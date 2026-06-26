DONE DEAL: jeugdproduct Beerschot en Mechelen kiest voor opvallend avontuur

HNK Hajduk Split heeft een nieuwe speler in huis gehaald. En het is er eentje die we nog kennen, want het gaat over Alec Van Hoorenbeeck. De centrale verdediger tekende een meerjarig contract en komt over van het Nederlandse Twente.

Alec Van Hoorenbeeck trekt de deur achter zich dicht bij het Nederlandse FC Twente en ondertekende een driejarig contract bij de Kroatische topclubs Hajduk Split. Daarmee heeft de Belgische centrale verdediger een nieuwe uitdaging beet.

De 27-jarige centrale verdediger voetbalde sinds de zomer van 2023 bij Twente. De Tukkers leenden hem afgelopen seizoen uit aan Heracles Almelo, maar vonden nu een definitieve oplossing voor een speler die ze niet per se meer nodig hadden.

Alec Van Hoorenbeeck ruilt Twente in voor Hajduk Split

Voor Van Hoorenbeeck is het een compleet nieuwe uitdaging, waar hij dan ook enorm naar uitkijkt. "Ik voel me heel goed. Ik ben heel blij om hier te zijn. Het weer is goed en ik kijk er naar uit om hier aan de slag te gaan", klinkt het in een eerste reactie.

"Alles ziet er hier heel goed uit. Ik kijk er naar uit om mijn ploegmaats te leren kennen. Ik kan niet wachten om de stad en de club te leren kennen. Voor mij is dit geen extra challenge, want ik voel me goed en ben helemaal fit."





Alec Van Hoorenbeeck wil zich laten zien in Kroatië

"Ik wil er voor gaan en een nieuw hoofdstuk beginnen. De verwachtingen zijn hoog. We kennen Hajduk als een traditionele club en ik wil hier prijzen winnen", geeft hij aan in gesprek met de sociale media-kanalen van de Kroatische club.

Van Hoorenbeeck doorliep de jeugdopleiding bij Beerschot en KV Mechelen, en maakte bij Malinwa in 2019 zijn debuut in het eerste elftal. Sinds 2023 was hij actief voor de Tukkers, nu maakt hij dus een nieuwe stap in zijn carrière. We willen de centrale verdediger veel succes en plezier wensen bij zijn nieuw team.