'Kortrijk wil ex-speler Oostende en Antwerp wegkapen bij Juventus'

KV Kortrijk is na één seizoen in de Challenger Pro League al opnieuw terug in de Jupiler Pro League. Deze keer willen ze ook meteen blijven en mooie dingen laten zien. Daartoe willen ze zich nog scherp gaan versterken.

KV Kortrijk is al volop bezig met zich te versterken. Ze legden Boris Lambert definitief vast na een huurbeurt en haalden daarnaast ook Suf Podgoreanu en Ken Masui in huis. Podgoreanu moest in de voorbereiding tijdens een oefenmatch wel al een flinke domper incasseren met een stevige blessure.

Nu zien ze ook wel wat in Enzo Keutgen. Dat is een jonge Belg die momenteel het mooie weer maakt bij Juventus Turijn. Sportief Directeur Nils Vanneste is volgens verschillende bronnen grote fan van de Belg en wil er alles aan doen om hem te halen.

Enzo Keutgen voelt zich goed bij Juventus Turijn

Makkelijk zal dat echter niet worden, want Keutgen zelf is op zijn gemak in Turijn en zou daar dan ook graag willen blijven. Volgend seizoen mag hij normaliter uitkomen voor de U23 van Juventus. Die komen uit in de Serie C in Italië.

Enzo Keutgen heeft vorig jaar nog zijn contract verlengd bij Juventus. Hij speelde bij de U20 en zal tot minstens juni 2028 verbonden blijven aan De Oude Dame. Juventus heeft zelfs nog een optie tot juni 2030 voor dat contract. Daardoor is er van een definitieve transfer sowieso al bijna zeker geen sprake.

Keutgen is een product van Oostende en Antwerp

Tot zijn 13e was Enzo Keutgen actief in Sint-Joost-ten-Node. In 2020 versnelde alles voor hem toen Oostende hem opmerkte en hem in zijn opleidingscentrum opnam. Twee jaar later sloot hij zich aan bij de Academie van Antwerp.





In 2023 kwam Juventus, overtuigd van de potentie van de jongen, hem halen, waarbij ze Antwerp een compensatie van 35.000 euro achterlieten. Nu speelt Keutgen bij de U20 van Juventus, na er te zijn begonnen bij de U17. Hij verscheen onder meer in Youth League-wedstrijden, het equivalent van de Champions League voor jongeren. Juventus blijft op hem inzetten en zal hem dus niet zomaar laten gaan.