‘Anderlecht dacht zijn droomtrainer beet te hebben, tot alles plots kantelde’

Alfred Schreuder leek lange tijd de gedroomde nieuwe trainer van Anderlecht te worden. De Nederlander stond dicht bij een akkoord voor drie seizoenen in het Lotto Park, maar besloot uiteindelijk toch niet in te gaan op het voorstel.

Van assistent bij Barcelona naar kampioen met Club Brugge

Alfred Schreuder bouwde de voorbije jaren een indrukwekkend cv op. De 53-jarige Nederlander werkte als assistent van Julian Nagelsmann bij Hoffenheim en maakte later ook deel uit van de technische staf van FC Barcelona onder Ronald Koeman.

In België maakte hij echter vooral naam bij Club Brugge. Toen Philippe Clement in januari 2022 naar AS Monaco vertrok, schoof blauw-zwart Schreuder naar voren als nieuwe hoofdtrainer. Dat bleek een schot in de roos.

Onder zijn leiding speelde Club Brugge aantrekkelijk en dominant voetbal. De Bruggelingen pakten uiteindelijk de landstitel en Schreuder groeide in enkele maanden tijd uit tot een van de meest gewaardeerde trainers op de Belgische velden.

Die succesvolle passage zorgde ervoor dat zijn naam sindsdien regelmatig opdook bij Belgische topclubs die op zoek waren naar een nieuwe coach.

Eerste poging van Anderlecht strandde in januari

Dat Anderlecht gecharmeerd was door Schreuder is geen geheim. Toen de Brusselaars begin dit jaar hun technische toekomst evalueerden, werd de Nederlander al nadrukkelijk genoemd als mogelijke kandidaat.





Paars-wit voerde gesprekken en zag in hem een ideale trainer om het sportieve project nieuw leven in te blazen. De onderhandelingen kwamen echter nooit echt in een beslissende fase terecht.

Op dat moment stond Schreuder nog onder contract bij het Saoedische Al-Diraiyah FC. De club wilde haar trainer niet laten vertrekken, waardoor Anderlecht noodgedwongen andere pistes moest onderzoeken. Hoewel de interesse bleef bestaan, verdwenen concrete gesprekken tijdelijk naar de achtergrond.

Deze zomer leek alles in kannen en kruiken

Enkele maanden later kwam het dossier opnieuw op tafel. Ditmaal leek een samenwerking wél haalbaar. Volgens De Telegraaf naderden beide partijen zelfs een akkoord over een contract van drie seizoenen.

Binnen Anderlecht leefde het gevoel dat Schreuder eindelijk naar Brussel zou komen. Zijn ervaring, kennis van het Belgische voetbal en sterke reputatie maakten hem tot een bijzonder aantrekkelijke kandidaat.

Maar net toen de deal in de beslissende fase kwam, trok de Nederlander onverwacht de stekker eruit. Schreuder besloot uiteindelijk te wachten op een andere uitdaging en bedankte voor het aanbod uit het Lotto Park. Voor Anderlecht betekende dat opnieuw een flinke tegenvaller.

Victor Bruno wordt plan B

Na het afhaken van Schreuder schakelde Anderlecht snel door. De club kwam uiteindelijk uit bij de Portugese trainer Vítor Bruno, die ondertussen al officieel werd voorgesteld als nieuwe hoofdcoach.

Toch blijft het opvallend dat paars-wit twee keer op relatief korte tijd naast dezelfde kandidaat grijpt. Dat toont aan hoe hoog Schreuder op het verlanglijstje stond.

Voor Anderlecht is het dossier inmiddels afgesloten. Voor Schreuder blijft de toekomst voorlopig open. Momenteel werkt hij als assistent van Julian Nagelsmann bij de Duitse nationale ploeg op het WK, maar zijn naam zal ongetwijfeld opnieuw opduiken zodra er ergens een club op zoek gaat naar een nieuwe trainer.