OFFICIEEL: Charleroi gaat hard op de mercato en heeft derde zomertransfer beet

Severin Nioule is een Carolo. De jonge linksbuiten komt over van de Zweedse club Häcken... om Parfait Guiagon op te volgen?

Sinds enkele dagen onderhandelt Charleroi stevig met Häcken over Severin Nioule. De Zebra’s hebben een akkoord gevonden en de komst van de 21-jarige speler nu officieel aangekondigd. De duurtijd van zijn contract werd nog niet meegedeeld (dat zou drie jaar moeten zijn), maar het gaat wel om een definitieve transfer.

"Met zijn explosieve profiel en ontwikkelingspotentieel komt Severin de offensieve sector van Charleroi versterken. Hij past volledig binnen de wil van de club om jonge, ambitieuze talenten aan te trekken die onder de Zebra-kleuren kunnen doorgroeien", klinkt het in het officiele bericht.

Nioule stond een jaar geleden twee keer aan de aftrap tegen Anderlecht in de tweede voorronde van de Europa League, maar hij maakte het seizoen niet uit bij Häcken. Door de toenemende concurrentie werd hij uitgeleend aan Varbergs, in de Zweedse tweede klasse, waar hij zich liet opmerken met 4 goals in de eerste 12 wedstrijden van het seizoen sinds maart.

Severin Nioule est le troisième renfort carolo. L’ailier arrive en provenance du club suédois du @bkhackenofcl. Bienvenue dans la famille Zébrée, Séverin. 🦓



🔗 Le communiqué : https://t.co/BMpRZbFHN2#RCCS #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/hGzeOqvOg9 — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) June 25, 2026

Séverin Nioule moet voor snelheid en dreiging zorgen op de linkerflank

Als je ook de definitieve overname van Kévin Van den Kerkhof van FC Metz meetelt, is dit al de derde zomertransfer op Mambourg, na de komst van Noah Solheid (Seraing). Het transferbedrag voor Séverin Nioule zou rond de 300.000 euro liggen.





De Abidjaner komt bovendien op dezelfde positie terecht als zijn landgenoot Parfait Guiagon. Wordt hij zijn vervanger? Guiagon verlengde afgelopen winter nog tot juni 2028, maar zijn band met de supporters is de voorbije maanden bekoeld. Bovendien staat hij op het punt om al aan zijn vierde seizoen in het Pays Noir te beginnen. Zijn komst naar Mambourg viel destijds samen met de aankomst van Séverin Nioule in Europa, toen Häcken hem in juli 2023 wegplukte bij ASEC Mimosas. De jonge winger komt dus al met een Europese aanpassing achter de rug én met ritme in de benen.