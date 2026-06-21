JPL-promovendus begint met ambitie, maar krijgt heel ferme opdoffer

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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JPL-promovendus begint met ambitie, maar krijgt heel ferme opdoffer
Foto: © photonews
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KV Kortrijk speelde gisteren zijn tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen White Star Lauwe. En boekte daarbij een logische tweede zege. De Kerels zijn goed aan hun voorbereiding begonnen en willen mooie dingen laten zien de komende weken.

Aernout Van Lindt

JPL-promovendus begint met ambitie, maar krijgt heel ferme opdoffer

KV Kortijk maakte indruk in de tweede oefenwedstrijd, maar toch is er ook slecht nieuws te melden. De nieuwe aanvaller Suf Podgoreanu viel uit met een spierblessure en is vermoedelijk weken out. Dat is meteen heel erg slecht nieuws voor de Belgische promovendus in de Jupiler Pro League.

“Het gaat duidelijk om een spierletsel en dan weet je dat je hem de eerste weken niet zal terugzien. Een fikse tegenvaller, zelfs een kleine ramp. We zitten midden in de voorbereiding, nu wordt de basis gelegd. Het is ook jammer dat juist onze enige aanwinst nu onbeschikbaar is. Hopelijk komt er snel duidelijkheid en ook extra versterking, want dat is toch wel belangrijk", aldus coach Jonckheere tegen Gazet van Antwerpen.

KV Kortrijk speelde gisteren zijn tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen White Star Lauwe. En boekte daarbij een logische tweede zege. De Kerels zijn goed aan hun voorbereiding begonnen en willen mooie dingen laten zien de komende weken.

Het is intussen een traditie: de promovendi naar 1A, die al enkele weken voor het einde van het seizoen vastliggen, zetten er vroeg de schouders onder om vanaf de start van de nieuwe jaargang klaar te zijn en zo te profiteren van de aarzelingen bij ploegen die nog volop in opbouw zijn.

Terwijl de Rode Duivels hun tweede WK-wedstrijd nog moeten spelen, had KV Kortrijk al zijn tweede oefenpot op het programma staan. Na de 1-4-zege op het veld van KFC Marke namen de Kerels het deze keer op tegen White Star Lauwe, uitkomend in de Derde Amateurklasse.

KV Kortrijk scherpt de wapens

Onder het toeziend oog van Hein Vanhaezebrouck (ex-speler en -trainer van White Star, waar Kortrijk hem in 2006 oppikte) bood de thuisploeg knap weerwerk. In verzengende hitte stond er bij de rust slechts 0-1 op het bord.

Met twee hybride teams, een mix van jonge spelers en meer ervaren krachten, vond KV Kortrijk na de pauze wat frissere benen om er nog vijf bij te prikken en zo met 0-6 te winnen. De doelpuntenmakers: Jellert Van Landschoot (goed voor een hattrick), Nadir El Majdoub, Bryan Adinany en Anthony Philips. Volgende match? Komende zaterdag tegen Diksmuide - Oostende.

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