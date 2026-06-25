Interview Jesper Fredberg (ex-Anderlecht) weer onder vuur: "Al zijn transfers waren een mislukking"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Jesper Fredberg (ex-Anderlecht) weer onder vuur: "Al zijn transfers waren een mislukking"
Foto: © photonews
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Toen Jesper Fredberg Anderlecht verliet voor een avontuur bij Sampdoria, leek dat voor de Deen de ideale kans om zich opnieuw te bewijzen. Maar ook in Italië blijft de kritiek hem achtervolgen. Dat blijkt uit een gesprek van Voetbalkrant.com met de Italiaanse journalist Simone Galdi van Telenord.

Fredberg werd vorig jaar aangesteld als CEO Football bij Sampdoria, een club die zich op dat moment in een existentiële crisis bevond. De voormalige Italiaanse topclub had maar net degradatie naar de derde klasse vermeden en hoopte met een nieuwe structuur opnieuw richting Serie A te kunnen kijken.

Volgens Galdi waren de verwachtingen bij supporters, media en andere betrokkenen bijzonder hoog. "Toen Fredberg arriveerde, verwachtten veel mensen een revolutie binnen de club. Er werd gehoopt op stevige investeringen en een duidelijke breuk met het verleden. Maar in werkelijkheid zat Sampdoria vast in een intern conflict tussen de belangrijkste aandeelhouders. Daardoor kwam er nauwelijks geld vrij voor investeringen."

Promotie nooit in zicht

Fredberg sprak gedurende het seizoen meermaals zijn vertrouwen uit in de toekomst van Sampdoria, maar op het veld bleef het resultaat uit. De ploeg kende een bijzonder moeilijk seizoen en moest zelfs tot de voorlaatste speeldag wachten om mathematisch zeker te zijn van het behoud in de Serie B.

"Als zijn opdracht was om Sampdoria opnieuw richting promotie te brengen, dan is die volledig mislukt", stelt Galdi. "Door de context was het misschien onmogelijk om echt bovenaan mee te draaien, maar de resultaten waren teleurstellend. De ploeg heeft het hele seizoen geworsteld."

De Italiaanse journalist geeft Fredberg dan ook een score van slechts vier op tien voor zijn eerste seizoen.

Geen succesverhalen op de transfermarkt

Ook het transferbeleid krijgt weinig lof. Waar Fredberg bij Anderlecht bekend stond om zijn datagedreven aanpak en zijn netwerk in Scandinavië, heeft dat volgens Galdi voorlopig weinig opgeleverd in Genua.

"Geen enkele transfer kan je echt een succes noemen. Verschillende nieuwkomers hebben teleurgesteld. Als je puur naar de resultaten kijkt, heeft de data-analyse voorlopig geen goede spelers opgeleverd."

Opvallend genoeg haalde Fredberg ook geen spelers uit het Deense voetbal naar Sampdoria, hoewel hij wel enkele contacten uit zijn verleden gebruikte. Zo werd Dan Thomassen op het einde van het seizoen toegevoegd aan de technische staf.

De enige transfer die volgens Galdi als geslaagd kan worden beschouwd, was het vertrek van Melle Meulensteen naar Go Ahead Eagles. "Hij was eigenlijk de enige speler waarvoor er concrete aanbiedingen waren."

Fans raken stilaan ongeduldig

Voor Fredberg dreigt volgend seizoen dan ook cruciaal te worden. Sampdoria-supporters hebben sinds de degradatie uit de Serie A in 2023 al meerdere ontgoochelingen moeten verwerken en het geduld raakt stilaan op. Bovendien botst de zakelijke aanpak van Fredberg geregeld met de emotionele verwachtingen van de achterban.

"Zijn manier van communiceren werkt niet altijd bij deze supporters. Telkens herhalen dat er een strategie is en dat de club zal terugkeren naar de top, overtuigt de fans niet meer wanneer daar geen investeringen of resultaten tegenover staan."

Ook de zoektocht naar een nieuwe trainer zorgt voor vragen. Volgens de laatste berichten zou Bernardo Corradi in beeld zijn, opnieuw een coach zonder ervaring als hoofdtrainer op clubniveau. Voor Galdi is dat symptomatisch voor het beleid van de voorbije maanden.

"Het lijkt opnieuw een gok. Sampdoria heeft de voorbije seizoenen al verschillende onervaren trainers aangesteld. Als de ploeg volgend seizoen opnieuw niet meedoet voor promotie, zal de druk op Fredberg alleen maar toenemen."

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