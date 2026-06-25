Rik De Mil kondigt transfergeweld aan bij KAA Gent en laat zich uit over komst Burgess

KAA Gent heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen op gang getrapt. Met Christian Burgess en Lars Cooman stonden meteen twee nieuwe gezichten op het trainingsveld. Rik De Mil is enthousiast, maar maakt tegelijk duidelijk dat de transferzomer voor de Buffalo’s nog lang niet voorbij is.

Het WK is nog volop aan de gang, maar ook de clubs blijven niet stilzitten. In de Jupiler Pro League is nu ook KAA Gent aan zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Op de eerste training verwelkomde de club meteen enkele nieuwe gezichten.

De Mil wilde Burgess er absoluut bij

Zo was Christian Burgess er voor de eerste keer bij, terwijl ook nieuwkomer Lars Cooman aanwezig was. Trainer Rik De Mil is helemaal klaar om met zijn nieuwe centrale verdediger aan de slag te gaan.

"Toen ik hoorde dat Christian eventueel haalbaar was, leek me dat zeker een interessante piste", vertelde hij tegenover Het Nieuwsblad. "Christian heeft bij Union toch heel veel bewezen maar je moet toch ook kunnen inschatten met welke ambities hij zou afzakken naar Gent."

De Mil twijfelde dan ook niet lang toen de mogelijkheid zich voordeed om Burgess naar Gent te halen. Volgens de coach kan de ervaren Engelsman niet alleen op het veld, maar ook naast het veld een belangrijke rol spelen.

"Christian heeft me er tijdens een goed gesprek van overtuigd dat zijn winnaarsmentaliteit nog intact is. Ik vond het indrukwekkend hoe hij daarover sprak. Hij is ook een echte leidersfiguur en dat konden we echt wel gebruiken."





Gent is nog niet klaar op de transfermarkt

Afgelopen seizoen verliep niet helemaal zoals gepland. De Buffalo's kenden heel moeilijke periodes, maar behaalden wel Europees voetbal door de barragewedstrijd tegen KRC Genk te winnen. Er zal deze zomer wel het een en ander veranderen in de spelerskern, wat ook nodig lijkt te zijn.

De Mil is tevreden met de eerste aanwinsten, maar benadrukt tegelijk dat Gent nog niet klaar is op de transfermarkt. Vooral centraal ziet hij nog ruimte voor extra kwaliteit. "We hebben inderdaad nog wel enkele versterkingen nodig, vooral in de as van het veld."