Boucaut out: buitenlander moet VAR naar hoger niveau brengen

Opnieuw een wijziging in het Belgisch arbitragelandschap. Alexandre Boucaut is niet langer de baas van de VAR in België. Hij zal worden opgevolgd door een Nederlander, Mike Van der Roest. Na twee jaar komt er zo een einde aan de heerschappij van Boucaut.

Alexandre Boucaut had in september 2024 een nieuwe taak gekregen in het Belgische voetbal. Hij was vanaf dan het hoofd van de VAR, samen met Kevin Blom. Een paar maanden later vertrok die Nederlander naar Engeland voor een vergelijkbare job.

Boucaut niet langer baas van de VAR

Boucaut nam toen over van Laurent Colemonts. Hij wilde zich volledig focussen op de laatste opleidingsstap van scheidsrechters binnen de Franstalige afdeling ACFF. Boucaut was jarenlang scheidsrechter in de Jupiler Pro League.

Zijn debuut als scheidsrechter in 1A, maakte hij in 2009 tijdens KVC Westerlo - KSC Lokeren. In totaal leidde hij 397 keer een wedstrijd in goede banen. In juli 2023 stopte hij als scheidsrechter. Daarna werd hij dus verantwoordelijke van de VAR.

Nederlander neemt over

Tot nu dan toch, want er is een einde gekomen aan het avontuur van Boucaut bij de Belgische voetbalbond. Dat weet toch alvast Het Laatste Nieuws. Zij spreken ook meteen over een opvolger voor Boucaut bij die Belgische voetbalbond.



Mike Van der Roest wordt vanaf 1 juli de nieuwe VAR-baas. De Nederlander was eerder als VAR-specialist aan de slag bij de Nederlandse voetbalbond en de FIFA. Onder zijn expertise moet de VAR in België nieuwe stappen zetten.