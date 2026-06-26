Dolle WK-nacht, met 16 goals, salonremises en een doekje voor het bloeden

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Dolle WK-nacht, met 16 goals, salonremises en een doekje voor het bloeden
Foto: © photonews
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Op het WK kregen we opnieuw een dolle nacht te verwerken met liefst zes wedstrijden. Wie haalde daarin de overwinning en wie mag door naar de volgende ronde? Een overzichtje is meer dan op zijn plaats natuurlijk en dat geven we jullie dan ook graag meteen mee.

Groep D: Turkije wint, maar de drie andere ploegen zijn de winnaars

Team USA was vooraf al zeker van de volgende ronde en groepswinst, terwijl Turkije al zeker was dat het uitgeschakeld was. En dus kregen we een match waarin beide teams vrank en vrij op zoek konden gaan naar een overwinning. 

De Turken kwamen snel op achterstand na een vroege goal van Trusty, maar daarna namen ze de match in handen en kwamen ze 2-1 voor via Guler en Yilmaz. Ook de Amerikanen kregen verschillende kansen, maar lieten het aanvankelijk na om te scoren.

Na de pauze was er de snelle gelijkmaker via Berhalter. Daarna kregen beide ploegen nog genoeg kansen om het af te maken, maar het was wachten tot diep in blessuretijd voor Ayhan scoorde. Een doekje voor het bloeden, meer niet. Paraguay en Australië drongen tegen elkaar niet aan, speelden 0-0 gelijk en mogen zo meer dan waarschijnlijk allebei naar de volgende ronde.

Groep E: Ivoorkust en Ecuador winnen

In groep E was Duitsland voor de wedstrijd tegen Ecuador al zeker van de groepswinst en dus kon het vrij spelen tegen de Ecuadorianen, waar wél nog heel wat op het spel stond. Enkel bij een overwinning mochten zij nog dromen - en meteen zeker zijn - van de 1/16e finales.

De Duitsers kwamen snel op voorsprong via Leroy Sane, al was er even daarvoor wel een gevaarlijk spel met een hoge voet van de Duitsers. De VAR kwam echter niet tussen en zo Duitsland op een vroege voorsprong. Ecuador trok daarna meteen ten strijde en kwam snel gelijk via Angulo, met een verleden bij RSC Anderlecht.

Een gelijkspel was echter niet voldoende voor het team, dus moesten ze ook na de gelijkmaker vol aan de bak. Een kwartier voor tijd was het Plata die de Zuid-Amerikanen wist te bevrijden, waardoor Ecuador ook naar de volgende ronde mag.

Dat zullen ze moeten doen als beste derde, want Ivoorkust deed zijn deel van het werk tegen Curacao. Het won met 2-0 en mag op die manier als tweede met 6 op 9 naar de volgende ronde. Pepe was de held van de avond met twee doelpunten.

Groep F: Nederland maakt indruk

Nederland heeft ook zijn laatste wedstrijd in de groepsfase van het WK gewonnen. Tegen Tunesië werd het 3-1 voor Oranje. Ze zijn zo ook meteen zeker van groepswinst, want Japan en Zweden hielden elkaar op een 1-1 gelijkspel.

Een owngoal en een goaltje van alweer Brobbey hadden na zeven minuten de wedstrijdspanning al helemaal weggenomen. Mastouri bracht die spanning even terug, maar Van Hecke deed de boeken op het uur alweer helemaal dicht.

Maeda en Elanga zorgden in vijf dolle minuten voor de goals in Japan - Zweden. Beide ploegen mogen ook hier op beide oren slapen: Japan is door als tweede en Zweden gaat door als beste derde. Mogelijk valt voor hen de loting zelfs nog wat beter mee als voor Japan.

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Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 3-1 Qatar Qatar
Zwitserland Zwitserland 2-1 Canada Canada
Schotland Schotland 0-3 Brazilië Brazilië
Marokko Marokko 4-2 Haitï Haitï
Tsjechië Tsjechië 0-3 Mexico Mexico
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Ecuador Ecuador 2-1 Duitsland Duitsland
Curacao Curacao 0-2 Ivoorkust Ivoorkust
Japan Japan 1-1 Zweden Zweden
Tunesië Tunesië 1-3 Nederland Nederland
Turkije Turkije 3-2 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 0-0 Australië Australië
Senegal Senegal 21:00 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 21:00 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 27/06 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 27/06 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Egypte Egypte 27/06 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 27/06 België België
Kroatië Kroatië 27/06 Ghana Ghana
Panama Panama 27/06 Engeland Engeland
DR Congo DR Congo 28/06 Oezbekistan Oezbekistan
Colombia Colombia 28/06 Portugal Portugal
Algerije Algerije 28/06 Oostenrijk Oostenrijk
Jordanië Jordanië 28/06 Argentinië Argentinië

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