Komt ontslag van Garcia eraan, zelfs met zege tegen Nieuw-Zeeland? “Geen weg meer terug”

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Komt ontslag van Garcia eraan, zelfs met zege tegen Nieuw-Zeeland? “Geen weg meer terug”
Foto: © photonews
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Na het teleurstellende puntenverlies tegen Iran groeit de druk op bondscoach Rudi Garcia. Tegen Nieuw-Zeeland lijkt winst alleen niet meer voldoende: de Rode Duivels moeten ook overtuigen én doelpunten maken. Verschillende analisten zien daarom een duidelijke oplossing.

Degryse ziet geen alternatief meer

Volgens Marc Degryse moet Garcia zijn middenveld grondig hertekenen. De voormalige Rode Duivel pleit voor een combinatie met Hans Vanaken, Kevin De Bruyne en Youri Tielemans.

“Als ik Garcia ben, doe ik het de volgende wedstrijd met Tielemans, De Bruyne en Vanaken. Er is geen weg meer terug”, stelde Degryse in Het Laatste Nieuws. Volgens hem moet België volop de aanval kiezen tegen Nieuw-Zeeland, dat op papier de zwakste tegenstander van de groep is.

Degryse vindt bovendien dat Vanaken zijn meerwaarde al voldoende heeft bewezen. De middenvelder van Club Brugge zou volgens hem niet alleen tegen kleinere landen een plaats verdienen, maar ook in wedstrijden tegen sterkere tegenstanders.

Meer vrijheid voor De Bruyne

Ook voormalig international Toby Alderweireld zag positieve signalen nadat Vanaken tegen Iran op het veld kwam. Volgens hem profiteerde vooral Kevin De Bruyne van de aanwezigheid van de Bruggeling.

“Je zag met de inbreng van Vanaken dat er meer beweging was”, aldus Alderweireld. Hij verwees daarbij naar een grote kans voor Maxim De Cuyper, die ontstond na een knappe tussenkomst van De Bruyne.

Volgens Alderweireld leeft nog altijd het beeld dat Vanaken een statische speler is, terwijl zijn grootste kwaliteit net het vinden van vrije ruimtes is. Dat zorgt ervoor dat ploegmaats meer opties krijgen in balbezit.

Geef Vanaken eindelijk vertrouwen

Een andere kritiek is dat Vanaken telkens slechts beperkte speelminuten krijgt. Tegen Iran moest hij opnieuw tevreden zijn met een invalbeurt van ongeveer een halfuur.

“Laat hem eens van bij de aftrap beginnen en groeien in een wedstrijd”, vindt Alderweireld. Volgens hem is het bijzonder moeilijk om als invaller meteen het verschil te maken wanneer een wedstrijd al in een bepaalde plooi ligt.

Ook andere spelers wachten op kansen

Degryse wijst daarnaast op het geval van Fernandez-Pardo, die eveneens weinig speelminuten krijgt. Volgens de analist moet Garcia niet alleen naar zijn eigen ideeën luisteren, maar ook rekening houden met wat supporters en waarnemers opmerken.

“Op een bepaald moment moet je ook wel vertrouwen durven geven aan spelers”, klinkt het. Tegen Nieuw-Zeeland krijgt Garcia de kans om te bewijzen dat hij die boodschap heeft begrepen. En anders komt een ontslag zeer dichtbij, zelfs met een zege in deze laatste groepsmatch.

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