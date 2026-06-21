JPL-promovendus begint met ambitie, maar krijgt heel ferme opdoffer

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KV Kortrijk speelde gisteren zijn tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen White Star Lauwe. En boekte daarbij een logische tweede zege. De Kerels zijn goed aan hun voorbereiding begonnen en willen mooie dingen laten zien de komende weken.