Zorgen over Doku zijn nog niet voorbij: zo staat het ervoor - Debast weer onder scanner

Johan Walckiers
Johan Walckiers, Rode Duivels-volger
| Reageer
Zorgen over Doku zijn nog niet voorbij: zo staat het ervoor - Debast weer onder scanner
Foto: © photonews
Word fan van België! 2644

Jeremy Doku is de afgelopen week natuurlijk het gespreksonderwerp bij uitstek geweest in het kamp van de Rode Duivels. De winger keerde gisterenavond (Seattle-time) terug bij de nationale ploeg nadat hij aanwezig was bij de geboorte van zijn zoontje, Praise.

Doku zijn vliegtuig arriveerde drie uur later dan verwacht, maar hij werd de hele tijd vergezeld door dokter Brecht De Coninck. Die moest in Londen trouwens nog in allerijl een cadeautje gaan zoeken voor de pasgeborene.

Doku zijn luchtwegeninfectie blijft echter nog wat zorgen baren. Hij hervatte vandaag - licht - de trainingen. De voorbereiding is natuurlijk niet ideaal, maar hij zit wel op een roze wolk richting de match tegen Nieuw-Zeeland.

Hij kreeg naast antibiotica ook een cortizonekuur om de infectie aan te pakken en die sloeg goed aan. Het is echter afwachten hoe hij zich na de training gaat voelen en of de jetlag van kort over en weer vliegen naar Londen een impact gaat hebben.

Zeno Debast vanaf vrijdag voluit?

Bij de technische staf zijn ze voorzichtig en de kans is groot dat hij niet kan starten tegen Nieuw-Zeeland, maar wel in de tweede helft kan inkomen. 


In ieder geval doen ze er alles aan om hem erbij te hebben in de beslissende match van de groepsfase. Zeno Debast ondergaat morgen nog een MRI en als die positief is, krijgt hij groen licht om voluit te trainen. Hij zou in de volgende ronde dan inzetbaar moeten zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Jérémy Doku

Meer nieuws

"Dan is het bye bye Garcia" vs "Voor ons is het makkelijk"

"Dan is het bye bye Garcia" vs "Voor ons is het makkelijk"

22:20
WK-LIVE 24/6: Ngoy kent zijn schorsing

WK-LIVE 24/6: Ngoy kent zijn schorsing

22:10
Vanaken vindt dat hem geen schuld treft: "Nee, absoluut niet"

Vanaken vindt dat hem geen schuld treft: "Nee, absoluut niet"

20:45
1
De meest gewilde Duivel: Hans Vanaken reageert op roep van heel België om hem in de basis te zetten Interview

De meest gewilde Duivel: Hans Vanaken reageert op roep van heel België om hem in de basis te zetten

19:55
Komt ontslag van Garcia eraan, zelfs met zege tegen Nieuw-Zeeland? “Geen weg meer terug”

Komt ontslag van Garcia eraan, zelfs met zege tegen Nieuw-Zeeland? “Geen weg meer terug”

17:10
9
Miljoenendeal komt dichterbij: 'Franse club klopt met 4 miljoen aan in JPL'

Miljoenendeal komt dichterbij: 'Franse club klopt met 4 miljoen aan in JPL'

22:00
Het lot van 36 landen in 4 dagen beslist: alle scenario's Analyse

Het lot van 36 landen in 4 dagen beslist: alle scenario's

20:00
Anderlecht maakt opnieuw een opvallende keuze Analyse

Anderlecht maakt opnieuw een opvallende keuze

21:30
Anderlecht, Genk, Gent, Union SG en Cercle mogen trots zijn op hun (ex-)spelers

Anderlecht, Genk, Gent, Union SG en Cercle mogen trots zijn op hun (ex-)spelers

20:30
Na de rellen: zware beslissing voor Standard en Charleroi genomen

Na de rellen: zware beslissing voor Standard en Charleroi genomen

19:40
22
DONE DEAL: Standard verrast met spectaculaire terugkeer

DONE DEAL: Standard verrast met spectaculaire terugkeer

19:20
4
‘Van Beveren naar de Bundesliga? Speler kan droomtransfer maken’

