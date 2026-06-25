OFFICIEEL: KAA Gent ziet toekomst in jong talent en handelt meteen

KAA Gent blijft investeren in de toekomst. De Buffalo’s hebben het contract van toptalent Preben Blondeel opengebroken tot 2028. De 17-jarige verdediger bekroont daarmee een sterk seizoen, waarin hij ook zijn debuut maakte in de Challenger Pro League.

KAA Gent heeft opnieuw een jong talent langer aan zich gebonden. Preben Blondeel heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract tot 2028. De 17-jarige centrale verdediger wordt binnen de club gezien als een van de interessante profielen voor de toekomst.

KAA Gent beloont eigen jeugdproduct

Blondeel is geen onbekende naam binnen de jeugdwerking van de Buffalo’s. Hij speelt al sinds 2016 voor KAA Gent en doorliep de voorbije jaren verschillende jeugdreeksen. Zijn ontwikkeling bleef niet onopgemerkt, want afgelopen seizoen mocht hij ook al proeven van het grotere werk bij Jong KAA Gent.

𝙋𝙧𝙚𝙗𝙚𝙣 𝘽𝙡𝙤𝙣𝙙𝙚𝙚𝙡 𝙞𝙨 𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙩𝙤 𝙨𝙩𝙖𝙮



🇧🇪 Aanvoerder, leider, vaste waarde bij de nationale U17, finalist op het EK en toptalent bij Jong KAA Gent.



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In de Challenger Pro League kwam Blondeel elf keer in actie. Acht keer stond hij zelfs aan de aftrap. Dat hij op jonge leeftijd al veel vertrouwen krijgt, bleek ook in de laatste wedstrijd van het seizoen. Toen mocht hij de aanvoerdersband dragen.

Blondeel is een linksvoetige centrale verdediger, een profiel dat altijd gegeerd is. Daarnaast wordt hij geprezen om zijn rust aan de bal, precisie en leiderskwaliteiten. Ook zijn winnaarsmentaliteit wordt binnen Gent hoog ingeschat.





Ook bij nationale jeugdploegen van grote waarde

Niet alleen bij KAA Gent maakt Blondeel indruk. Ook bij de nationale jeugdploegen liet hij zich al zien. Met de Belgische U17 speelde hij onlangs alle wedstrijden op het Europees Kampioenschap. België haalde daar de finale, maar moest uiteindelijk na strafschoppen de duimen leggen tegen Italië.

Voor Gent is de contractverlenging dan ook een duidelijk signaal. De club wil jonge spelers uit de eigen opleiding perspectief blijven bieden en Blondeel past perfect in dat plaatje. De komende jaren krijgt hij de kans om verder te groeien richting de A-kern. Met zijn nieuwe overeenkomst spreekt KAA Gent duidelijk het vertrouwen uit dat Blondeel op termijn kan uitgroeien tot een vaste waarde in de A-kern.