Zorgen over Doku zijn nog niet voorbij: zo staat het ervoor - Debast weer onder scanner

Jeremy Doku is de afgelopen week natuurlijk het gespreksonderwerp bij uitstek geweest in het kamp van de Rode Duivels. De winger keerde gisterenavond (Seattle-time) terug bij de nationale ploeg nadat hij aanwezig was bij de geboorte van zijn zoontje, Praise.

Doku zijn vliegtuig arriveerde drie uur later dan verwacht, maar hij werd de hele tijd vergezeld door dokter Brecht De Coninck. Die moest in Londen trouwens nog in allerijl een cadeautje gaan zoeken voor de pasgeborene.

Doku zijn luchtwegeninfectie blijft echter nog wat zorgen baren. Hij hervatte vandaag - licht - de trainingen. De voorbereiding is natuurlijk niet ideaal, maar hij zit wel op een roze wolk richting de match tegen Nieuw-Zeeland.

Hij kreeg naast antibiotica ook een cortizonekuur om de infectie aan te pakken en die sloeg goed aan. Het is echter afwachten hoe hij zich na de training gaat voelen en of de jetlag van kort over en weer vliegen naar Londen een impact gaat hebben.

Zeno Debast vanaf vrijdag voluit?

Bij de technische staf zijn ze voorzichtig en de kans is groot dat hij niet kan starten tegen Nieuw-Zeeland, maar wel in de tweede helft kan inkomen.



In ieder geval doen ze er alles aan om hem erbij te hebben in de beslissende match van de groepsfase. Zeno Debast ondergaat morgen nog een MRI en als die positief is, krijgt hij groen licht om voluit te trainen. Hij zou in de volgende ronde dan inzetbaar moeten zijn.