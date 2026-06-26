WK-LIVE 26/6: pridematch of geen pridematch?

Redactie
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WK-LIVE 26/6: pridematch of geen pridematch?
Foto: © photonews
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Aernout Van Lindt

Hallucinante gesprekken voor clash met Nieuw-Zeeland

"De uitslagen van gisteren en vandaag spelen in ons nadeel. We gaan er natuurlijk niet van uit dat we maar een puntje pakken tegen Nieuw-Zeeland. Al doen we dat dus maar beter niet, want dan wordt de terugkeer naar Seattle er één met knikkende knieën", aldus Jarno Bertho in de HLN-podcast.

Waarop Niels Poissonnier stevig inpikte: “Ik vind dit eigenlijk een hallucinant gesprek. We spelen, met alle respect, tegen Nieuw-Zeeland, een ploeg die maar één van zijn laatste dertien interlands heeft gewonnen. We gaan toch niet beginnen speculeren over een punt tegen Nieuw-Zeeland?” Zaterdagmorgen weten we (mogelijk) meer.

Aernout Van Lindt

Amadou Onana geeft toe

Amadou Onana heeft het goed begrepen: mentale gezondheid is cruciaal in de carrière van een voetballer. Hij gaf toe dat hij in het verleden vaak gefrustreerd was: “Er was veel frustratie wanneer ik niet speelde, of wanneer de dingen niet liepen. Vroeger, vandaag veel minder, omdat ik daaraan gewerkt heb. Maar toen had ik concurrentie nodig: dat iemand me zei dat ik ergens slecht in was of dat ik het niet zou kunnen.”

“Ik had een schop onder mijn kont nodig om in actie te schieten en in kampioenenmodus te gaan”, ging hij verder in een gesprek met Onze Mondial. “En ik denk dat we daar veel aan gewerkt hebben en dat het vandaag een stuk beter is."

Aernout Van Lindt

Patrick Schick stopt als international

Patrick Schick heeft met onmiddellijke ingang een punt gezet achter zijn interlandcarrière. De dertigjarige spits, die met Tsjechië werd uitgeschakeld op het WK, heeft die beslissing meteen na een teleurstellend WK gemaakt. Hij kon de bakens niet verzetten voor zijn team in Mexico, de Verenigde Staten en Canada.

Schick mocht de eerste twee wedstrijden nog in de basis beginnen en was voor match drie bankzitter. In geen van de drie wedstrijden kon de spits laten zien wat hij op vorige toernooien soms wel deed en samen met de rest van de Tsjechische nationale ploeg ging hij mee ten onder.

Peter Vandenbempt snoeihard voor Duivels: "Hou je toch niet voor mogelijk?"

Peter Vandenbempt snoeihard voor Duivels: "Hou je toch niet voor mogelijk?"

De Rode Duivels staan voor hun eerste wedstrijd van de waarheid. Het is erop of eronder. Eigenlijk ongezien dat de Belgen na twee speeldagen nog moeten winnen om zeker te zijn van de volgende ronde. En dus is het nu echt wel alle hens aan dek. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Nederland kijkt uit naar duel met Marokko

“Marokko heeft een goede ploeg, het voelt een beetje als een derby”, lachte Denzel Dumfries na de wedstrijd tegen Tunesië bij Het Laatste Nieuws. “Alle spelers van Oranje kennen wel een Marokkaanse speler. Ik volgde Hakimi op bij Inter.”

“Dit wordt gewoon een mooie wedstrijd. Het moet nu gebeuren, nu moeten we het laten zien. We hebben even de ruimte gehad om nog weg te komen met wat foutjes, tegen Marokko moeten alle puzzelstukjes op de juiste plek vallen.” Wie favoriet is? “Dat mag de buitenwereld bepalen, maar wij beseffen heel goed dat dit een heel erg lastige pot gaat worden”, zei Virgil van Dijk erover.

Aernout Van Lindt

Nieuw-Zeeland is klaar voor Rode Duivels

"We zijn opgewonden en klaar voor deze wedstrijd", vertelde de Nieuw-Zeelandse bondscoach Darren Bazeley donderdag tijdens het persmoment in Vancouver volgens Het Nieuwsbald. "We wisten dat het moeilijk zou worden, dat deze Wereldbeker een uitdaging zou zijn voor ons. We spelen hier tegen erg goede teams. Na onze prestaties doet het nog steeds pijn dat we slechts één punt tellen."

"Maar dat ene punt betekent wel dat je tot het einde van de groepsfase iets hebt om voor te spelen", aldus Bazeley. Tegen de Rode Duivels hebben de Nieuw-Zeelanders een overwinning nodig om te blijven dromen van een verder verblijf op dit WK.

Aernout Van Lindt

Pride-match of niet?