‘Van Beveren naar de Bundesliga? Speler kan droomtransfer maken’

19:00
Sibierski legt uit waarom Vítor Bruno dé man is voor de landstitel

Sibierski legt uit waarom Vítor Bruno dé man is voor de landstitel

18:25
13
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/06: De Bruyne - Mertens - Vossen

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/06: De Bruyne - Mertens - Vossen

16:30
‘Eerste contacten gelegd: wordt dit de verrassende volgende bestemming van Kevin De Bruyne?’

‘Eerste contacten gelegd: wordt dit de verrassende volgende bestemming van Kevin De Bruyne?’

16:30
‘Dit zou straf zijn: Europese grootmacht heeft Mandela Keita in het vizier’

‘Dit zou straf zijn: Europese grootmacht heeft Mandela Keita in het vizier’

17:45
1
Argentinië vermijden in de achtste finales of Spanje in de kwartfinales? Opinie

Argentinië vermijden in de achtste finales of Spanje in de kwartfinales?

11:20
11
DONE DEAL: Jelle Vossen trekt naar Beerschot

DONE DEAL: Jelle Vossen trekt naar Beerschot

16:30
13
📷 Dit is het nieuwe thuisshirt van Standard voor het nieuwe seizoen

📷 Dit is het nieuwe thuisshirt van Standard voor het nieuwe seizoen

16:00
📷 OFFICIEEL Club Brugge ziet speler naar Nottingham Forest vertrekken

📷 OFFICIEEL Club Brugge ziet speler naar Nottingham Forest vertrekken

15:40
‘Is dit voldoende? Westerlo krijgt voorstel van 3,8 miljoen euro voor sterkhouder’

‘Is dit voldoende? Westerlo krijgt voorstel van 3,8 miljoen euro voor sterkhouder’

15:20
4
🎥 ‘Wouter Vrancken is nog niet voorgesteld, maar Hearts plukt wel al speler weg uit België’

🎥 ‘Wouter Vrancken is nog niet voorgesteld, maar Hearts plukt wel al speler weg uit België’

15:00
1
Baby op komst? Mishel Gerzig laat horen dat gezin Courtois mogelijk nog uitbreidt De derde helft

Baby op komst? Mishel Gerzig laat horen dat gezin Courtois mogelijk nog uitbreidt

10:00
Verrassend: de Democratische Republiek Congo... doet het zonder zijn Belgische Congolezen

Verrassend: de Democratische Republiek Congo... doet het zonder zijn Belgische Congolezen

12:00
2
Wie is Vitor Bruno, de vaste rechterhand van Conceiçao die RSC Anderlecht weer op de rails moet krijgen? Analyse

Wie is Vitor Bruno, de vaste rechterhand van Conceiçao die RSC Anderlecht weer op de rails moet krijgen?

14:40
1
‘Anderlecht dacht zijn droomtrainer beet te hebben, tot alles plots kantelde’

‘Anderlecht dacht zijn droomtrainer beet te hebben, tot alles plots kantelde’

14:00
14
📷 OFFICIEEL Cercle Brugge haalt doelpuntenmachine weg bij KRC Genk

📷 OFFICIEEL Cercle Brugge haalt doelpuntenmachine weg bij KRC Genk

13:30
2
‘Transferalarm in Mechelen: Bundesliga lonkt voor sterkhouder van Malinwa’

‘Transferalarm in Mechelen: Bundesliga lonkt voor sterkhouder van Malinwa’

13:00
3
‘Belgische topclubs tonen interesse in ex-speler van Royal Antwerp FC’

‘Belgische topclubs tonen interesse in ex-speler van Royal Antwerp FC’

12:30
Deze Rode Duivel komt in de basis tegen Nieuw-Zeeland: "We hopen dat ons WK niet gedaan is" Interview

Deze Rode Duivel komt in de basis tegen Nieuw-Zeeland: "We hopen dat ons WK niet gedaan is"

06:30
7
De benen zijn even indrukwekkend als die van Lukaku: het profiel dat Garcia over het hoofd ziet? Analyse

De benen zijn even indrukwekkend als die van Lukaku: het profiel dat Garcia over het hoofd ziet?

