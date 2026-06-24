Interview Deze Rode Duivel komt in de basis tegen Nieuw-Zeeland: "We hopen dat ons WK niet gedaan is"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Deze Rode Duivel komt in de basis tegen Nieuw-Zeeland: "We hopen dat ons WK niet gedaan is"
Foto: © photonews
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De Rode Duivels staan met de rug tegen de muur richting de alles-of-niets-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na twee gelijke spelen is de opdracht duidelijk: winnen. Dat wordt een stressmatch van jewelste, maar volgens Arthur Theate is iedereen er klaar voor.

Theate wordt bovendien de vervanger van de geschorste Nathan Ngoy in de basiself van bondscoach Rudi Garcia. Zelf hield hij zich op de vlakte over een mogelijke basisplaats, maar zijn boodschap was duidelijk: hij staat klaar.

Blij om Doku terug te hebben

Vooraleer vooruit te kijken naar Nieuw-Zeeland wilde Theate eerst stilstaan bij Jeremy Doku, die opnieuw bij de groep is na de schrik van de voorbije dagen. "We willen Jeremy feliciteren. We zijn heel blij dat het goed gaat met hem, vrouw en kind. We hebben hem vandaag terug en hij is een belangrijke speler voor de groep. Ik hoop dat hij ons zo goed mogelijk kan helpen in de volgende wedstrijden."

Over zijn eigen situatie bleef de verdediger nuchter. Tegen Iran kwam hij al vroeg in de wedstrijd in actie en hij benadrukte vooral dat hij klaar wil zijn wanneer Garcia hem nodig heeft. "Ik was niet gestresseerd. Ik speelde in de eerste twee minuten en ik ben blij om erbij te zijn deze keer. Ik moet zo hard mogelijk werken om klaar te zijn."

Dat hij mogelijk de plaats van Ngoy inneemt, betekent volgens Theate niet dat er binnen de groep frustraties leven. Integendeel. Hij benadrukte dat het collectief centraal blijft staan. "Je hoopt natuurlijk altijd te spelen. Je mag het aan alle 26 spelers hier vragen en iedereen gaat zeggen dat hij wil spelen. Ik was ook blij voor Ngoy dat hij kon spelen."

Steun voor Nathan Ngoy

Ngoy zelf kreeg na zijn uitsluiting uiteraard een moeilijke periode te verwerken, maar binnen de groep krijgt hij steun. "Het is niet makkelijk voor hem. We zijn een collectief en ik heb met hem gesproken. Hij is belangrijk en we moeten hem steunen. Dat doen we ook. Rood pakken op een WK doet pijn, dat gebeurt, maar we hebben die match niet verloren."

Bij zijn aanstelling noemde Garcia Theate eerder al een van de leiders van zijn defensie, maar daar wilde de speler zelf niet te veel gewicht aan hangen."Ik probeer te doen wat ik moet doen. Ik weet niet of ik een patron ben of niet."

Ondanks de moeilijke uitgangspositie blijft het geloof binnen de groep overeind. "We hopen niet dat het toernooi gedaan is. We hebben de kwaliteiten om iets moois te doen op dit WK. Het zou heel spijtig zijn. De spelers zijn klaar om ervoor te strijden."

En ook over de aanpak donderdag liet Theate weinig twijfel bestaan. "Uiteraard gaan we niet voor een gelijkspel spelen. We willen gewoon winnen tegen Nieuw-Zeeland."

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Arthur Theate

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