‘Dit zou straf zijn: Europese grootmacht heeft Mandela Keita in het vizier’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Dit zou straf zijn: Europese grootmacht heeft Mandela Keita in het vizier’
Foto: © photonews

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Mandela Keita heeft zich in enkele maanden tijd op de radar gespeeld van een Europese topclub. Atlético Madrid stuurde de voorbije weken meermaals scouts naar Italië om de Belgische middenvelder van Parma aan het werk te zien.

Van OHL-talent tot international

Mandela Keita werd geboren op 10 mei 2002 in Leuven en doorliep de jeugdopleiding van OH Leuven. Daar brak hij ook door in het profvoetbal. De defensieve middenvelder viel al snel op door zijn loopvermogen, agressiviteit in de duels en zijn vermogen om ruimtes dicht te lopen.

In de zomer van 2024 maakte hij voor een bedrag van om en bij de 15 miljoen euro de overstap naar Parma Calcio. Daarmee werd hij een van de duurste uitgaande transfers uit de geschiedenis van OH Leuven. Bij de Italiaanse club tekende hij een langdurig contract dat hem nog meerdere seizoenen aan Parma verbindt.

Ondertussen groeide Keita ook uit tot Belgisch international. Zijn ontwikkeling bleef niet onopgemerkt bij verschillende Europese topclubs.

Sterk eerste seizoen in Italië

Keita kende een geslaagd debuutjaar in de Serie A. De middenvelder groeide uit tot een vaste waarde op het middenveld van Parma en stond bekend om zijn constante prestaties.

Hoewel hij geen speler is die uitpakt met veel doelpunten of assists, ligt zijn grootste kracht in het recupereren van ballen, het afschermen van de verdediging en het verhogen van de intensiteit op het middenveld. Net die kwaliteiten maken hem bijzonder interessant voor clubs die op zoek zijn naar een moderne controleur.

Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op ongeveer 18 tot 20 miljoen euro, een bedrag dat na zijn sterke seizoen mogelijk nog verder stijgt.

Atlético ziet hem als serieus alternatief

Volgens informatie van Sky Sports Zwitserland heeft Atlético Madrid de voorbije weken verschillende scouts naar wedstrijden van Parma gestuurd. De Spaanse topclub zoekt versterking voor het middenveld van Diego Simeone en stelde een shortlist op met meerdere kandidaten.

Bovenaan die lijst staat AS Roma-middenvelder Manu Koné. De Fransman geldt voorlopig als de absolute prioriteit voor Atlético. Toch blijft Keita nadrukkelijk in beeld.

De Madrilenen appreciëren vooral zijn fysieke impact, tactische discipline en werkethiek. Dat zijn eigenschappen die traditioneel hoog aangeschreven staan binnen het voetbal van Simeone.

Klaar voor de volgende stap?

Een transfer deze zomer lijkt nog geen uitgemaakte zaak. Parma beschouwt Keita als een belangrijke schakel voor de toekomst en heeft geen noodzaak om hem snel te verkopen. Bovendien ligt de Belg nog meerdere jaren onder contract.

Toch bewijst de interesse van Atlético Madrid hoe sterk de ontwikkeling van Keita verloopt. Nog geen twee jaar geleden speelde hij bij OH Leuven, vandaag wordt hij gevolgd door een van de grootste clubs van Europa.

Of Atlético uiteindelijk voor Manu Koné of Mandela Keita kiest, zal de komende weken blijken. Vast staat dat de Belgische middenvelder steeds nadrukkelijker zijn plaats opeist op het hoogste niveau.

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