WK-LIVE 24/6: Ngoy kent zijn schorsing
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Qatarees krijgt vijf(!) speeldagen schorsing
Eerst het goede nieuws: Ismaël Koné is aanwezig in Vancouver voor de wedstrijd tussen zijn land Canada en Zwitserland. Hij fungeert sinds zijn zware blessure stilaan een beetje als de mascotte van het Canadese team. Zelf spreekt hij over een rol als een soort nieuwe, extra assistent-bondscoach.
De Qatarees Madibo krijgt ondetussen vijf wedstrijden schorsing na tackle die Koné blesseerde. Dat maakte de FIFA bekend in een bericht over de schorsing voor zijn tackle op de Canadese middenvelder. De Qatarese voetbalbond kan nog in beroep gaan, maar heeft nog geen beslissing genomen. Koné is al geopereerd, en Madibo en de Qatarese minister van Sport hebben hem in het ziekenhuis bezocht.
Ngoy kent zijn schorsing
Rode Duivel Nathan Ngoy heeft van de Wereldvoetbalbond FIFA een schorsing van één wedstrijd gekregen voor zijn uitsluiting van zondag in het groepsduel tegen Iran. De Belgische Voetbalbond gaat niet in beroep, zo vernam persagentschap Belga.
De 23-jarige Ngoy was aan een sterk eerste groot toernooi bezig voor de Rode Duivels, tot hij in minuut 66 in het SoFi Stadium in Los Angeles tegen Iran serieus in de fout ging. De centrale verdediger van Lille speelde te kort terug op Thibaut Courtois en moest daardoor aan de noodrem trekken op de doorgebroken Mehdi Taremi. De Argentijnse ref Dario Herrera aarzelde niet en haalde de rode kaart uit zijn achterzak. De Belgen moesten zo het laatste halfuur met een man minder afwerken en bleven op een 0-0-gelijkspel steken tegen elf Iraniërs.
"Dan is het bye bye Garcia" vs "Voor ons is het makkelijk"
De Rode Duivels weten wat ze zaterdagochtend 5 uur Belgische tijd moeten doen om hun WK-avontuur langer te maken: winnen. Of toch zeker niet verliezen en dan hopen. Maar om een goed gevoel te beginnen krijgen, lijken resultaten toch stilaan nodig. (Lees meer)
Zorgen over Doku zijn nog niet voorbij: zo staat het ervoor - Debast weer onder scanner
Jeremy Doku is de afgelopen week natuurlijk het gespreksonderwerp bij uitstek geweest in het kamp van de Rode Duivels. De winger keerde gisterenavond (Seattle-time) terug bij de nationale ploeg nadat hij aanwezig was bij de geboorte van zijn zoontje, Praise. (Lees meer)
Anderlecht, Genk, Gent, Union SG en Cercle mogen trots zijn op hun (ex-)spelers
Iedereen heeft ondertussen al twee keer kunnen spelen op het WK en dus komen we stilaan in de fase van de waarheid. En we hebben toch al een aantal zaken te vermelden die ons zijn opgevallen. Met ook ons tweede 'Team van de Speeldag' op dit WK, met veel 'Belgische' inbreng. (Lees meer)
Het lot van 36 landen in 4 dagen beslist: alle scenario's
We zijn bijna halfweg het WK. De komende week worden knopen doorgehakt over welke 32 landen nog aanspraak maken op de wereldtitel en wie na de groepsfase naar huis zal moeten. Er is nog héél veel mogelijk in heel veel groepen. Een kort overzicht is op zijn plaats. (Lees meer)
Wordt wedstrijd van Nederland tegen Tunesië uitgesteld?
Mogelijk wacht bij Oranje - Tunesië een gelijkaardig scenario als bij Frankrijk - Irak op dit WK. Volgens de weersverwachtingen in Kansas City gaat het donderdag stormen in de Amerikaanse stad. En dus zou die wedstrijd mogelijk kunnen worden uitgesteld door de Wereldvoetbalbond FIFA.
Rest de vraag wat er dan zal gebeuren met Japan tegen Zweden. Normaal gezien moeten wedstrijden in dezelfde groep gelijktijdig worden afgewerkt, om manipulatie te voorkomen. Daarom dat er ook gekozen werd op dit WK voor 12 poules van vier ploegen in plaats van zestien poules van drie teams. Voorlopig is er vanuit de FIFA nog geen beslissing genomen over de zaak.
