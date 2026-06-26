Analyse Het lot van 36 landen in 4 dagen beslist: alle scenario's halfweg

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We zijn bijna halfweg het WK. De komende week worden knopen doorgehakt over welke 32 landen nog aanspraak maken op de wereldtitel en wie na de groepsfase naar huis zal moeten. Er is nog héél veel mogelijk in heel veel groepen. Een kort overzicht is op zijn plaats.