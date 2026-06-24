Anderlecht, Genk, Gent, Union SG en Cercle mogen trots zijn op hun (ex-)spelers

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Anderlecht, Genk, Gent, Union SG en Cercle mogen trots zijn op hun (ex-)spelers
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Iedereen heeft ondertussen al twee keer kunnen spelen op het WK en dus komen we stilaan in de fase van de waarheid. En we hebben toch al een aantal zaken te vermelden die ons zijn opgevallen. Met ook ons tweede 'Team van de Speeldag' op dit WK, met veel 'Belgische' inbreng.

Er zijn ondertussen al 48 wedstrijden gespeeld, maar we zijn dus nog niet halfweg in deze erg lange groepsfase. Toch loont het zeker de moeite om nog eens terug te blikken op de afgelopen speeldag, inclusief de 11 beste spelers volgens ons.

Doelman

Schrijfmatig moeten we bijna hetzelfde schrijven als na speeldag 1 met Vozinha: zelfs als we nog andere doelmannen in overweging zouden nemen omwille van een aantal heel erg goede reddingen, dan nog hebben we eigenlijk geen enkele andere keuze dan Room in doel te plaatsen.

De goalie van Curaçao wist Ecuador op een 0-0 gelijkspel te houden en pakte uit met een peer goede parades. De goalie is ondertussen al een cultheld in eigen land en ver daarbuiten. Of hoe de doelmannen van de 'kleine landjes' zich toch laten opmerken.

Verdediging

Achteraan zijn er drie spelers die ons zijn opgevallen. Daarbij onder meer Guéhi, die veel ballen wist weg te werken voor Engeland tegen Ghana. Al moet het gezegd dat ook de Ghanezen goed verdedigden in een wedstrijd die het vooral van de goede organisatie en verdedigende acties moest hebben.

Gingen veel meer hun kans? De Algerijnen tegen Jordanië. Het leverde een unieke overwinning op, met dank ook aan een zeer stevig acterende Bensebaini achteraan. En met Daniel Munoz kiezen we ook voor een Colombiaan die auteur was van een belangrijk doelpunt.

Munoz Daniel
© photonews

Middenveld

Daniel Munoz is een ex-speler van KRC Genk. En daarmee zijn we meteen begonnen aan een opstelling met toch wel wat spelers die we nog kennen vanuit onze competitie. Op het middenveld kiezen we bijvoorbeeld voor Saliba, goed voor een goal en assist op een halfuurtje tegen Qatar. 

De andere spelers hebben wel geen link met België. Gakpo scoorde twee belangrijke doelpunten voor Oranje, terwijl Fernandes de echte draaischijf was van een zwierig en goed voetballend Portugal en de invalbeurt van Manzambi voor Zwitserland heel veel lof verdient: twee belangrijke goals in nauwelijks twintig minuten, dat is een gave.

Aanval

Spitsen die meerdere doelpunten maken, daar kan je bijna niet rond. Tenzij het er héél veel zijn. Oyarzabal, Messi, Haaland, Mbappé, Cristiano Ronaldo: allen scoorden ze twee keer, waardoor de toppers op dit WK indruk maken met hun statistieken.

Toch hebben we iets andere keuzes gemaakt. Te beginnen door Jonathan David voor zijn hattrick de lof te geven die hij al langer wel eens mocht krijgen. De ex-speler van KAA Gent was een draaischijf in de 6-0 overwinning van zijn land. Bij Japan viel met Ueda dan weer een ex-speler van Cercle Brugge positief op, terwijl Undav Duitsland de zege bezorgde met twee goals in een invalbeurt van een halfuur. 

Alles samen levert dat volgend team van de tweede speeldag op: 

Team van de Speeldag
© AVL

U kan overigens ook zelf uw elftal van de speeldag samenstellen. Hieronder zal u een veldje zien, waarop u in de formatie die u verkiest een aantal spelers kan kiezen. Wat wij als suggestie geven, is dus niet wat u per se moet volgen. Bij vragen of problemen: laat het ons weten in de reacties.