De meest gewilde Duivel: Hans Vanaken reageert op roep van heel België om hem in de basis te zetten
De kans lijkt groot dat Hans Vanaken tegen Nieuw-Zeeland aan de aftrap verschijnt. Voor de Rode Duivels is rekenen niet langer aan de orde: er moet gewonnen worden en liefst met ruime cijfers om de kansen op kwalificatie voor de volgende ronde maximaal te houden. (Lees meer)
Wat gaat ervoor zorgen dat jullie vrijdag winnen?
Gewoon de kwaliteit. Wij moeten als ploeg beter zijn dan Nieuw-Zeeland. Dan moeten we gewoon onze kwaliteit koppelen aan mentaliteit en enthousiasme. Laten zien dat we zin hebben om die wedstrijd te spelen. Ik speel ook liever 's avonds dan 's middags. Wij moeten daar aan aanpassen.
Hoe is jouw band met KDB naast het veld?
We zitten in de kaartersclub. We zijn echte winnaars, ook aan de kaarttafel en op het veld. Je hebt soms dat het gewoon klikt met bepaalde spelers. Het is natuurlijk leuk om zulke jongens te hebben.
Ben jij complementair met De Bruyne?
Qua voetbalverstand kunnen we elkaar goed vinden. Je moet ook zien dat het niet te aanvallend wordt. Tegen Nieuw-Zeeland moet het kunnen. Ik kan dat zelf natuurlijk niet beslissen.
Hij zei dat hij niet begreep dat jij nog niet op het WK speelde?
Zulke dingen heb je niet in de hand. We moeten laten zien dat we met onze kwaliteiten iets kunnen bijbrengen aan de nationale ploeg.
Heb je al gesproken met de bondscoach?
Niet veel, maar in België heeft hij met iedereen gesproken. Hij zei dat ik een belangrijke speler ging zijn voor hem op het WK. Hij sprak vertrouwen uit wat ik kan betekenen.
Voel je je een beetje schuldig bij die rode kaart van Ngoy?
Ik vond mijn pass gewoon goed. Hij verslikt zich in zijn controle. Hij heeft een logische reactie. Als een spits zo'n pass mist, is er niks aan te hand.
Zou je meer op je strepen moeten staan?
Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Het is aan de staf om de tegenstander te analyseren om de beste keuzes te maken. Als je twee keer gewonnen had, waren de keuzes perfect geweest. Het is aan de invallers om zich te bewijzen.
Hoe voelt het om te moeten inkomen?
Het is toch anders dan starten. Die rode kaart maakte het wel moeilijker. Je bent het ook niet gewend. Als je invalt, moet je klaar zijn.
Hoe voelt het om zo gewild te zijn? Iedereen wil Vanaken in de basis?
Beter positief dan negatief hé. We moeten als groep je daar toch proberen van af te sluiten. Beste mogelijkheden tegen welke tegenstander. Ik wil er natuurlijk bij zijn, maar die keuze ligt bij de bondscoach. Er zijn natuurlijk heel veel meningen.
Daar is Vanaken
Ronaldinho keert terug als voetballer
Ronaldinho was deze week nog een opgemerkte gast op het WK voetbal. Nu heeft hij ook besloten om opnieuw te gaan voetballen op zijn 46e. Elf jaar na zijn laatste passage, bij Fluminense, maakt de Braziliaanse legende Ronaldinho zich klaar om opnieuw de voetbalschoenen aan te trekken.
Het is ondertussen officieel: de winnaar van de Gouden Bal 2005 heeft opnieuw een profclub gevonden. Ronaldinho werd namelijk voorgesteld bij... Ravenna, in de Italiaanse derde klasse. Een club waar hij "zijn laatste doelpunt als prof" wil maken, verklaarde de 46-jarige speler in het clubcommuniqué. De komst van "Ronnie" naar Ravenna is niet zo onlogisch, want de club wordt de allereerste die het kledingmerk "R10" zal dragen, opgericht door de wereldkampioen van 2002 met Brazilië.
Neymar is klaar voor Schotland
Het is een vaak weerkomende vraag op de persconferenties van Carlo Ancelotti bij Brazilië: hoe gaat het met Neymar? Het antwoord dat de bondscoach gaf is bemoedigender dan ooit. Met oog op de match tegen Schotland zou het wel eens de doorbraak der doorbraken kunnen worden.
