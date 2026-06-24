Drama treft Frankrijk op WK: Deschamps verlaat plots het kamp

Frankrijk moet het in de laatste groepswedstrijd van het WK zonder bondscoach Didier Deschamps stellen. De bondscoach keert terug naar zijn thuisland nadat hij het verdrietige nieuws kreeg dat zijn moeder is overleden.

Persoonlijk drama voor Franse bondscoach

Een emotionele dag voor Didier Deschamps en de Franse nationale ploeg. De bondscoach heeft het trainingskamp verlaten en reist terug naar Frankrijk om afscheid te nemen van zijn moeder. Daardoor zal hij niet aanwezig zijn tijdens de voorbereiding op het duel met Noorwegen en ontbreekt hij ook op de bank tijdens de wedstrijd.

De Franse voetbalbond bevestigde het nieuws woensdag in een officiële mededeling. Volgens de bond zal Deschamps zich volledig richten op zijn familie in deze moeilijke periode.

Assistent neemt tijdelijk over

In een verklaring liet de Franse voetbalbond weten dat Didier Deschamps de trainingen voorafgaand aan de wedstrijd Noorwegen tegen Frankrijk niet kan leiden. De bond voegde eraan toe dat hij ook afwezig zal zijn tijdens de laatste groepswedstrijd.

De verantwoordelijkheid wordt voorlopig overgenomen door assistent-bondscoach Guy Stephan. Die krijgt het vertrouwen om de selectie te begeleiden tot Deschamps opnieuw beschikbaar is.

Frankrijk al zeker van volgende ronde

Sportief gezien is de impact beperkt. Frankrijk plaatste zich eerder al voor de knock-outfase dankzij overtuigende zeges tegen Senegal (3-1) en Irak (3-0). De Fransen maakten daarbij een sterke indruk en behoren opnieuw tot de favorieten voor de wereldtitel.





Strijd om groepswinst

Toch staat er vrijdag nog iets op het spel. Noorwegen en Frankrijk nemen het tegen elkaar op in een rechtstreeks duel om de groepswinst. Guy Stephan zal daarbij de leiding hebben langs de zijlijn.

Voor de Franse selectie wordt het een wedstrijd met een bijzondere emotionele lading, terwijl de gedachten ongetwijfeld ook bij hun afwezige bondscoach zullen zijn.