WK 2026 - Speeldag 2

Meld je aan om jouw selectie samen te stellen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Colombia - Portugal live op Voetbalkrant.com vanaf 01:30 (28/06).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk

Meer nieuws

Anderlecht maakt opnieuw een opvallende keuze Analyse

Anderlecht maakt opnieuw een opvallende keuze

21:30
"Dan is het bye bye Garcia" vs "Voor ons is het makkelijk"

"Dan is het bye bye Garcia" vs "Voor ons is het makkelijk"

22:20
WK-LIVE 24/6: Ngoy kent zijn schorsing

WK-LIVE 24/6: Ngoy kent zijn schorsing

22:10
Sibierski legt uit waarom Vítor Bruno dé man is voor de landstitel

Sibierski legt uit waarom Vítor Bruno dé man is voor de landstitel

18:25
13
Zorgen over Doku zijn nog niet voorbij: zo staat het ervoor - Debast weer onder scanner

Zorgen over Doku zijn nog niet voorbij: zo staat het ervoor - Debast weer onder scanner

21:00
Miljoenendeal komt dichterbij: 'Franse club klopt met 4 miljoen aan in JPL'

Miljoenendeal komt dichterbij: 'Franse club klopt met 4 miljoen aan in JPL'

22:00
Het lot van 36 landen in 4 dagen beslist: alle scenario's Analyse

Het lot van 36 landen in 4 dagen beslist: alle scenario's

20:00
Vanaken vindt dat hem geen schuld treft: "Nee, absoluut niet"

Vanaken vindt dat hem geen schuld treft: "Nee, absoluut niet"

20:45
1
De meest gewilde Duivel: Hans Vanaken reageert op roep van heel België om hem in de basis te zetten Interview

De meest gewilde Duivel: Hans Vanaken reageert op roep van heel België om hem in de basis te zetten

19:55
Na de rellen: zware beslissing voor Standard en Charleroi genomen

Na de rellen: zware beslissing voor Standard en Charleroi genomen

19:40
22
DONE DEAL: Standard verrast met spectaculaire terugkeer

DONE DEAL: Standard verrast met spectaculaire terugkeer

19:20
4
‘Van Beveren naar de Bundesliga? Speler kan droomtransfer maken’

‘Van Beveren naar de Bundesliga? Speler kan droomtransfer maken’

19:00
Wie is Vitor Bruno, de vaste rechterhand van Conceiçao die RSC Anderlecht weer op de rails moet krijgen? Analyse

Wie is Vitor Bruno, de vaste rechterhand van Conceiçao die RSC Anderlecht weer op de rails moet krijgen?

14:40
1
‘Anderlecht dacht zijn droomtrainer beet te hebben, tot alles plots kantelde’

‘Anderlecht dacht zijn droomtrainer beet te hebben, tot alles plots kantelde’

14:00
14
Komt ontslag van Garcia eraan, zelfs met zege tegen Nieuw-Zeeland? “Geen weg meer terug”

Komt ontslag van Garcia eraan, zelfs met zege tegen Nieuw-Zeeland? “Geen weg meer terug”

17:10
9
‘Dit zou straf zijn: Europese grootmacht heeft Mandela Keita in het vizier’

‘Dit zou straf zijn: Europese grootmacht heeft Mandela Keita in het vizier’

17:45
1
📷 OFFICIEEL Cercle Brugge haalt doelpuntenmachine weg bij KRC Genk

📷 OFFICIEEL Cercle Brugge haalt doelpuntenmachine weg bij KRC Genk

13:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/06: De Bruyne - Mertens - Vossen

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/06: De Bruyne - Mertens - Vossen

16:30
‘Eerste contacten gelegd: wordt dit de verrassende volgende bestemming van Kevin De Bruyne?’

‘Eerste contacten gelegd: wordt dit de verrassende volgende bestemming van Kevin De Bruyne?’

16:30
DONE DEAL: Jelle Vossen trekt naar Beerschot

DONE DEAL: Jelle Vossen trekt naar Beerschot

16:30
13
📷 Dit is het nieuwe thuisshirt van Standard voor het nieuwe seizoen

📷 Dit is het nieuwe thuisshirt van Standard voor het nieuwe seizoen

16:00
📷 OFFICIEEL Club Brugge ziet speler naar Nottingham Forest vertrekken

📷 OFFICIEEL Club Brugge ziet speler naar Nottingham Forest vertrekken

15:40
‘Club Brugge jaagt op wereldkeeper: wordt dit de stunttransfer van deze zomer?’

‘Club Brugge jaagt op wereldkeeper: wordt dit de stunttransfer van deze zomer?’

