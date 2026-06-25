Wordt dit het middenveld van de Duivels? Nog maar één keer eerder samen aan de aftrap: "We denken hetzelfde"

Zien we de twee meest creatieve middenvelders uit de Belgische kern samen aan de aftrap verschijnen? Hans Vanaken lijkt alvast de favoriet om te starten, en het is moeilijk voor te stellen dat Rudi Garcia Kevin De Bruyne uit de basiself zou laten.

Zonder Youri Tielemans te willen beledigen: als er in de kern van de Rode Duivels één speler een vergelijkbaar voetbalbrein heeft als Kevin De Bruyne, dan is het Hans Vanaken. De kapitein van Club Brugge heeft niet de carrière gemaakt van de roodharige van Napoli, om uiteenlopende redenen, maar weinig spelers lezen het spel zoals hij.

De vraag is: kunnen de twee vrijdag tegen Nieuw-Zeeland samen spelen? Hans Vanaken verzekert in elk geval dat zijn band, op en naast het veld, met KDB erg positief is. "Ja, dat loopt goed. Ik denk dat we elkaar op het veld kunnen aanvullen", zei hij op de persconferentie.

Vanaken en De Bruyne, compatibel? Ja, maar...

"Met ons voetbal-IQ vinden we elkaar vrij gemakkelijk. Dat hebben we in het verleden al bewezen. En naast het veld? We hebben een paar gemeenschappelijke interesses. We behoren tot de Duivels die kaarten", glimlacht Vanaken. "Of we samen over voetbal praten? Soms een beetje, maar eerlijk gezegd niet zo veel."

Zoals de Bruggeling aanstipte, tonen de feiten aan dat hij prima samen kan met De Bruyne. Wat je de referentiewedstrijd van het Garcia-tijdperk kan noemen, die cruciale 3-0 zege tegen Oekraïne in Genk, werd trouwens behaald met beide mannen 90 minuten op het veld. "Met sommige spelers heb je gewoon die onmiddellijke klik", aldus Vanaken. "We denken hetzelfde over voetbal. We zijn ook beiden winnaars, ook aan de kaarterstafel."

Helaas haperde het Belgische aanvalsspel twee keer tegen Noord-Macedonië, terwijl KDB en Hans Vanaken allebei in de basis stonden, en in hun 16 gezamenlijke optredens op het veld (in de basis of in de loop van de match) scoorde De Bruyne slechts één keer op een assist van zijn ploegmaat. Cijfers die beter kunnen... al vanaf vrijdag?



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Ze stonden vier keer samen aan de afrap en één keer deden ze dat samen met Tielemans, tegen Liechtenstein. Mogelijk wordt dat ook het middenveld tegen Nieuw-Zeeland. Of haalt Garcia zijn kapitein naar de bank om Raskin - een echte verdedigende middenvelder - te laten staan?