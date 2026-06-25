OFFICIEEL: KV Mechelen neemt na 7 seizoenen afscheid van belangrijke pion

KV Mechelen ziet opnieuw een vertrouwd gezicht een andere weg inslaan. Na zeven seizoenen als keeperstrainer van de A-kern zet Stef Pauwels een stap terug uit het profvoetbal, al blijft hij wel verbonden aan Malinwa.

Einde van zeven seizoenen als keeperstrainer

KV Mechelen neemt afscheid van een vertrouwd gezicht binnen de technische staf. Keeperstrainer Stef Pauwels zet na zeven seizoenen een punt achter zijn rol bij de A-kern. Helemaal verdwijnen doet hij echter niet, want hij blijft actief binnen de club.

Pauwels begon in de zomer van 2019 als keeperstrainer van het eerste elftal. Sindsdien werkte hij dagelijks met de doelmannen van Malinwa en speelde hij een belangrijke rol in hun ontwikkeling. Tijdens zijn zevenjarige passage maakte hij verschillende trainers en spelersgroepen mee, maar bleef hij zelf een vaste waarde binnen de staf.

Nieuwe uitdaging buiten het profvoetbal

Nu kiest Pauwels voor een nieuwe professionele uitdaging buiten het profvoetbal. Hij zal voortaan aan de slag gaan als leerkracht, waar hij zijn ervaring uit de topsport wil gebruiken om jongeren te begeleiden en te helpen groeien.

Pauwels blijft actief binnen KV Mechelen

Dat betekent echter niet dat de band met KV Mechelen volledig wordt doorgeknipt. De club bevestigt dat Pauwels ook in de toekomst betrokken blijft bij Malinwa. Hij zal zich voortaan toeleggen op scouting en de jeugdwerking, waardoor hij zijn expertise kan blijven inzetten voor de verdere uitbouw van de club.

KV Mechelen spreekt in een officieel bericht dan ook zijn grote waardering uit voor het werk dat Pauwels de voorbije jaren heeft geleverd. De club bedankt hem voor zijn inzet, professionaliteit en betrokkenheid tijdens zijn periode bij de A-kern.





Met zijn nieuwe rol blijft Pauwels deel uitmaken van de Malinwa-familie, zij het op een andere manier. Terwijl hij voor de klas een nieuw hoofdstuk begint, zal hij achter de schermen ook mee blijven bouwen aan de toekomst van KV Mechelen door jonge talenten op te volgen en de club sportief te ondersteunen.