08:30
4
‘Club Brugge jaagt op wereldkeeper: wordt dit de stunttransfer van deze zomer?’

‘Club Brugge jaagt op wereldkeeper: wordt dit de stunttransfer van deze zomer?’

10:45
32
📷 OFFICIEEL Vorig seizoen bij Beerschot via uitleenbeurt, nu naar Jupiler Pro League

📷 OFFICIEEL Vorig seizoen bij Beerschot via uitleenbeurt, nu naar Jupiler Pro League

10:30
3
📷 OFFICIEEL Kaiserslautern haalt speler weg bij RSC Anderlecht

📷 OFFICIEEL Kaiserslautern haalt speler weg bij RSC Anderlecht

09:12
7
‘Belgische staf in Schotland: dit worden de twee assistenten van Vrancken’

‘Belgische staf in Schotland: dit worden de twee assistenten van Vrancken’

09:00
5
Drama treft Frankrijk op WK: Deschamps verlaat plots het kamp

Drama treft Frankrijk op WK: Deschamps verlaat plots het kamp

08:00
7

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 2
Tsjechië Tsjechië 1-1 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zwitserland Zwitserland 4-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Canada Canada 6-0 Qatar Qatar
Mexico Mexico 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Australië Australië
Schotland Schotland 0-1 Marokko Marokko
Brazilië Brazilië 3-0 Haitï Haitï
Turkije Turkije 0-1 Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 5-1 Zweden Zweden
Duitsland Duitsland 2-1 Ivoorkust Ivoorkust
Ecuador Ecuador 0-0 Curacao Curacao
Tunesië Tunesië 0-4 Japan Japan
Spanje Spanje 4-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
België België 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 2-2 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1-3 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 2-0 Oostenrijk Oostenrijk
Frankrijk Frankrijk 3-0 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 3-2 Senegal Senegal
Jordanië Jordanië 1-2 Algerije Algerije
Portugal Portugal 5-0 Oezbekistan Oezbekistan
Engeland Engeland 0-0 Ghana Ghana
Panama Panama 0-1 Kroatië Kroatië
Colombia Colombia 1-0 DR Congo DR Congo

Nieuwste reacties

Sead08 Sead08 over Dimitri Lavalée commente son retour au Standard : "Je souhaite aider le club de mon cœur" Andreas2962 Andreas2962 over De meest gewilde Duivel: Hans Vanaken reageert op roep van heel België om hem in de basis te zetten Divano Divano over Sibierski legt uit waarom Vítor Bruno dé man is voor de landstitel LD 007 LD 007 over Komt ontslag van Garcia eraan, zelfs met zege tegen Nieuw-Zeeland? “Geen weg meer terug” rafke pafke rafke pafke over Bondsparket eist héél zware straffen na incidenten tussen Standard en Charleroi The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Vanaken vindt dat hem geen schuld treft: "Nee, absoluut niet" Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over ‘Niemand zag dit aankomen: Jelle Vossen kiest verrassend voor nieuwe club’ Union 60 Union 60 over L'heure de Hans Vanaken ? Le triple Soulier d'Or est flatté qu'on le réclame autant Union 60 Union 60 over Amadou Onana est-il la solution pour bloquer l'arme offensive n°1 de la Nouvelle-Zélande ? sebw sebw over Deze Rode Duivel komt in de basis tegen Nieuw-Zeeland: "We hopen dat ons WK niet gedaan is" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved