Anderlecht, Genk, Gent, Union SG en Cercle mogen trots zijn op hun (ex-)spelers

Iedereen heeft ondertussen al twee keer kunnen spelen op het WK en dus komen we stilaan in de fase van de waarheid. En we hebben toch al een aantal zaken te vermelden die ons zijn opgevallen. Met ook ons tweede 'Team van de Speeldag' op dit WK, met veel 'Belgische' inbreng.

Er zijn ondertussen al 48 wedstrijden gespeeld, maar we zijn dus nog niet halfweg in deze erg lange groepsfase. Toch loont het zeker de moeite om nog eens terug te blikken op de afgelopen speeldag, inclusief de 11 beste spelers volgens ons.

Doelman

Schrijfmatig moeten we bijna hetzelfde schrijven als na speeldag 1 met Vozinha: zelfs als we nog andere doelmannen in overweging zouden nemen omwille van een aantal heel erg goede reddingen, dan nog hebben we eigenlijk geen enkele andere keuze dan Room in doel te plaatsen.

De goalie van Curaçao wist Ecuador op een 0-0 gelijkspel te houden en pakte uit met een peer goede parades. De goalie is ondertussen al een cultheld in eigen land en ver daarbuiten. Of hoe de doelmannen van de 'kleine landjes' zich toch laten opmerken.

Verdediging

Achteraan zijn er drie spelers die ons zijn opgevallen. Daarbij onder meer Guéhi, die veel ballen wist weg te werken voor Engeland tegen Ghana. Al moet het gezegd dat ook de Ghanezen goed verdedigden in een wedstrijd die het vooral van de goede organisatie en verdedigende acties moest hebben.

Gingen veel meer hun kans? De Algerijnen tegen Jordanië. Het leverde een unieke overwinning op, met dank ook aan een zeer stevig acterende Bensebaini achteraan. En met Daniel Munoz kiezen we ook voor een Colombiaan die auteur was van een belangrijk doelpunt.





© photonews

Middenveld

Daniel Munoz is een ex-speler van KRC Genk. En daarmee zijn we meteen begonnen aan een opstelling met toch wel wat spelers die we nog kennen vanuit onze competitie. Op het middenveld kiezen we bijvoorbeeld voor Saliba, goed voor een goal en assist op een halfuurtje tegen Qatar.

De andere spelers hebben wel geen link met België. Gakpo scoorde twee belangrijke doelpunten voor Oranje, terwijl Fernandes de echte draaischijf was van een zwierig en goed voetballend Portugal en de invalbeurt van Manzambi voor Zwitserland heel veel lof verdient: twee belangrijke goals in nauwelijks twintig minuten, dat is een gave.

Aanval

Spitsen die meerdere doelpunten maken, daar kan je bijna niet rond. Tenzij het er héél veel zijn. Oyarzabal, Messi, Haaland, Mbappé, Cristiano Ronaldo: allen scoorden ze twee keer, waardoor de toppers op dit WK indruk maken met hun statistieken.

Toch hebben we iets andere keuzes gemaakt. Te beginnen door Jonathan David voor zijn hattrick de lof te geven die hij al langer wel eens mocht krijgen. De ex-speler van KAA Gent was een draaischijf in de 6-0 overwinning van zijn land. Bij Japan viel met Ueda dan weer een ex-speler van Cercle Brugge positief op, terwijl Undav Duitsland de zege bezorgde met twee goals in een invalbeurt van een halfuur.

Alles samen levert dat volgend team van de tweede speeldag op:

© AVL

U kan overigens ook zelf uw elftal van de speeldag samenstellen. Hieronder zal u een veldje zien, waarop u in de formatie die u verkiest een aantal spelers kan kiezen. Wat wij als suggestie geven, is dus niet wat u per se moet volgen. Bij vragen of problemen: laat het ons weten in de reacties.