Neymar traint al drie dagen mee met de nationale ploeg en dus hopen de fans op zijn eerste interland in vier jaar voor de Selecao. "Hij is er klaar voor en is beschikbaar. Hij heeft een goede trainingsweek achter de rug en kan gewoon meedoen. We zijn tevreden, want hij kan met zijn kwaliteiten een meerwaarde zijn voor het team. Hij heeft negentig minuten in de benen, ik ben heel gelukkig."
Komt ontslag van Garcia eraan, zelfs met zege tegen Nieuw-Zeeland? “Geen weg meer terug”
Na het teleurstellende puntenverlies tegen Iran groeit de druk op bondscoach Rudi Garcia. Tegen Nieuw-Zeeland lijkt winst alleen niet meer voldoende: de Rode Duivels moeten ook overtuigen én doelpunten maken. Verschillende analisten zien daarom een duidelijke oplossing. (Lees meer)
Deze ref leidt België tegen Nieuw-Zeeland
De FIFA heeft de Jordaanse scheidsrechter Adham Makhadmeh aangeduid voor de laatste groepswedstrijd van de Rode Duivels op het WK. Hij zal vrijdagavond de wedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en België in Vancouver in goede banen leiden.
Makhadmeh krijgt langs de zijlijn de steun van zijn landgenoten Mohammad Alkalaf en Ahmad Alroalle. De Peruaan Kevin Ortega werd aangeduid als vierde scheidsrechter. Het arbitrale team moet erop toezien dat de belangrijke groepswedstrijd correct en vlot verloopt.
Ervaren internationale scheidsrechter
De 39-jarige Makhadmeh beschikt over ruime internationale ervaring. Hij was al actief op de Aziatische kampioenschappen en leidde verschillende wedstrijden in de Aziatische Champions League. Op dit wereldkampioenschap floot hij eerder het duel tussen Spanje en Kaapverdië, dat op een doelpuntloos gelijkspel eindigde.
In die wedstrijd hield de Jordaniër de kaarten op zak en deelde hij slechts twee gele kaarten uit, één aan elke ploeg. Vrijdag wacht hem opnieuw een belangrijke opdracht wanneer België en Nieuw-Zeeland strijden om een goed resultaat op de derde speeldag in groep G. De aftrap is voorzien om 5.00 uur Belgische tijd.
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Congo heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Belgische tijd) verloren van Colombia. Opnieuw stond Noah Sadiki niet in het basiselftal. (Lees meer)
Argentinië vermijden in de achtste finales of Spanje in de kwartfinales?
Sommigen zijn al aan het rekenen: als België vrijdag dit of dat resultaat haalt, treft het die of die ploeg in de achtste finales of kwartfinales, en gaat het naar die of die stad... alsof de Rode Duivels eigenlijk al in de positie zijn om te rekenen. (Lees meer)
Baby op komst? Mishel Gerzig laat horen dat gezin Courtois mogelijk nog uitbreidt
Terwijl de sportieve toekomst van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels voorlopig nog onzeker blijft, lijkt er op privévlak mogelijk wel een nieuw hoofdstuk aan te komen. Zijn echtgenote Mishel Gerzig sluit namelijk niet uit dat het gezin binnenkort verder uitbreidt. (Lees meer)
Ronaldo slaat terug met record en dubbele treffer
Cristiano Ronaldo heeft op het WK een krachtig antwoord gegeven op de kritiek die hij de voorbije dagen moest incasseren. Na zijn teleurstellende prestatie tegen DR Congo kreeg de Portugese ster van alle kanten opmerkingen te verwerken. Zelfs Thierry Henry stelde dat Ronaldo zich minder op zijn eigen doelpunten en meer op het team moest richten.
Tegen Oezbekistan leek het aanvankelijk opnieuw een moeilijke avond te worden. De aanvaller miste vroeg in de wedstrijd een grote kans, maar herstelde zich snel. Op aangeven van João Cancelo werkte hij een voorzet knap af en zette hij Portugal op voorsprong. Vlak voor de rust volgde ook zijn tweede doelpunt.
Historisch record voor CR7
Met zijn twee treffers maakte Ronaldo een einde aan een reeks van tien WK-wedstrijden zonder doelpunt. Bovendien schreef hij geschiedenis door als eerste Portugees ooit tien WK-goals te maken, één meer dan legende Eusébio. Daarmee heeft hij ook een record op zak dat Lionel Messi niet meer kan evenaren.
Na afloop volgde een emotionele ontlading. “I’m back, I’m back”, riep Ronaldo richting de camera. Hij gaf toe dat de kritiek hem geraakt had, maar benadrukte dat hard werken altijd beloond wordt. Opvallend was wel dat hij een vraag over Messi bewust negeerde.
