe koers te varen.

En dat zal paars-wit proberen te doen met Vitor Bruno aan het hoofd. De Portugese coach werd donderdag officieel voorgesteld aan de pers. De voormalige trainer van FC Porto koos heel bewust voor Anderlecht, vertelde hij.

"Voor mij was de keuze heel eenvoudig", opende Bruno. "Anderlecht is een club met een enorme uitstraling. Ik weet dat hier al een tijd geen prijzen meer zijn gewonnen, maar net dat maakt deze uitdaging zo aantrekkelijk. Ik wil helpen om Anderlecht terug te brengen naar het niveau waar de club thuishoort."

"Vanaf het eerste moment voelde ik dat iedereen volledig achter dit project staat", gaat de 43-jarige T1 van Anderlecht verder. "Er is een goede samenwerking en ik hou van de manier waarop hier gewerkt wordt. Iedereen is erg nederig en dat geeft me vertrouwen."





Stap voor stap naar succes

De ambitie is groot, maar Bruno wil tegelijk niet te snel vooruitlopen op de zaken. Volgens hem begint succes met het leggen van de juiste basis. "Natuurlijk staan we nog maar aan het begin. We zijn nog maar net aan onze samenwerking begonnen. Er wacht ons nog een lange weg, maar ik geloof sterk in dit project."

Daarom wil Bruno zich voorlopig niet blindstaren op prijzen of einddoelen. De Portugees benadrukte dat Anderlecht eerst de juiste stappen moet zetten en dat de focus volledig op de nabije toekomst ligt.

"Voor mij draait druk niet om het winnen van prijzen. Echte druk is thuiskomen zonder eten op tafel of elke ochtend onder moeilijke omstandigheden moeten gaan werken. Eerst moeten we hier de juiste omgeving creëren. Van daaruit kunnen we groeien richting succes. Natuurlijk wil iedereen prijzen pakken, maar we mogen geen stappen overslaan. Ons eerste doel is niet het einde van het seizoen, maar 23 juli en de wedstrijd tegen Hammarby."

Alle focus op eerste officiële opdracht

De voorbereiding is intussen volop aan de gang in Neerpede. Bruno leidde deze week al zijn eerste trainingen en liet meteen blijken dat discipline een belangrijke plaats krijgt binnen zijn werkwijze. Zo maakte hij het dragen van scheenbeschermers tijdens de trainingen meteen verplicht. Op 23 juli volgt met Hammarby de eerste officiële test. Dan zal moeten blijken hoe snel de nieuwe trainer zijn ideeën op het veld kan laten renderen.