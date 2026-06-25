De club van 2006: drie absolute legendes ... en een ex-speler uit de Jupiler Pro League

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Het WK 2026 loert nu echt wel om de hoek. En dus is de vraag welke spelers daar van doorslaggevend belang kunnen zijn voor hun teams. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric en Guillerme Ochoa zijn alvast vier spelers die op hun manier al indruk maken door er gewoon te zijn.

Wie raakt het verst op het WK 2026? Messi 73% Modric 0% Ochoa 0% Ronaldo 27%