De wedstrijd tussen Iran en Egypte draagt het label pride-match. Het weekend van 26 juni is in Seattle pride-weekend, en dus gaan er rond het stadion en tijdens de wedstrijd allerlei pride-festiviteiten door. Tot onvrede van Egypte en Iran, die liever geen LGBTQ+-events voor hun wedstrijd hadden.

Volgens Het Nieuwsblad zullen er toch vlaggen en dergelijke in het stadion mogen komen, maar tegelijkertijd gaf Gianni Infantino wel al aan dat het geen officiële pridematch wordt. En op die manier wordt het toch nog een beetje afwachten wat er in het stadion en errond al dan niet zal gebeuren. Iedereen tevreden houden?

Aernout Van Lindt

Bram Van Driessche blijft actief op het WK

Bram Van Driessche kent zijn volgende opdracht. Onze landgenoot is geselecteerd als assistent-VAR voor de topper tussen Frankrijk en Noorwegen. Die wedstrijd vindt vandaag om 21 uur Belgische tijd plaats. Daarmee heeft hij opnieuw een stevige opdracht te strikken.

Van Driessche is misschien een van de weinige Belgen die zal hopen dat de Rode Duivels niet al te ver doorgaan in het toernooi. Op die manier mag hij als VAR of Assistent-VAR misschien wel dromen van een finale of halve finale. Tot op heden was hij net als vele andere refs en VAR-mensen vrij tot zeer foutloos te noemen.

Analisten willen naast Vanaken nóg een Bruggeling in de ploeg: "Dynamiek"

Het is D-Day (of D-night) voor de Rode Duivels. Binnen minder dan 24 uur weten we of ze de volgende ronde hebben gehaald. Tot dan wordt het bibberen en afwachten. Mag het allemaal niet een beetje intenser? En wie moet er spelen. (Lees meer)

LIVE: Rudi Garcia gaat op de aanval inzetten met mogelijk nieuwe naam, maar... zonder Doku

Rudi Garcia zag er donderdagavond in Vancouver al een pak minder ontspannen uit. De Fransman weet dat hij de Rode Duivels naar winst moet leiden tegen Nieuw-Zeeland of met pek en veren overdekt (figuurlijk natuurlijk) het land zal uitgejaagd worden. (Lees meer)

Lukaku en Doku in de basis tegen Nieuw-Zeeland? Rudi Garcia gaf het al prijs

De Rode Duivels hebben nog altijd twee heel belangrijke spelers die onzeker waren voor de match tegen Nieuw-Zeeland. Hoe fit zijn Romelu Lukaku en Jeremy Doku? Rudi Garcia gaf deze keer een heel eerlijk antwoord op de vraag. Al moeten we natuurlijk vanavond afwachten om te zien of het klopt. (Lees meer)

Het lot van 36 landen in 4 dagen beslist: alle scenario's halfweg

We zijn bijna halfweg het WK. De komende week worden knopen doorgehakt over welke 32 landen nog aanspraak maken op de wereldtitel en wie na de groepsfase naar huis zal moeten. Er is nog héél veel mogelijk in heel veel groepen. Een kort overzicht is op zijn plaats. (Lees meer)

Wakker worden, Rode Duivels: pijnlijk cijfer voor Lukaku

Wakker worden, Rode Duivels: pijnlijk cijfer voor Lukaku

Willen de echte Rode Duivels nu opstaan? Na twee teleurstellende gelijke spelen is het nu alle hens aan dek voor de Belgen. De excuses zijn of lijken helemaal op. Wat krijgen we nog van de Belgen? Tot nu toe maakten ze geen indruk. (Lees meer)

Dolle WK-nacht, met 16 goals, salonremises en een doekje voor het bloeden

Dolle WK-nacht, met 16 goals, salonremises en een doekje voor het bloeden

Op het WK kregen we opnieuw een dolle nacht te verwerken met liefst zes wedstrijden. Wie haalde daarin de overwinning en wie mag door naar de volgende ronde? Een overzichtje is meer dan op zijn plaats natuurlijk en dat geven we jullie dan ook graag meteen mee. (Lees meer)

Eindelijk een Rode Duivel die zegt waar het op staat: "Wij hebben toch een pak meer kwaliteit"

Eindelijk een Rode Duivel die zegt waar het op staat: "Wij hebben toch een pak meer kwaliteit"

Voor de Rode Duivels is de opdracht tegen Nieuw-Zeeland glashelder: winnen. Na de gelijke spelen tegen Egypte en Iran is puntenverlies eigenlijk geen optie meer. Brandon Mechele beseft dat als geen ander, maar de verdediger van Club Brugge straalt tegelijk veel vertrouwen uit. (Lees meer)

Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

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