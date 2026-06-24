Verrassend: de Democratische Republiek Congo... doet het zonder zijn Belgische Congolezen

Verrassend: de Democratische Republiek Congo... doet het zonder zijn Belgische Congolezen
Foto: © photonews

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Congo heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Belgische tijd) verloren van Colombia. Opnieuw stond Noah Sadiki niet in het basiselftal.

Het was de voorbije maanden een heet hangijzer in de aanloop naar het WK 2026: de binationals. Grote talenten als Kos Karetsas (Griekenland), Rayane Bounida (Marokko) en Jorthy Mokio (DRC) besloten de Belgische rangen te verlaten – en vooral de keuze van Mokio kwam als de grootste verrassing van de drie. Het toptalent van Ajax was namelijk al opgeroepen door Rudi Garcia en kreeg zelfs speelminuten bij de Rode Duivels.

Maar het “dossier-Mokio” werd zó uitvergroot dat je bijna zou vergeten dat Congo al langer over een aantal Belgische binationals beschikt, van wie sommigen ons ook hadden kunnen helpen. Dan denk je niet meteen aan Mario Stroeykens en Matthieu Epolo, want hun keuze voor de Leopards was logisch gezien de concurrentie op hun positie.

Maar iemand als Joris Kayembe, als hij destijds onder Roberto Martinez echt in beeld was gekomen, had op een bepaald moment zeker meerdere caps voor België kunnen verzamelen. Vergeet trouwens niet dat hij er al twee heeft (in oefenwedstrijden), en pas in 2023 – op zijn 28ste – Congolees international werd.

En Noah Sadiki dan: hij speelt bij de Rode Duivels op een positie met veel concurrentie, maar zijn prestaties bij Sunderland zorgen ervoor dat hij van heel dichtbij gevolgd wordt door Chelsea. Als je jongens als Mandela Keita, Albert Sambi Lokonga en zelfs Roméo Lavia als serieuze kandidaten voor de kern ziet, dan had Sadiki ook minstens vermeld mogen worden. Maar de ex-Unionist maakte snel zijn keuze voor Congo. Dat siert hem.

Waarom is Noah Sadiki geen basisspeler?

Wat echter verrast in deze start van de WK-campagne, is dat de Belgisch-Congolezen door Sébastien Desabre toch een beetje genegeerd lijken te worden. Noch Kayembe, noch Sadiki, noch Bongonda startte al in een wedstrijd in deze campagne; nochtans waren zij vaste waarden op de vorige Africa Cup. Dat Théo Bongonda, vroeger een vaste titularis, ... geen enkele minuut kreeg in wedstrijden waarin Congo net smachtte naar creativiteit en explosiviteit voorin, is bijzonder opvallend.

En wat met de afwezigheid van Noah Sadiki in de basiself? De middenvelder van Sunderland behoort in zijn type tot de betere middenvelders van de Premier League... en belandt toch op de bank achter Edo Kayembe, een Championship-middenvelder van wie we ons een vrij anoniem niveau in 1A herinneren, Samuel Moutoussamy, speler van Atromitos in de Griekse eerste klasse, en de andere Belgisch-Congolees N’galayel Mukau die bezig is een moeilijk toernooi te spelen.

In de entourage van de speler begrijpt men het maar moeilijk, al blijven de keuzes van de bondscoach natuurlijk zijn beslissing. Eén ding is zeker: deze keuze heeft niets te maken met een eventuele fysieke terugval van Noah Sadiki. Er is ook geen sprake van een conflict tussen de bondscoach en de voormalige speler van Union. En bij de supporters klinkt de roep om Sadiki steeds luider: het Congolese middenveld haalt tot nu toe duidelijk een te laag niveau in deze WK-campagne...

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