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Ex-Genkie Muñoz bezorgt Colombia groepswinst
Colombia heeft zijn tweede groepswedstrijd met 1-0 gewonnen van DR Congo en neemt zo alleen de leiding in groep K. De Zuid-Amerikanen waren over de hele wedstrijd de betere ploeg, maar botsten lange tijd op een uitstekende doelman Mpasi. Toch stond één man uiteindelijk centraal: ex-Genk-verdediger Daniel Muñoz.
Al vroeg leek Muñoz zijn ploeg op voorsprong te brengen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens nipt buitenspel. Colombia bleef vervolgens kansen creëren via Luis Díaz, Suárez en Puerta, maar telkens lag Mpasi dwars. Congo hield stand en bereikte de rust met een gevleide 0-0.
Muñoz kroont zich tot matchwinnaar
Ook na de pauze bleef Colombia aandringen. Díaz kreeg een uitgelezen kans, maar opnieuw redde Mpasi zijn ploeg. De Congolezen beperkten zich vooral tot verdedigen en kwamen slechts sporadisch dreigen via afstandsschoten.
Een kwartier voor tijd viel dan toch de verdiende openingstreffer. Op aangeven van Quintero haalde Muñoz uit naar de korte hoek en liet hij Mpasi kansloos. Voor de ex-verdediger van KRC Genk was het loon naar werken na een sterke wedstrijd. Congo kwam in blessuretijd nog dicht bij de gelijkmaker via Mbuku, maar Vargas hield zijn netten schoon. Dankzij de treffer van Muñoz telt Colombia nu zes op zes en staat het alleen aan de leiding in groep K.
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Kroatië ontsnapt tegen moedig Panama
Kroatië heeft zich met de nodige moeite voorbij Panama geworsteld. Na de nederlaag tegen Engeland moesten de vicewereldkampioenen van 2018 vol aan de bak, maar de Panamezen bewezen opnieuw dat ze geen meeloper zijn in deze groep. Net als tegen Ghana speelden ze zonder complexen en maakten ze het hun tegenstander bijzonder lastig.
Vooral Michael Murillo liet zich opmerken. De voormalige Anderlecht-verdediger zorgde met enkele scherpe voorzetten voor gevaar, terwijl Kroatië moeilijk in zijn spel kwam. Livakovic moest meermaals attent reageren en zag hoe zijn ploeg voor rust slechts sporadisch dreigde. De beste kans was voor Marco Pasalic, maar doelman Mosquera hield zijn netten schoon.
Budimir maakt het verschil
Na de pauze sloeg Kroatië alsnog toe. Invaller Ante Budimir stond op de juiste plaats om een voorzet binnen te tikken en zette zo een gevleide 0-1 op het scorebord. Even later liet Pasalic de kans liggen om de wedstrijd definitief te beslissen.
Panama bleef vechten voor een resultaat, maar slaagde er niet meer in de verdiende gelijkmaker af te dwingen. Kroatië hield stand en pakte drie belangrijke punten. Daardoor blijft het volop in de running voor kwalificatie, met een cruciaal duel tegen Ghana in het vooruitzicht.
Engeland laat zich verrassen door stug Ghana
Engeland kon de verwachtingen na de overtuigende zege tegen Kroatië niet waarmaken. Tegen een defensief ingesteld Ghana hadden de Three Lions wel het balbezit, maar te weinig snelheid en creativiteit om kansen af te dwingen. Ondanks 78 procent balbezit voor rust bleef het gevaar beperkt tot enkele pogingen van Declan Rice en een afgeblokt schot van Harry Kane.
Ook Ghana zorgde nauwelijks voor dreiging. De Afrikanen hielden de ruimtes klein en maakten het Engeland bijzonder lastig. De cijfers spraken boekdelen: bij de rust stond de expected goals-verhouding op slechts 0,27 tegenover 0,00.
Weinig spektakel na rust
Na de pauze kwam Ghana zelfs scherper uit de kleedkamer. Semenyo en later invaller Prince Adu zorgden voor de gevaarlijkste momenten, maar Engeland ontsnapte aan een achterstand. Aan de overkant kon Asare redding brengen op pogingen van Saka en Gordon.
In de slotfase kreeg Engeland alsnog dé kans op de overwinning. O’Reilly kopte tegen de lat, waarna Kane de rebound verrassend hoog over trapte. Zo bleef het 0-0 in een wedstrijd die weinig indruk maakte en snel vergeten mag worden.
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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