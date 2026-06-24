Interview De meest gewilde Duivel: Hans Vanaken reageert op roep van heel België om hem in de basis te zetten

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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De meest gewilde Duivel: Hans Vanaken reageert op roep van heel België om hem in de basis te zetten
Foto: © photonews
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De kans lijkt groot dat Hans Vanaken tegen Nieuw-Zeeland aan de aftrap verschijnt. Voor de Rode Duivels is rekenen niet langer aan de orde: er moet gewonnen worden en liefst met ruime cijfers om de kansen op kwalificatie voor de volgende ronde maximaal te houden.

Net daarom klinkt de roep om Vanaken steeds luider. De middenvelder van Club Brugge wordt door veel supporters en analisten gezien als iemand die meer creativiteit en rust aan het Belgische spel kan toevoegen. Zelf blijft hij er opvallend nuchter onder.

"Het is een leuk gevoel om door veel mensen in de ploeg te worden gevraagd", vertelde Vanaken woensdag op de persconferentie. "Dat doet deugd. Maar het is de keuze van de bondscoach en de staf. Daar kan ik niets aan doen."

Volgens Vanaken heeft de discussie ook alles te maken met de tegenvallende resultaten van de eerste twee wedstrijden. "Dat het nu wordt gevraagd heeft natuurlijk ook te maken met die twee gelijke spelen. Als je twee keer gewonnen had, waren de keuzes perfect geweest."

"Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen"

Vanaken moest zich de voorbije wedstrijden tevredenstellen met een invalbeurt, iets wat hij bij Club Brugge nauwelijks meemaakt. "Invallen is voor mij iets ongewoon aangezien ik bij Club Brugge altijd in de basis sta. Tegen Iran viel ik in, maar even later stonden we weer met tien. Dan werd het weer moeilijker."

Dat veel mensen vinden dat hij nadrukkelijker zijn plaats zou moeten opeisen, begrijpt hij niet helemaal. "Of ik moet roepen om een basisplaats? Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Ik moet dat op het veld doen."

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Daarbij benadrukt hij dat spelers zulke beslissingen uiteindelijk niet in handen hebben. "Zulke dingen heb je niet in de hand. We moeten laten zien dat we met onze kwaliteiten iets kunnen bijbrengen aan de nationale ploeg."

Vertrouwen van Garcia

Ondanks zijn beperkte speelminuten voelt Vanaken zich wel gewaardeerd door bondscoach Rudi Garcia. "Ik heb nog niiet veel met hem overlegd, maar in België heeft hij met iedereen gesproken. Hij zei dat ik een belangrijke speler ging zijn voor hem op het WK. Hij sprak vertrouwen uit in wat ik kan betekenen."

Dat vertrouwen zal Vanaken graag omzetten in een basisplaats tegen Nieuw-Zeeland, al laat hij zich daar niet publiekelijk over uit. "Het is aan de staf om de tegenstander te analyseren en de beste keuzes te maken. Het is aan de invallers om zich te bewijzen."

"Beter positief dan negatief"

Dat zijn naam de voorbije dagen steeds vaker opduikt in voorspelde opstellingen en discussies over de ideale elf, ervaart Vanaken vooral als een compliment. "Beter positief dan negatief hé", glimlachte hij. "We moeten als groep toch proberen ons daarvan af te sluiten. Er zijn natuurlijk heel veel meningen."

Maar één ding steekt hij niet weg. "Ik wil er natuurlijk bij zijn, maar die keuze ligt bij de bondscoach." De vraag is nu of de bondscoach dezelfde conclusie trekt.

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