10:45
32
‘Is dit voldoende? Westerlo krijgt voorstel van 3,8 miljoen euro voor sterkhouder’

‘Is dit voldoende? Westerlo krijgt voorstel van 3,8 miljoen euro voor sterkhouder’

15:20
4
🎥 ‘Wouter Vrancken is nog niet voorgesteld, maar Hearts plukt wel al speler weg uit België’

🎥 ‘Wouter Vrancken is nog niet voorgesteld, maar Hearts plukt wel al speler weg uit België’

15:00
1
‘Belgische topclubs tonen interesse in ex-speler van Royal Antwerp FC’

‘Belgische topclubs tonen interesse in ex-speler van Royal Antwerp FC’

12:30
📷 OFFICIEEL Kaiserslautern haalt speler weg bij RSC Anderlecht

📷 OFFICIEEL Kaiserslautern haalt speler weg bij RSC Anderlecht

09:12
7
‘Transferalarm in Mechelen: Bundesliga lonkt voor sterkhouder van Malinwa’

‘Transferalarm in Mechelen: Bundesliga lonkt voor sterkhouder van Malinwa’

13:00
3
Verrassend: de Democratische Republiek Congo... doet het zonder zijn Belgische Congolezen

Verrassend: de Democratische Republiek Congo... doet het zonder zijn Belgische Congolezen

12:00
2
Argentinië vermijden in de achtste finales of Spanje in de kwartfinales? Opinie

Argentinië vermijden in de achtste finales of Spanje in de kwartfinales?

11:20
11
Baby op komst? Mishel Gerzig laat horen dat gezin Courtois mogelijk nog uitbreidt De derde helft

Baby op komst? Mishel Gerzig laat horen dat gezin Courtois mogelijk nog uitbreidt

10:00
📷 OFFICIEEL Vorig seizoen bij Beerschot via uitleenbeurt, nu naar Jupiler Pro League

📷 OFFICIEEL Vorig seizoen bij Beerschot via uitleenbeurt, nu naar Jupiler Pro League

10:30
3
De benen zijn even indrukwekkend als die van Lukaku: het profiel dat Garcia over het hoofd ziet? Analyse

De benen zijn even indrukwekkend als die van Lukaku: het profiel dat Garcia over het hoofd ziet?

08:30
4
Terugkeer van Kindermans heeft gevolgen voor Anderlecht: "Er lopen gesprekken met die pion"

Terugkeer van Kindermans heeft gevolgen voor Anderlecht: "Er lopen gesprekken met die pion"

23:00
2
‘Belgische staf in Schotland: dit worden de twee assistenten van Vrancken’

‘Belgische staf in Schotland: dit worden de twee assistenten van Vrancken’

09:00
5
Drama treft Frankrijk op WK: Deschamps verlaat plots het kamp

Drama treft Frankrijk op WK: Deschamps verlaat plots het kamp

08:00
7

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 2
Tsjechië Tsjechië 1-1 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zwitserland Zwitserland 4-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Canada Canada 6-0 Qatar Qatar
Mexico Mexico 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Australië Australië
Schotland Schotland 0-1 Marokko Marokko
Brazilië Brazilië 3-0 Haitï Haitï
Turkije Turkije 0-1 Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 5-1 Zweden Zweden
Duitsland Duitsland 2-1 Ivoorkust Ivoorkust
Ecuador Ecuador 0-0 Curacao Curacao
Tunesië Tunesië 0-4 Japan Japan
Spanje Spanje 4-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
België België 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 2-2 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1-3 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 2-0 Oostenrijk Oostenrijk
Frankrijk Frankrijk 3-0 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 3-2 Senegal Senegal
Jordanië Jordanië 1-2 Algerije Algerije
Portugal Portugal 5-0 Oezbekistan Oezbekistan
Engeland Engeland 0-0 Ghana Ghana
Panama Panama 0-1 Kroatië Kroatië
Colombia Colombia 1-0 DR Congo DR Congo

Nieuwste reacties

Sead08 Sead08 over Dimitri Lavalée commente son retour au Standard : "Je souhaite aider le club de mon cœur" Andreas2962 Andreas2962 over De meest gewilde Duivel: Hans Vanaken reageert op roep van heel België om hem in de basis te zetten Divano Divano over Sibierski legt uit waarom Vítor Bruno dé man is voor de landstitel LD 007 LD 007 over Komt ontslag van Garcia eraan, zelfs met zege tegen Nieuw-Zeeland? “Geen weg meer terug” rafke pafke rafke pafke over Bondsparket eist héél zware straffen na incidenten tussen Standard en Charleroi The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Vanaken vindt dat hem geen schuld treft: "Nee, absoluut niet" Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over ‘Niemand zag dit aankomen: Jelle Vossen kiest verrassend voor nieuwe club’ Union 60 Union 60 over L'heure de Hans Vanaken ? Le triple Soulier d'Or est flatté qu'on le réclame autant Union 60 Union 60 over Amadou Onana est-il la solution pour bloquer l'arme offensive n°1 de la Nouvelle-Zélande ? sebw sebw over Deze Rode Duivel komt in de basis tegen Nieuw-Zeeland: "We hopen dat ons WK niet gedaan is" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved