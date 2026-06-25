Anderlecht-voorzitter Verschueren verklaart opvallende keuze voor Vitor Bruno

Vitor Bruno is nog maar net aan de slag bij Anderlecht, maar de Portugees laat meteen zijn stempel achter. Niet alleen op het trainingsveld, ook achter de schermen blijkt paars-wit bijzonder overtuigd van zijn nieuwe hoofdtrainer.

Anderlecht heeft met Vitor Bruno een nieuwe hoofdtrainer beet. Woensdag leidde hij zijn eerste training, donderdag zijn tweede. Meteen viel er iets op: alle spelers moeten vanaf nu scheenbeschermers dragen om te trainen.

De 43-jarige Portugees wil zijn stempel drukken, dat is duidelijk. Michael Verschueren, voorzitter van paars-wit, legde in gesprek met Het Nieuwsblad uit waarom paars-wit voor deze coach heeft gekozen.

Waarom Anderlecht voor Vitor Bruno koos

"De nieuwe trainer vinkt veel vakjes af", vertelde Verschueren. "In het verleden nam Anderlecht soms te snel een nieuwe coach en was de zoektocht beperkt tot trainers die in België beschikbaar waren. Dat is drastisch veranderd. De screening was nu veel ruimer: dat was ook al zo in de zoektocht naar een nieuwe sportief directeur."

Toch blijft het een opvallende move. Anderlecht wil opnieuw naar de top en iedereen had een bekende naam als volgende coach verwacht. Bruno is dat niet en heeft bovendien niet veel ervaring. Zijn enige opdracht als T1 was bij Porto, waar hij 29 wedstrijden aan het roer stond. Daarnaast kent hij de Belgische competitie niet.

Gebrek aan ervaring is geen struikelblok

"Klopt, maar dat kan ook een voordeel zijn", zegt Verschueren. "Dan kan hij zonder vooroordelen zijn voetbalstijl implementeren. Hij is jong, wil aanvallen en winnen op een goeie manier. Ik hoop dat hij de trainer wordt die de Anderlecht-speelstijl terugbrengt."





Die beperkte ervaring schrikt Anderlecht echter niet af. Integendeel, binnen de club is men ervan overtuigd dat Bruno precies het profiel is dat paars-wit nodig heeft om opnieuw aantrekkelijk én succesvol voetbal te brengen.

"De voorbije jaren was het resultaat het enige wat telde. Dat is geen kritiek op onze vorige coaches: ze hadden niet het juiste spelersmateriaal. Of Vitor Bruno onze eerste keuze was als trainer? Ja, Antoine Sibierski had altijd het beste gevoel bij hem. Er passeerden ook andere namen – neen, Karel Geraerts en Wouter Vrancken stonden nooit op de lijst – maar dat is nu toch irrelevant", besluit Verschueren.